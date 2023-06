Les incendies de forêt dans la région d’Halifax étant maîtrisés à 100 %, certains évacués rentrent chez eux

Après une semaine de dégâts dévastateurs, les incendies de forêt dans la région d’Halifax sont maintenant maîtrisés à 100 %, selon le ministère des Ressources naturelles.

Dans un communiqué publié dimanche, les responsables du MRN ont déclaré que l’incendie de Tantallon-Westwood Hills s’étend maintenant sur environ 950 hectares. Près de 80 pompiers restent sur place.

Une alerte d’urgence émise peu avant 15 heures dimanche a déclaré que les habitants de Glen Arbor pourraient rentrer chez eux immédiatement et que les habitants de la région à l’est de Stillwater Lake pourraient revenir à 16 heures.

L’alerte indique que le chemin Hammonds Plains est fermé et que la région du lac Stillwater doit être accessible du côté de Tantallon. Glen Arbor doit être accessible du côté de Bedford, a indiqué l’alerte.

Les résidents des deux zones devront fournir une pièce d’identité pour entrer dans la zone.

Avec l’aide d’une pluie constante, les équipes de pompiers ont pu maîtriser l’incendie à 85% samedi.

Un camion d’incendie et d’urgence régional d’Halifax est présenté au centre de commandement des incendies de forêt à Upper Tantallon, en Nouvelle-Écosse, samedi. (Mark Crosby/CBC)

L’incendie a endommagé ou détruit 150 maisons et plus de 200 structures après avoir éclaté le week-end dernier.

Un incendie de forêt beaucoup plus petit à Hammonds Plains, à seulement quatre hectares, est également contenu, selon la mise à jour de dimanche.

La Municipalité régionale d’Halifax a annoncé dimanche que les résidents de « zones d’impact significatif » pouvaient visiter le Centre des Jeux du Canada de 10 h à 15 h pour voir des photos de propriétés endommagées et discuter avec le personnel municipal de l’état de leurs maisons. Les principales compagnies d’assurance seraient également sur place, selon le communiqué.

La ville a déclaré plus tôt dimanche qu’elle prévoyait de laisser les résidents retourner dans la région dès « qu’il serait sûr de le faire ». Mais ceux qui se trouvent dans la zone d’impact significatif pourraient encore ne pas être en mesure de revenir pendant plusieurs jours, a déclaré la ville, affirmant que des évaluations de sécurité devaient d’abord être effectuées.

La Ville installe de nouvelles issues de secours

Pendant ce temps, la municipalité régionale d’Halifax utilise les pouvoirs accordés par l’état d’urgence local pour installer deux issues de secours permanentes dans les subdivisions Haliburton Hills et Highland Park.

De l’équipement lourd travaille sur la sortie de secours de Haliburton Hills pour relier Buckingham Drive à l’autoroute 103. (Paul Poirier/CBC)

La sortie Haliburton Hills, qui reliera la promenade Buckingham à l’autoroute 103, est déjà en construction.

Le défrichement de Highland Park, qui ira de la fin de Sylvania Terrace à Hammonds Plains Road, commencera une fois qu’il sera possible de le faire en toute sécurité, selon les responsables.

Plus d’itinéraires nécessaires, dit le conseiller

Pam Lovelace, conseillère municipale de la région de Hammonds Plains, a déclaré que lors de la conception des communautés, il n’y avait aucune « réelle considération » pour les mesures de sécurité visant à garantir que les résidents puissent être évacués de la zone si la route principale devait être coupée.

Il y a encore beaucoup de travail à faire. —Pam Lovelace

Elle a déclaré que les habitants parlaient de la question depuis des décennies.

« Plus de voies d’évacuation sont nécessaires pour Westwood Hills, White Hills, Glen Arbour, Maplewood et Upper Hammonds Plains », a déclaré Lovelace. « Il y a encore beaucoup de travail à faire. »

Trois pompiers régionaux d’Halifax et pompiers d’urgence travaillent pour éteindre les incendies dans la région de Tantallon le 30 mai. (Communications Nouvelle-Écosse)

S’exprimant lors d’une conférence de presse dimanche après-midi, le maire d’Halifax, Mike Savage, a déclaré que la sécurité publique est désormais une priorité de planification pour les nouvelles communautés, et que les communautés plus anciennes « ont probablement besoin de plus de soutien qu’elles n’en ont » pour faire sortir les gens.

Savage a déclaré que certaines propositions de développement récentes ont été rejetées parce qu’elles n’incluaient pas suffisamment de moyens pour faire sortir les résidents en cas d’urgence.

« Alors que nous… construisons, nous devons nous assurer que nous avons à l’esprit la préparation aux urgences de sécurité, mais aussi les préoccupations environnementales », a-t-il déclaré.

« Nous avons un besoin de logements dans cette communauté… mais nous allons le faire en toute sécurité. »

Les issues de secours sont désormais prises en compte dans les nouveaux développements, déclare Savage Le maire d’Halifax, Mike Savage, a déclaré que chaque conseil de développement examiné est «très lié» aux responsables des incendies et des urgences de la ville pour s’assurer qu’il y a suffisamment de voies d’entrée et de sortie.

Lovelace a déclaré qu’il n’est pas possible de donner un calendrier pour l’achèvement des nouvelles routes alors que des travaux d’urgence sont toujours en cours dans la zone évacuée.

Modifications des restrictions sur les déplacements et les activités dans les bois

Dimanche après-midi, la province a levé les restrictions sur les déplacements et les activités dans les bois dans toutes les régions, à l’exception du comté de Shelburne et partout où des ordres d’évacuation sont en place, à compter de minuit.

«Nous savons que l’utilisation de nos bois et de nos sentiers est importante pour la santé physique et mentale de nombreux Néo-Écossais», a déclaré Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles, dans un communiqué de presse.

« Grâce à la météo, les conditions se sont améliorées dans la province, mais nous devons encore être prudents. »

Les activités désormais autorisées comprennent la randonnée, le camping, la pêche et l’utilisation de véhicules dans les bois. L’interdiction de brûler à l’échelle de la province demeure en vigueur et l’amende pour une infraction est de 25 000 $.