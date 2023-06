Les incendies de forêt de Donnie Creek ont ​​maintenant presque doublé la taille de la région métropolitaine de Vancouver alors que des centaines d’autres propriétés sont menacées

D’autres propriétés ont reçu l’ordre d’évacuer après que des vents violents ont attisé un énorme incendie de forêt dans le nord-est de la Colombie-Britannique, le deuxième en importance de l’histoire de la province.

Le district régional de Peace River émis une commande pour les propriétés à l’est de l’autoroute 97N le dimanche soir, ainsi que une alerte d’évacuation couvrant 370 autres propriétés dans des régions éloignées au nord de Fort St. John lundi alors que les vents ont attisé le feu de forêt de Donnie Creek de 4 660 kilomètres carrés.

Les communautés touchées comprennent Prespatou et Pink Mountain, au sud de Fort Nelson. Un ordre d’évacuation signifie que les résidents doivent partir immédiatement, tandis qu’une alerte signifie qu’ils doivent se préparer au cas où un ordre serait émis.

Le BC Wildfire Service affirme que plus de 140 personnes travaillent pour contenir le feu de forêt causé par la foudre qui a été déclenché le 12 mai et dont la taille est maintenant dépassée par le seul incendie du plateau de 2017 à 5 210 kilomètres carrés et est nettement plus grand que les 2 883 kilomètres carrés de la région métropolitaine de Vancouver. .

L’incendie de Donnie Creek est maintenant près de deux fois plus important que la région métropolitaine de Vancouver. (Nouvelles de Radio-Canada)

Incendie à 3 km de la route de l’Alaska

L’agent d’information sur les incendies, Julia Caranci, a déclaré à CBC News qu’avec « pratiquement aucune pluie » dans la région depuis plusieurs semaines, le feu s’est développé de manière agressive dans plusieurs directions.

Elle a également dit qu’il est maintenant à environ trois kilomètres de la route de l’Alaska dans le Zone de truite entre Fort St. John et Fort Nelson, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur la capacité des personnes vivant dans les communautés au nord des flammes, y compris le Yukon, à recevoir des fournitures et des services, bien qu’aucune fermeture ne soit encore en vigueur.

Les conducteurs sont invités à vérifier les Site Web Drive BC pour les mises à jour.

Le PRRD a élargi la zone d’alerte d’évacuation pour le feu de forêt de Donnie Creek/Tommy Lakes.

L’alerte d’évacuation #10 s’applique à environ 370 propriétés, y compris les communautés de Prespatou et de Pink Mountain, comme indiqué sur la carte ci-jointe. https://t.co/mdWDpRnCZ6 pic.twitter.com /NtVYtZ0gU0 —@prrdistrict

Le vent aide à protéger Tumbler Ridge

Le service indique que les vents du week-end responsables d’avoir attisé l’incendie entre Fort St. John et Fort Nelson ont également aidé les pompiers lors d’un incendie séparé au sud, ce qui a provoqué l’évacuation jeudi de toute la communauté nord-est de Tumbler Ridge.

Les rafales ont éloigné le feu de près de 200 kilomètres carrés de la rivière West Kiskatinaw de la communauté menacée de 2 400 personnes située à environ 200 kilomètres au sud de Fort St. John, bien que l’ordre d’évacuation reste en vigueur.

L’incendie de la rivière West Kiskatinaw est vu s’échapper de la fumée derrière les maisons de la ville de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, sur cette photo prise par le BC Wildfire Service le dimanche 11 juin 2023. Les résidents de la communauté ont été forcés d’évacuer. (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

Environnement Canada appelle à des averses dans le nord-est mardi, avec entre cinq et 10 millimètres de pluie dans la région de Fort St. John, bien que le bureau météorologique indique qu’il existe également un risque de rafales de vent et de foudre.

Caranci a également déclaré que les prévisionnistes et son équipe ne pensaient pas que suffisamment de pluie tomberait sur le feu de forêt de Donnie Creek pour avoir un impact significatif sur sa croissance.

2023 déjà l’une des pires années jamais enregistrées

Au total, cinq incendies de forêt notables figurent parmi plus de 80 incendies dans toute la Colombie-Britannique

Les responsables ont noté que le début précoce de la saison est préoccupant, avec 7 097 kilomètres carrés déjà brûlés à la mi-juin, bien avant que les grands incendies de forêt n’aient généralement commencé à brûler ces dernières années.

Si les conditions persistent, 2023 est en passe de dépasser le record de 2018 lorsque plus de 12 500 kilomètres carrés ont été brûlés par des incendies qui ont été principalement enregistrés en juillet et août.

Partout au Canada, quatre millions d’hectares avaient déjà brûlé au 6 juin, dépassant les totaux annuels pour chaque année remontant à 2016. Une prévision du gouvernement suggère que cette année continuera d’être une année difficile à la fois en Colombie-Britannique et dans tout le pays.

Route toujours fermée sur l’île de Vancouver

Des arbres et des débris se trouvent sur l’autoroute 4 sur l’île de Vancouver. (Ministère des Transports de la Colombie-Britannique)

Un incendie tenace de 2,5 kilomètres carrés continue également de brûler dans un terrain escarpé au-dessus de l’autoroute 4 sur l’île de Vancouver, forçant la fermeture continue de la route principale vers Port Alberni, Tofino et Ucluelet.

Un communiqué du ministère des Transports publié lundi indique qu’il n’y a aucune estimation de la date de réouverture de l’itinéraire, et une mise à jour sur l’état de l’autoroute est attendue mardi.

Il indique que la province évalue les conditions de pente et le danger que des arbres et des débris tombent sur la route fermée depuis une semaine.

Des convois de camions doivent livrer de l’essence, de la nourriture et d’autres biens essentiels aux communautés isolées deux fois par jour en utilisant un détour approximatif de quatre heures.

Tous les autres conducteurs sont priés de voyager uniquement à des fins essentielles.