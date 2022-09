Les incendies de forêt d’origine humaine chutent au taux le plus bas depuis 1950, mais l’automne chaud et sec de la Colombie-Britannique est préoccupant

Il y a eu moins d’incendies de forêt graves cette année qu’à l’été 2021, a déclaré le BC Wildfire Service lors d’une conférence de presse le 1er septembre.

Contrairement aux autres années, la plupart des incendies dans la province ont été causés par la foudre. Environ 75 % des incendies ont été causés par des coups de foudre, qui ont été particulièrement actifs dans la seconde moitié du mois d’août, provoquant un pic de nouveaux incendies.

Il y a eu le double du nombre d’incendies de forêt causés par la foudre tout au long du mois d’août, par rapport à la moyenne sur 20 ans.

La province s’est vantée d’avoir enregistré en 2022 le taux d’incendies d’origine humaine le plus bas depuis 1950.

La superficie brûlée depuis le début de l’année est de 42 997 hectares et nettement moins que les «conditions extrêmes» de 2021, qui ont entraîné 865 839 hectares de terres brûlées.

Actuellement, il y a un incendie de forêt notable dans la province, l’incendie du lac Dinosaur qui brûle dans le centre d’incendie de Prince George.

Depuis le 1er avril, il y a eu 1 355 incendies actifs en Colombie-Britannique. Environ 93 % des incendies sont éteints, maîtrisés ou détenus.

Ce chiffre est inférieur à la moyenne sur 20 ans pour la province, qui est de 1 515 incendies.

Les brûlages inférieurs à la moyenne sont attribués aux fortes précipitations hivernales, aux températures printanières plus fraîches, aux vents faibles et à la diminution des incendies d’origine humaine.

Les conditions automnales devraient être plus chaudes que la moyenne et sèches, avec des vents accrus et des éclairs continus, ce qui pourrait contribuer à de nouveaux incendies.

BC Wildfire dispose désormais d’un financement pour fonctionner toute l’année, plutôt que d’être limité aux mois d’été. L’investissement dans la gestion préventive des incendies a été fait en réponse à l’impact du changement climatique sur la province.

Comme les conditions s’y prêtent, le brûlage de restauration de l’écosystème prévu pour la région de Bull Mountain a lieu aujourd’hui. Le feu est un processus normal et naturel dans de nombreux écosystèmes de la Colombie-Britannique et est nécessaire dans cette région pour restaurer l’habitat du mouflon d’Amérique et réduire le risque d’incendies de forêt. pic.twitter.com/2jR5AwBovE – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 1er septembre 2022

