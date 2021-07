Les incendies de forêt du lac Tahoe brûlent, forcent des évacuations et des fermetures

Des évacuations obligatoires ont été ordonnées pour plus d’une demi-douzaine de communautés près de Markleeville.

Les feux de forêt qui brûlaient dans 13 États avaient incendié plus de 1 800 milles carrés.

Les feux de forêt dans l’Ouest sont alimentés par des vagues de chaleur intenses cet été.

Un feu de forêt rugissant près du lac Tahoe qui a forcé des centaines de personnes à fuir a explosé sur plus de 30 miles carrés dimanche, l’un des plus de 80 incendies majeurs qui font rage dans l’ouest chaud et frappé par la sécheresse, ont déclaré des responsables des pompiers.

Les autorités de la forêt nationale de Humboldt-Toiyabe ont émis des ordres d’évacuation obligatoire pour plus d’une demi-douzaine de communautés et deux terrains de camping près de la minuscule Markleeville, en Californie, une ville de moins de 200 habitants à environ 35 miles au sud-est du lac Tahoe. L’incendie de Tamarack, qui s’est déclaré il y a deux semaines, a également forcé la fermeture d’une autoroute et de quelques routes plus petites.

Les incendies de forêt qui ont brûlé dimanche dans 13 États ont incendié plus de 1 800 milles carrés de l’Alaska à la Californie et du Minnesota au Nouveau-Mexique. Près de 20 000 pompiers s’employaient à maîtriser les flammes.

Parmi les autres incendies majeurs, le Bootleg Fire dans le sud de l’Oregon avait consommé plus de 460 miles carrés et détruit au moins 67 maisons. L’incendie, maîtrisé à 22%, a contraint 2 000 personnes à évacuer et menace 5 000 bâtiments.

L’incendie du complexe de Beckwourth en Californie près de la frontière du Nevada avait brûlé plus de 160 miles carrés et était contenu à plus de 70%.

Au Nevada, plus de 500 pompiers luttant contre l’incendie de Tamarack ont ​​fait face à un avertissement de drapeau rouge, ce qui signifie que des températures chaudes, une très faible humidité et des vents forts conspiraient pour produire un risque accru.

Un feu de forêt brûle près du site le plus meurtrier des États-Unis flamber près de Paradise, Californie

« Les pompiers continueront à éteindre activement l’incendie là où ils peuvent le faire en toute sécurité », ont déclaré les responsables des incendies dans une mise à jour. « Les équipages se concentreront sur la préservation de la vie et des biens avec une protection ponctuelle des structures et la mise en place de lignes de confinement dans la mesure du possible. »

Le feu était si féroce qu’une course de vélo appelée « Death Ride » ne pouvait prendre aucun risque.

« Nous sommes très attristés d’annoncer qu’en raison de la croissance rapide de l’incendie de Tamarack, le Death Ride de demain a été annulé », ont déclaré les organisateurs de la course sur leur site Web. « Veuillez prier pour la communauté de Markleeville et les premiers intervenants de plusieurs agences qui travaillent pour contenir l’incendie. »

Les résidents, les coureurs cyclistes potentiels et les spectateurs ont été contraints de fuir. Paul Burgess, qui a conduit de Los Angeles pour participer au trajet, a déclaré que la plupart des cyclistes qu’il a rencontrés étaient reconnaissants d’avoir évité le danger d’incendie.

« Ils viennent de dire que c’est comme ça que ça se passe », a déclaré Burgess. « Cela fait partie du changement climatique dans une certaine mesure, cela fait partie de beaucoup de carburants qui ne sont pas brûlés, l’humidité est faible, les niveaux d’humidité du carburant sont bas, et … autour de l’État, de nombreuses parties ressemblent beaucoup à un poudrière. «

Kelli Pennington et sa famille campaient près de la ville vendredi lorsqu’on leur a dit de partir.

« C’est arrivé si vite », a déclaré Pennington. « Nous avons laissé nos tentes, notre hamac et quelques aliments, mais nous avons récupéré la plupart de nos affaires, avons poussé nos deux enfants dans la voiture et sommes partis. »

Contribution : The Associated Press