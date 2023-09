Les incendies de forêt de fin de saison sont généralement causés par des humains, affirment les responsables de la Colombie-Britannique, exhortant le public à être vigilant

À mesure que les nuits s’allongent et que la chaleur de l’été commence à s’atténuer, la menace d’éclairs déclenchant de nouveaux incendies de forêt augmente également. Mais cela a incité le gouvernement de la Colombie-Britannique à exhorter les résidents à faire attention à ne pas prolonger ce qui a été une saison d’incendies record.

Le ministre des Forêts, Bruce Ralston, a déclaré jeudi lors d’une réunion d’information provinciale que, même si la plupart des incendies de forêt au cours des mois d’été sont causés par la foudre, la majorité des incendies qui se déclarent en septembre ou au-delà sont causés par des humains.

« Nous demandons à chacun de faire sa part pour ne pas provoquer de départs d’incendies d’origine humaine », a-t-il déclaré.

Cet avertissement intervient au milieu de nouvelles encourageantes selon lesquelles deux des trois incendies de forêt constituant un complexe dévastateur qui ont détruit près de 200 maisons autour du lac Okanagan, dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, sont désormais maîtrisés.

Regarder | L’interdiction des feux de camp prend fin dans certaines parties du sud de la Colombie-Britannique : Les résidents du sud-est de la Colombie-Britannique réagissent à la levée de l’interdiction des feux de camp Alors que certains disent qu’il est trop tôt pour lever l’interdiction en raison du risque d’incendie persistant, d’autres affirment que les pluies récentes ont fourni l’humidité indispensable pour permettre à nouveau un feu de camp en toute sécurité.

Jusqu’à présent, cette saison des feux de forêt, il y a eu 2 032 incendies, dont 417 sont actuellement actifs, selon le BC Wildfire Service (BCWS). Sur ce total, 1.458 ont été causés par la foudre, 450 ont été causés par des personnes et les 124 autres ont une cause inconnue, indique le service.

Les universitaires affirment que la chaleur supérieure à la moyenne, la sécheresse persistante dans la province et l’augmentation des éclairs ont largement contribué aux incendies qui ont déjà brûlé plus de 19 000 kilomètres carrés à travers la province jusqu’à présent cette année, alors qu’il reste encore des semaines, voire des mois. en saison.

REGARDER | Soyez « prudent et vigilant », déclare le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique : Le gouvernement de la Colombie-Britannique demande aux résidents de faire leur part pour assurer la fin de la saison des incendies Le ministre des Forêts, Bruce Ralston, affirme que la plupart des incendies de forêt en été sont déclenchés par la foudre, tandis que les nouveaux incendies en septembre et au-delà sont généralement dus à l’activité humaine.

Le BCWS affirme que les gens peuvent déclencher des incendies lors de l’utilisation de véhicules et de moteurs, d’activités industrielles, de feux d’artifice, de lanternes célestes, de flammes extérieures ou en jetant des objets en feu tels que des cigarettes.

La province a a levé l’interdiction des feux de camp dans le sud-est de la Colombie-Britannique, y compris Cranbrook, Nelson et Trail, bien que des restrictions de brûlage de catégories 2 et 3 soient toujours en vigueur. Les feux de camp restent interdits dans le reste de la province.

Incendie provocateur du ruisseau McDougall

L’un des incendies les plus destructeurs de cette saison, l’incendie du ruisseau McDougallcontinue de défier les efforts de suppression et s’étend désormais sur 137 kilomètres carrés, selon le BCWS.

Le centre des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan indique que même si les incendies à proximité de Lake Country et de Clifton-McKinley sont désormais maîtrisés, les alertes d’évacuation restent en place et les résidents doivent être prêts à partir dans un bref délai.

Le centre organise des déplacements en bus pour les personnes dont les maisons ont été détruites. Il précise que les personnes invitées aux visites doivent rester dans le bus pendant leur visite.

Entre-temps, Environnement Canada a émis vendredi un avis météorologique s’étendant de la région de Peace River en Colombie-Britannique, y compris Fort St. John et Dawson Creek, jusqu’à Fort Nelson et des zones plus au nord-ouest telles que Cassiar et Watson Lake, au Yukon.

L’avis indique que les vents de l’ouest et du sud-ouest atteindront probablement 40 kilomètres/heure au cours des deux prochains jours, et que les rafales pourraient atteindre 60 kilomètres/heure.

Un homme se tient au bord du lac Okanagan à Kelowna, en Colombie-Britannique, au milieu de la fumée des incendies de forêt, le 20 août. (Justine Boulin/CBC)

Plus au sud, le temps humide et frais a aidé les équipes de pompiers dans le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique cette semaine, avec des précipitations dans les régions du canyon du Fraser et de Shuswap, ainsi que dans le centre de l’Okanagan, qui ont aidé les pompiers.

Vendredi après-midi, 250 propriétés dans et autour du village de Lytton qui avaient été menacées par l’incendie du ruisseau Kookipi ont reçu le feu vert et une alerte d’évacuation a été annulée.

Vendredi également, le district régional d’Okanagan-Similkameen a déclaré que son centre des opérations d’urgence avait effectué des évaluations aériennes et que les propriétaires de bâtiments endommagés ou détruits le long des chemins Ashnola et Ewart Creek commençaient à être informés. Il n’a pas été précisé combien de structures ont été touchées.

Le ministre provincial de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a prolongé l’état d’urgence de la Colombie-Britannique jusqu’au 14 septembre et a déclaré que les conditions de sécheresse pourraient perdurer l’année prochaine.

Environ 4 200 personnes dans la province restent sous ordre d’évacuation, et 65 000 autres sont en alerte pour être prêtes à évacuer dans un bref délai.