Les incendies de forêt dans le sud de Kelowna sont désormais maîtrisés

Un petit incendie qui s’est déclaré hier soir dans le quartier de Kettle Valley à Kelowna est maintenant maîtrisé.

Le feu de forêt a commencé dans le réseau de sentiers de Lebanon Creek peu avant 19 heures. le 9 juillet.

L’incendie de 0,009 hectare est maintenant maîtrisé et ne devrait pas se propager davantage.

Le BC Wildfire Service enquête actuellement sur la cause de l’incendie.

