Les incendies de forêt au Chili se propagent au milieu d’une vague de chaleur alors que le nombre de morts augmente

Le gouvernement a déclaré l’état de catastrophe dans la région de La Araucanía, située au sud de Ñuble et Biobío, deux régions du centre-sud où la déclaration d’urgence avait déjà été publiée. La mesure permet une plus grande coopération avec les militaires.

Au moins 22 personnes sont mortes en lien avec les incendies et 554 ont été blessées, dont 16 dans un état grave, selon la ministre de l’Intérieur Carolina Tohá. Le nombre de morts est susceptible d’augmenter car Tohá a déclaré qu’il y avait des rapports non confirmés d’au moins 10 personnes portées disparues.

“L’évolution du changement climatique nous montre encore et encore que cela a une centralité et une capacité à provoquer un impact que nous devons internaliser beaucoup plus”, a déclaré Tohá. “Le Chili est l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique, et ce n’est pas une théorie mais plutôt une expérience pratique.”