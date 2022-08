Les incendies de forêt au Texas continuent d’éclater; les pompiers continuent d’avancer

TOLAR, Texas (AP) – Un pompier a été blessé et deux autres ont été soignés pour épuisement dû à la chaleur alors qu’ils combattaient un incendie de forêt dans le nord du Texas qui a brûlé près d’un demi-mile carré mercredi, ont déclaré des responsables.

L’incendie près de Tolar, à environ 65 kilomètres au sud-ouest de Fort Worth, était complètement non maîtrisé mercredi après-midi, selon le Texas A&M Forest Service.

Le pompier blessé a été transporté par avion vers un hôpital de Dallas avec des brûlures à 10% de son corps, selon un comté de Hood déclaration. Son état n’était pas immédiatement connu.

Aucune structure n’a été signalée endommagée dans cet incendie à 16 miles (25,75 kilomètres) au nord de l’incendie de Chalk Mountain vieux de deux semaines, qui était contenu à 96% mercredi après avoir brûlé 10 1/2 miles carrés (27 1/3 kilomètres carrés) et détruisant 16 maisons et en endommageant cinq autres.

Pendant ce temps, des incendies de forêt ont éclaté dans le centre du Texas alors que le temps chaud et venteux et la sécheresse extrême persistent dans la région, ont déclaré mercredi des responsables.

Un incendie sur la limite du comté de Hays-Blanco à environ 30 miles (48,28 kilomètres) à l’ouest d’Austin a détruit trois maisons et une remorque occupée et noirci 1 1/4 miles carrés (3 1/4 kilomètres carrés), porte-parole du Texas A&M Forest Service Walter dit Floke. Cet incendie était contenu à 60% mercredi, a-t-il déclaré.

Un incendie près de Fredericksburg, à 60 miles (96,56 kilomètres) à l’ouest d’Austin, a brûlé un peu plus de deux miles carrés (5 2/3 kilomètres carrés) et était contenu à 25% mercredi, mais il n’avait brûlé aucune maison, selon un communiqué de fonctionnaires de Fredericksburg.

