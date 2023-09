Les incendies de forêt dans la région de Harrison ne montrent aucune croissance : BCWS

Trois incendies de forêt restent hors de contrôle dans la région de Harrison Hot Springs, mais plusieurs incendies plus petits provoqués par la foudre ont été éteints à la fin de l’été.

Selon les dernières informations du BC Wildfire Service (BCWS), les incendies de forêt de la rivière Chehalis, de Mystery Creek et de Bear Mountain restent hors de contrôle en début d’après-midi de mardi. L’incendie de forêt de la rivière Chehalis brûle au nord du lac Chehalis depuis début juin et, comme les deux autres incendies incontrôlables dans la région, n’a pas connu de croissance significative ces derniers jours.

Les incendies de forêt de Cogburn Creek et Macs Cove ont été déclarés éteints. Un petit incendie de forêt a été découvert à l’ouest du lac Harrison, dans la région de Kirkland Creek, découvert le vendredi 1er septembre et déclaré éteint dimanche.

L’incendie de forêt de Bear Mountain est le plus proche de Harrison Hot Springs, au nord-est. Le BCWS a déployé une équipe de rappel à la fin de la semaine dernière pour créer une zone d’atterrissage pour un hélicoptère afin d’aider à lutter contre l’incendie de forêt. Le feu n’a pas de flammes nues mais couve sur un terrain difficile d’accès en amont de la montagne. Les résidents pourraient voir des hélicoptères faire des allers-retours depuis la montagne alors que les efforts de lutte contre les incendies sont en cours.

Le district de Kent a activé son centre des opérations d’urgence pour répondre à tout incident lié aux incendies. Les résidents le long de Kamp Road, à l’est de Bear Mountain, ont reçu un avis d’information publique concernant l’incendie de forêt. Ce n’est qu’une précaution ; Au moment de la publication, il n’y avait aucun ordre ou alerte d’évacuation dans le district de Kent ou à Harrison Hot Springs.

Pour signaler un incendie de forêt ou un comportement irresponsable pouvant conduire à un incendie de forêt, appelez le 1-800-663-5555 ou le *5555 à partir d’un téléphone portable. Si vous le pouvez, prenez une photo de l’incendie et soumettez-la au BCWS via son application, disponible sur l’App Store et Google Play.

Mardi après-midi, il y avait 438 feux de forêt actifs dans la province. Dimanche après-midi, la province a enregistré 2 072 incendies de forêt cette année, détruisant plus de 2 millions d’hectares, dont une grande partie dans le centre de pompiers de Prince George.

