Les incendies de forêt brûlent des millions d’acres au Canada et font grimper les prix du pétrole

Les incendies de forêt qui brûlent dans l’ouest du Canada ont forcé des milliers de personnes à évacuer leurs maisons et ont incité certaines sociétés pétrolières et gazières à réduire leur production à l’approche des incendies de pipelines.

Les niveaux de qualité de l’air dans plusieurs villes de l’Alberta cette semaine ont été classés comme « à très haut risque » selon la cote air santé du Canada, la catégorie la plus élevée déterminant le risque pour la santé. La fumée des feux de forêt devrait persister et potentiellement augmenter au cours de la semaine à venir.

La fumée a également causé une mauvaise qualité de l’air et un ciel brumeux dans certaines parties du sud du Canada ainsi que dans le Dakota du Nord, le Minnesota et plusieurs autres États. La propagation de la fumée, qui contient des particules appelées aérosols, a suscité des inquiétudes quant à l’impact de la mauvaise qualité de l’air sur la santé respiratoire et cardiovasculaire.

Le BC Wildfire Service a déclaré que l’arrivée de vents soutenus du nord a provoqué « un comportement agressif du feu sur tous les incendies de forêt » dans la région de la paix au Canada, qui est située dans le nord-est de la province entre les contreforts des montagnes Rocheuses et les plaines de l’Alberta.

« Nous sommes dans des conditions de sécheresse sans précédent », a déclaré Scott Rennick, le commandant des incidents au North Peace Complex, qui a noté que le comportement agressif des incendies était associé à des températures supérieures à la moyenne dans la région.

Les changements climatiques augmentent la fréquence et l’intensité des incendies de forêt dans l’Ouest canadien et entraînent des saisons plus longues. La hausse des températures, les périodes prolongées de sécheresse et les changements dans les régimes de précipitations rendent la région plus vulnérable aux incendies qui s’enflamment et se propagent rapidement.

L’armée canadienne et les pompiers du Canada et des États-Unis travaillent à combattre les incendies, mais les changements de direction du vent qui modifient la trajectoire des incendies pourraient créer des problèmes pour les intervenants.

La fumée des feux de forêt est généralement courante à la fin de l’été et au début de l’automne, au plus fort de la saison annuelle des feux de forêt, qui s’étend du 1er mars au 31 octobre. Mais ce mois-ci a vu des records de chaleur saisonnière dans plusieurs régions de l’Alberta, selon Environment and Climate Change Canada.