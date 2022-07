Les incendies de forêt au Portugal attirent l’aide de l’Europe au milieu d’une vague de chaleur sévère

Les experts météorologiques au Portugal disent que des températures allant jusqu’à 113 degrés Fahrenheit (45 degrés Celsius) pourraient être signalées à partir de mardi dans l’Alentejo – la région entre Lisbonne et l’Algarve, a rapporté Sky News. Des vents forts de 40 miles par heure sont également prévus dans plusieurs régions. Les médias locaux ont rapporté lundi que des incendies dans les quartiers de Santarém, Leiria et Vila Real étaient “le plus inquiétant”.

Les experts disent que la chaleur extrême et les températures anormalement chaudes ne feront que devenir plus fréquentes et plus sévères alors que le monde est aux prises avec les effets du changement climatique d’origine humaine. Le mois dernier, une vague de chaleur historique à travers l’Europe a battu des records en France et en Espagne où les températures ont atteint 104 degrés, inhabituel pour le mois de juin.