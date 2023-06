Les incendies de forêt dans le nord du Québec entraînent la perte d’électricité pour des milliers de personnes dans toute la province

Le service public d’électricité du Québec s’est empressé de rétablir le courant lorsque près d’un quart de million de clients ont perdu l’électricité jeudi après-midi en raison d’incendies de forêt.

Le porte-parole d’Hydro-Québec, Maxence Huard-Lefebvre, a déclaré que les pannes d’électricité étaient liées à la chaleur et à la fumée des incendies de la Côte-Nord qui ont déclenché des mécanismes de protection dans deux lignes de transmission.

Sur Twitter, la société d’État a déclaré que le courant serait rétabli progressivement et qu’en quelques heures, plus de 200 000 clients avaient de l’électricité.

À son apogée, 240 000 clients étaient sans électricité, Montréal étant l’une des régions les plus durement touchées avec 125 pannes affectant 93 500 clients. Mais à 17 heures, le nombre de clients touchés dans la province avait chuté de plus de 60 000. Environ 40 minutes plus tard, seuls 40 000 étaient sans électricité.

Sur la Rive-Sud de Montréal, 42 000 clients ont perdu le courant, mais à 5 h 45, tous sauf 1 400 l’ont récupéré. Dans la région de Québec, il reste environ 5 000 sans électricité (contre 17 000 plus tôt aujourd’hui). Des dizaines de milliers de foyers et d’entreprises dans les Laurents et Lanaudière ont retrouvé le courant, avec seulement environ 6 000 encore hors ligne.

Les pannes d’électricité de jeudi surviennent après que quelque 19 000 clients aient perdu l’électricité pendant plusieurs heures à Montréal mercredi soir. Ces pannes étaient dues à des problèmes d’équipement, pas aux incendies, a déclaré le service public.

REGARDER | Le Service des incendies de forêt du Québec affirme que la situation évolue rapidement : De nouveaux incendies de forêt au Québec « deviennent rapidement incontrôlables », selon un expert Mélanie Morin est porte-parole de la SOPFEU, le service des incendies du Québec.

Pendant ce temps, un feu de forêt près de Chapais, au Québec, a forcé l’évacuation d’environ 500 maisons, soit près de la moitié de la communauté.

Société de protection des forêts contre le feu La porte-parole de la SOPFEU, Mélanie Morin, a déclaré à CBC qu’il y a 13 incendies de forêt actifs au Québec, dont deux « hors de contrôle ».

En avril, un demi-million de clients ont perdu l’électricité dans la province. Cette fois-ci, Hydro-Québec a déclaré qu’il y avait eu une « perte de production » des turbogénérateurs à la centrale de Churchill Falls, à Terre-Neuve, ce qui a entraîné des arrêts automatiques du réseau.

« Les mécanismes de protection du réseau ont bien réagi, ce qui a conduit aux pannes », avait alors déclaré le porte-parole Cendrix Bouchard.

Plus tôt au cours du même mois, la province a été frappée par une tempête de verglas qui a laissé plus d’un million de clients sans électricité. Certains ont été privés d’électricité pendant plusieurs jours.