Les incendies de forêt détruisent des décennies d’efforts pour purifier l’air aux États-Unis

L’augmentation de la fumée des incendies de forêt annule des décennies d’amélioration de la qualité de l’air dans certaines régions des États-Unis, selon une nouvelle étude menée par l’Université de Stanford et publiée mercredi. dans la revue scientifique Nature.

Les scientifiques ont évalué plus de deux décennies de données satellitaires et de surveillance de l’air pour évaluer la concentration de minuscules particules dans la fumée des incendies de forêt et leur impact sur la qualité de l’air. La recherche révèle que la fumée des incendies de forêt constitue une source croissante de pollution que les États-Unis ont du mal à contrôler.

La fumée des incendies de forêt a eu une influence sur les tendances de la pollution dans les trois quarts de tous les États américains, selon l’étude.

Dans ces États, « les incendies de forêt ont annulé 25 % des progrès antérieurs » résultant du Clean Air Act, a déclaré Marshall Burke, professeur agrégé à l’Université de Stanford et auteur principal de l’étude. « En une demi-décennie, nous avons détruit une grande partie des progrès que nous avions constatés au cours de plusieurs décennies auparavant. »

Ces recherches interviennent alors que les incendies de forêt ont fait la une des journaux aux États-Unis, tuant au moins 97 personnes à Maui, à Hawaï, en août et recouvrant de fumée la côte Est en juin. Cette année est considérée comme la pire année jamais enregistrée en termes d’exposition à la fumée des incendies de forêt par personne aux États-Unis.

L’étude a évalué les modèles de fumée des incendies de forêt à l’aide de données de 2000 à 2022. Les chercheurs ont remarqué un changement dans la tendance générale à partir de 2015.

« Vous pouvez voir vers 2015, quelque chose semble changer », a déclaré Burke. « Nous avons constaté des progrès constants dans la majeure partie du pays, puis quelque chose a changé. Cela ralentit, ou plutôt à l’Ouest, cela commence à s’inverser.»

L’exposition à la fumée des incendies de forêt peut entraîner des problèmes de santé importants. Les petites particules présentes dans la fumée des incendies de forêt pénètrent profondément dans les poumons des personnes et peuvent circuler dans le sang. Ils peuvent augmenter le risque d’asthme, de cancer du poumon et d’autres problèmes pulmonaires chroniques. La fumée des incendies de forêt est associée aux naissances prématurées et aux fausses couches.

Le Clean Air Act a été adopté en 1963 pour réglementer la pollution de l’air et fixer des normes en matière de qualité de l’air. L’Environmental Protection Agency a utilisé cette loi pour appliquer de nouvelles réglementations sur l’industrie, ce qui a réduit la pollution provenant des centrales électriques et des sources industrielles. Cette loi a marqué le début de décennies de progrès en matière de pollution atmosphérique.

La fumée des incendies de forêt – l’une des sources de pollution qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis – n’est pas réglementée par la loi, à l’exception des brûlages dirigés, qui sont utilisés pour traiter intentionnellement les forêts et réduire les risques futurs d’incendies de forêt.

Une combinaison de facteurs a conduit à l’augmentation de la fumée des incendies de forêt. Des décennies de politiques agressives de lutte contre les incendies ont permis aux combustibles de s’accumuler dans le paysage, amenant les incendies à brûler plus gros et plus intensément. Le changement climatique modifie les régimes de précipitations et augmente les températures, ce qui signifie que ces carburants sont plus susceptibles de sécher et de provoquer des étincelles.

Burke a déclaré que le Clean Air Act continue de réduire efficacement les autres sources de pollution.

« S’il n’y avait pas d’incendies de forêt, la qualité de notre air continuerait de s’améliorer », a-t-il déclaré.