Les incendies de forêt déclenchent des cours de préparation aux évacuations pour personnes âgées à Vernon

À la lumière de tous les incendies à proximité, des ateliers gratuits de préparation aux situations d’urgence seront offerts aux personnes âgées la semaine prochaine.

Le centre de ressources communautaires NexusBC aide à préparer les personnes âgées aux situations d’urgence.

Le Centre offre des ateliers gratuits d’une heure pour préparer les aînés à des situations inattendues.

« Nous proposons des ateliers sur la préparation aux situations d’urgence depuis plus d’un an et avons donné cet atelier à plus de 250 personnes âgées », a déclaré Pam Myers, directrice générale de NexusBC. « Nous sommes également disponibles pour aller offrir cet atelier sur place dans les résidences pour retraités et pour des groupes plus importants de personnes âgées.

Les participants apprendront ce qu’ils doivent avoir chez eux au cas où ils auraient besoin de s’abriter sur place, et ce qu’ils doivent avoir à portée de main en cas d’ordre d’évacuation.

« Il est important d’avoir un plan car il peut réduire la peur et l’anxiété », a déclaré Myers.

Lors de l’atelier, les participants recevront un sac Grab and Go gratuit, ainsi qu’un guide de préparation à la maison.

L’entrée à l’atelier est gratuite, mais les places sont limitées. Pour vous inscrire, visitez nexusbc.ca ou téléphonez au 250-545-0585.

Les prochains ateliers auront lieu au bureau de Vernon à 14h le mardi 29 août ; jeudi 31 août ; 18 octobre ; 25 octobre ; 1er novembre ; et le 8 novembre.

