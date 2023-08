Les incendies de forêt au nord de Chase montrent une croissance minimale alors que les équipages continuent de lutter contre l’incendie

Malgré le temps chaud, le feu de forêt du lac Lower East Adams a montré une croissance minimale le vendredi 4 août.

Les équipages sauvages ont connu des vents légèrement plus forts vendredi après-midi, mais ils sont restés suffisamment légers pour augmenter l’activité des incendies.

BC Wildfire Services a signalé qu’il n’y avait eu aucune perte de structure vendredi soir. Les équipes continuent de mettre en place une ligne humide entre la route et les zones où le feu pourrait se propager en aval.

Une autre équipe de points chauds installe également une ligne humide et brûle pour maintenir la protection de la structure à Adams Lake East. Ils préparent également plus d’allumages sur le flanc sud.

Les équipages utilisent de nombreux hélicoptères différents et de la machinerie lourde pour aider à combattre l’incendie.

Tous les ordres d’évacuation et d’alerte restent les mêmes.

De plus, le feu de forêt de Bush Creek East, à l’ouest de l’incendie du lac East Adams, couvre désormais 982 hectares, vendredi après-midi.

En raison de l’augmentation de l’activité des incendies, les 18 premiers kilomètres de la route de service forestier Adams sont fermés, ainsi que le parc du lac Adams – site du ruisseau Bush.

En raison de la fumée du feu de forêt, Environnement Canada continue d’avoir une déclaration spéciale sur la qualité de l’air en vigueur pour l’ensemble de l’Okanagan. Les personnes âgées, les enfants, les personnes souffrant de problèmes pulmonaires et/ou de maladies cardiaques, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent à l’extérieur courent un risque plus élevé de ressentir les effets de la fumée. Les températures devraient atteindre 33 degrés samedi.

L’incendie reste incontrôlable et s’étend sur environ 4 823 hectares. Il s’agit de l’un des 358 feux de forêt actifs et de l’un des 12 feux de forêt notables dans la province. La foudre a provoqué le départ de l’incendie le mercredi 12 juillet.

