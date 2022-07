Les incendies de forêt dans l’Ouest explosent en taille dans des conditions chaudes et venteuses

SAN DIEGO (AP) – Les incendies de forêt en Californie et au Montana ont explosé pendant la nuit dans des conditions venteuses et chaudes et ont rapidement empiété sur les quartiers, forçant des ordres d’évacuation pour plus de 100 maisons samedi, tandis qu’un incendie dans l’Idaho se propageait.

Dans la forêt nationale de Klamath en Californie, l’incendie rapide de McKinney, qui a commencé vendredi, a parcouru environ 28 miles carrés (72,5 kilomètres carrés) samedi matin après avoir commencé vendredi dans une zone largement rurale près de la ligne d’état de l’Oregon, selon les pompiers. .

Pendant ce temps, dans le Montana, le feu de forêt d’Elmo a doublé de taille pour atteindre plus de 6 miles carrés (environ 16 kilomètres carrés) près de la ville d’Elmo et du lac Flathead. À environ 200 miles au sud, les habitants de l’Idaho sont restés sous le coup d’ordres d’évacuation alors que l’incendie de Moose dans la forêt nationale de Salmon-Challis a carbonisé plus de 67,5 miles carrés (174,8 kilomètres carrés) dans des terres boisées près de la ville de Salmon. Il était contenu à 17 %.

Alors que les incendies faisaient rage dans l’Ouest, la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé vendredi une législation de grande envergure visant à aider les communautés de la région à faire face aux incendies de forêt et à la sécheresse de plus en plus graves – alimentés par le changement climatique – qui ont causé des milliards de dollars de dommages aux maisons et aux entreprises dans ces dernières années.

Le vent, la foudre et les températures chaudes devaient rendre l’incendie de McKinney “problématique pour les pompiers” au cours du week-end, selon des responsables. La croissance explosive a forcé les équipages à passer d’une tentative de contrôle du périmètre de l’incendie à une tentative de protection des structures et d’aide aux évacuations dans le comté le plus au nord de la Californie, Siskiyou, qui abrite le mont Shasta.

Les députés et les forces de l’ordre frappaient aux portes du siège du comté d’Yreka et de la ville de Fort Jones pour exhorter les habitants à sortir et à évacuer leur bétail en toute sécurité dans des remorques. Des appels automatisés étaient également envoyés aux lignes téléphoniques terrestres car il y avait des zones sans service de téléphonie cellulaire.

Plus de 100 maisons ont été évacuées et les autorités ont averti les gens d’être en état d’alerte maximale.

“Nous demandons aux habitants de toute la région d’être prêts”, a déclaré la porte-parole du bureau du shérif du comté de Siskiyou, Courtney Kreider. “La nuit dernière, nous poussions les évacuations environ toutes les heures, et de grandes parties du comté se trouvent dans des zones d’alerte.”

Quelques instants plus tard, elle a dit: “Oh – nous venons d’ajouter une autre zone à l’avertissement d’évacuation.”

Dans l’ouest du Montana, l’incendie d’Elmo, poussé par le vent, a forcé l’évacuation des maisons et du bétail alors qu’il traversait l’herbe et le bois, selon le National Interagency Fire Center, basé à Boise. L’agence a estimé qu’il faudrait près d’un mois pour contenir l’incendie.

La fumée de l’incendie a fermé une partie de l’autoroute 28 entre Hot Springs et Elmo en raison de l’épaisse fumée, selon le ministère des Transports du Montana.

Des équipes de plusieurs agences différentes combattaient l’incendie samedi, y compris la division des pompiers des tribus confédérées Salish et Kootenai. Six hélicoptères effectuaient des largages sur le feu, aidés par 22 moteurs au sol.

Le bureau du shérif du comté de Lake a déclaré samedi matin que d’autres maisons étaient en état de «pré-évacuation» et que les résidents étaient invités à surveiller les informations des agences de la région au cas où le temps changerait et d’autres évacuations seraient nécessaires.

Dans l’Idaho, plus de 930 pompiers forestiers et personnel de soutien ont répondu à l’incendie de Moose samedi.

Un avertissement de drapeau rouge indiquant que le temps pourrait provoquer un comportement de feu extrême était en vigueur pour la région, avec des «orages secs» – provoquant généralement des éclairs et du vent sans pluie – attendus.

Les pompiers travaillaient pour protéger les maisons, les infrastructures énergétiques et le corridor de l’autoroute 93, un important axe nord-sud. Deux pilotes combattant l’incendie sont morts lorsque leur hélicoptère s’est écrasé dans la rivière Salmon le 21 juillet.

Alors que les législateurs fédéraux approuvaient le projet de loi vendredi, des équipes en Californie ont combattu un incendie qui a forcé l’évacuation de milliers de personnes près du parc national de Yosemite et les pompiers du nord du Texas ont cherché à contenir un autre incendie. La mesure combine 49 projets de loi distincts et augmenterait le salaire et les avantages des pompiers; stimuler les projets de résilience et d’atténuation pour les communautés touchées par le changement climatique ; protéger les bassins versants; et faciliter l’obtention de l’aide fédérale pour les victimes des incendies de forêt.

Le projet de loi va maintenant au Sénat, où la sénatrice démocrate de Californie Dianne Feinstein a parrainé une mesure similaire.

_____

Boone a rapporté de Boise, Idaho.

Julie Watson et Rebecca Boone, l’Associated Press