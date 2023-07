Les incendies de forêt en Algérie tuent au moins 34 personnes et en blessent des centaines, mais 80% sont désormais éteints, selon des responsables

ALGER, Algérie (AP) – Les incendies qui font rage dans les forêts, les villages de montagne et les villes du nord de l’Algérie ont fait au moins 34 morts, dont 23 dans la région côtière de Bejaia, selon les autorités et une station de radio locale qui suit le sinistre bilan.

Les incendies ont été considérablement réduits. Le ministère de l’Intérieur a indiqué mardi que 80% des incendies, qui avaient débuté dimanche, avaient été éteints, rapporte le quotidien El Watan. Un communiqué du ministère cité par le journal a crédité la mobilisation ininterrompue des pompiers, l’utilisation d’avions de lutte contre les incendies et une baisse du vent et des températures.

Parmi les personnes tuées à Bejaia, durement touchée, figuraient 10 soldats encerclés par les flammes lors d’une évacuation, a rapporté lundi soir le ministère de la Défense.

En Tunisie voisine, l’agence de presse officielle TAP a fait état d’un décès, un directeur d’école mort asphyxié dans un incendie à Nafza, dans le nord-ouest. C’était l’une des nombreuses zones du nord-ouest de la Tunisie où les pompiers ont combattu les flammes dévorant les forêts et les bosquets d’agrumes et de noisetiers alors que la chaleur torride rendait les pays de la Méditerranée de plus en plus vulnérables aux incendies de forêt.

Le ministère espagnol de la Défense a annoncé mardi qu’il enverrait en Tunisie deux avions de lutte contre les incendies et 27 militaires, dont des équipages et des techniciens de l’Unité militaire d’urgence pour aider à combattre les incendies de forêt. Cela est venu en réponse à une demande de l’UE.

Des vents violents et des vagues de chaleur successives ont alimenté des incendies violents en Grèce et ailleurs autour de la Méditerranée cet été.

Bejaia, en Algérie, qui fait partie de la région kabyle berbérophone à l’est d’Alger, la capitale, a été la zone la plus durement touchée, avec 23 morts depuis dimanche, a rapporté mardi la radio locale Soummam. En comptant les morts des incendies provoqués par le vent qui ont balayé les villages jusqu’au bord de la mer, le reportage radio a indiqué que 197 autres personnes ont été blessées dans les flammes.

Dans la province de Bouira, plus proche de la capitale, des arbres morts et des broussailles brûlées parsemaient les collines autour de la ville de Zbarbar, où les pompiers sont intervenus lundi pour éteindre des incendies dispersés. Certaines maisons ont été transformées en taudis incendiés, a montré une vidéo tournée par l’Associated Press. Mais les efforts des pompiers ont été limités. Un homme aux cheveux gris a jeté de l’eau d’une bouteille en plastique sur le toit en tôle ondulée de ce qui restait de sa petite maison endommagée dans le but de l’amortir.

L’agence de presse officielle APS a rapporté lundi soir que 34 personnes étaient décédées dans plusieurs régions, ou « wilayas ». Quelque 8 000 pompiers et 530 camions, soutenus par des avions militaires de lutte contre les incendies, ont combattu les incendies dans une chaleur torride, selon la dernière mise à jour.

Le ministère algérien de la Défense a déclaré lundi soir que 10 soldats sont morts dans la région la plus durement touchée de Béjaïa. Il a ajouté que 25 personnes ont été blessées et évacuées vers les hôpitaux les plus proches.

Les incendies de forêt dans ce pays d’Afrique du Nord ont fait des ravages ces dernières années.

Au moins 37 personnes ont été tuées en août dernier après que des incendies de forêt ont éclaté dans la région de Kabyle et près de la frontière nord de l’Algérie avec la Tunisie. Certaines parties de la région montagneuse kabyle, parsemées de villages, sont difficiles d’accès.

Les incendies d’août 2021, principalement en Kabyle, ont tué au moins 90 personnes dans la séquence d’incendies la plus meurtrière de ces dernières années, centrée en Kabyle. Un incendie criminel a été suspecté dans certains cas et, dans une ville, une foule en colère a attaqué et brûlé vif un artiste venu de loin pour aider les pompiers. Une foule hystérique l’a accusé d’avoir mis le feu.

Le site d’information en ligne algérien TSA a cité l’Office national de la météorologie disant que les températures qui ont grimpé à environ 50 ° C (122 ° F) dans certaines des régions touchées par les incendies devraient baisser à partir de mardi.

The Associated Press