De puissantes tempêtes prévues pour certaines parties de l’ouest frappé par la sécheresse cette semaine pourraient en fait faire plus de mal que de bien, car des « nuages ​​de feu » et des éclairs secs balayent une région déjà parsemée d’incendies de forêt alimentés par une végétation desséchée, la chaleur et les vents.

Les tempêtes ont provoqué des crues soudaines à Phoenix et dans d’autres régions du sud-ouest, mais on prévoit moins de pluie plus au nord.

« Ces tempêtes peuvent provoquer des éclairs nuage-sol et allumer des incendies », a averti le météorologue d’AccuWeather Thomas Geiger.

Plus de 80 incendies de forêt actuels brûlaient sur 1 157 976 acres dans 13 États, combattus par près de 20 000 pompiers. Des conditions météorologiques généralement instables pourraient ajouter à la misère dans les prochains jours, a averti le National Interagency Fire Center.

Dans le centre-nord de la Californie, l’incendie de Dixie avait brûlé 30 miles carrés et menaçait plus de 800 maisons et autres structures. L’éloignement de l’incendie, ainsi que le terrain escarpé, aggravaient les problèmes rencontrés par des centaines de pompiers sur les lieux.

« Des orages avec des éclairs abondants et peu de précipitations pourraient produire de nouveaux départs de feu », a averti le National Weather Service de Sacramento.

Le bord de l’incendie se trouve à quelques kilomètres de la ville de Paradise, qui a brûlé presque complètement au sol lors d’un incendie de forêt il y a trois ans. Mais le feu s’éloignait de la ville, et aucune évacuation ou avertissement d’évacuation n’avait été émis lundi matin.

De gros « nuages ​​pyrocumuleux » se sont formés au-dessus de l’incendie, produisant une colonne de fumée massive qui a encore augmenté l’activité du feu, a déclaré CalFire dans son dernier rapport d’incident. Les nuages ​​​​de Pyrocumulus – des nuages ​​​​de feu – ressemblent à des têtes de tonnerre géantes et de couleur sale qui se trouvent au sommet d’une énorme colonne de fumée s’élevant d’un incendie de forêt. Souvent, le sommet de la colonne de fumée s’aplatit pour prendre la forme d’une enclume.

En Oregon, le Bootleg Fire a également produit des nuages ​​pryocumuleux. Cet incendie a déjà brûlé près de 500 miles carrés, parmi les plus grands incendies de l’histoire de l’Oregon. Les pompiers affirment que des nuages ​​​​pyrocumuleux se forment de 15 heures à 17 heures chaque jour alors que le soleil pénètre dans la couche de fumée et réchauffe le sol en dessous, créant un courant ascendant d’air chaud.

L’incendie, qui s’est allumé il y a deux semaines, reste « très actif » et s’étend en raison des conditions chaudes, sèches et venteuses, ont déclaré les responsables des incendies dans une mise à jour sombre samedi soir.

« Une mauvaise récupération de l’humidité la nuit contribue à la propagation active du feu », ont déclaré les responsables des incendies. « Des taux de propagation robustes sont générés par les carburants affectés par la sécheresse. On s’attend à des conditions similaires pour les prochains jours. »

Le long de la frontière entre la Californie et le Nevada, l’incendie de Tamarack avait également brûlé environ 30 miles carrés. L’incendie avait détruit quelques structures et menaçait le petit hameau californien de Markleeville, peuplé de moins de 150 habitants.

Dena Brown a posté sur Twitter que son père avait été évacué.

