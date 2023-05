Les incendies de forêt au Canada sont la dernière catastrophe climatique coûteuse que les comptes publics ne parviennent pas à saisir

Vous n’avez pas à dire aux gens de Calgary et d’autres collectivités canadiennes qui respirent l’air orange que les incendies de forêt ont un coût.

Et bien que des études répétées établissent un lien direct entre une augmentation des incendies de forêt coûteux et le changement climatique, les économistes et les comptables jusqu’au directeur parlementaire du budget du Canada affirment que les avantages de l’arrêt du changement climatique et donc de la réduction des nombreux dommages qu’il crée sont tout simplement impossibles à mesurer pour fins de comptabilité publique.

C’est une énigme intéressante et les milliers de personnes déplacées de leurs maisons ou respirant la fumée de la vague actuelle d’incendies de forêt sont prises au milieu.

Alors que les budgets fédéraux incluent tous les coûts de la lutte contre le changement climatique, l’autre côté du grand livre, le revenu théorique des avantages de ne pas respirer de fumée, ou du moins de respirer moins, reste vide. Puisqu’il n’y a aucun avantage, il est plus difficile de justifier de dépenser de l’argent.

Difficile à ignorer

Alors que certains des effets du réchauffement de la planète semblent éloignés de notre vie quotidienne, y compris les impacts lents de l’élévation du niveau de la mer ou des catastrophes affectant d’autres personnes quelque part au loin, la fumée des incendies de forêt a un impact direct sur des millions de personnes. des Canadiens qu’il est plus difficile d’ignorer.

Il est conseillé aux personnes dans les zones enfumées de rester à l’intérieur, et des études répétées montrent jours de forte pollution à une augmentation des décès. Bien sûr, les incendies de forêt entraînent de nombreux coûts, à part la mort. Certains sont relativement faciles à calculer, comme l’augmentation des dépenses consacrées à la lutte contre les incendies.

« Le coût national annuel de la protection contre les incendies de forêt a dépassé 1 milliard de dollars pendant six des 10 dernières années », indique une analyse de données de Ressources naturelles Canada. « En moyenne, les coûts ont augmenté d’environ 150 millions de dollars par décennie depuis le début de la collecte de données en 1970. »

REGARDER | La recrudescence des incendies de forêt pousse les personnes et les ressources à leurs limites : Les incendies de forêt dans l’ouest du Canada poussent les gens et les ressources à la limite Des centaines de pompiers de partout au Canada aident à lutter contre les incendies de forêt qui font rage en Alberta, tout comme l’aggravation de la situation des incendies de forêt en Colombie-Britannique commence à siphonner les ressources.

Il est beaucoup plus difficile de saisir les dommages causés à la qualité de votre vie en vous abritant à l’intérieur ou en faisant face à un été sans ciel bleu ni air pur.

Pendant ce temps, près de 20 000 personnes ont été chassées de chez elles. Des propriétés ont été perdues. Les hectares de forêts brûlées en Alberta, soit près de 700 000 ha cette semaine – défiant les quelque 900 000 ha brûlés en 2019, la plus grande année d’incendie précédente – représentent des arbres qui ne peuvent pas être récoltés et n’absorbent plus de carbone.

Les compagnies pétrolières et gazières ont de nouveau été contraintes d’arrêter leur production cette semaine. Dans le passé, le trafic ferroviaire a été interrompu par des incendies. Un rapport de DBRS Canada publié mercredi indique que bien qu’il y ait eu des interruptions de service ferroviaire, les expéditions de céréales dans l’ensemble n’ont pas encore été sérieusement affectées, bien que « la situation reste instable et imprévisible.«

Pic de décès

Pour Dave Sawyer, économiste principal à l’Institut canadien du climat, les coûts du changement climatique dans nos vies quotidiennes sont évidents, y compris à cause des incendies de forêt actuels.

« L’exposition aux particules et la qualité de l’air sont graves », a déclaré Sawyer mercredi. « Il va y avoir un pic de décès. Il va y avoir un pic de morbidité, de visites à l’hôpital, de maladies respiratoires. »

« Vraiment, il n’y a pas d’exposition minimale. »

Il craint que certains refusent d’accepter le lien entre le changement climatique et les catastrophes de plus en plus coûteuses, dont les incendies.

« La plupart, je pense, le croiront », a-t-il déclaré.

Prince George, en Colombie-Britannique, avait une qualité de l’air de 10+ ou «risque très élevé» mardi après-midi. (Andrew Kurjata/CBC)

Des recherches dans des endroits comme L’Europe  et Australie ont démontré un lien entre les conditions météorologiques plus chaudes, plus sèches et plus volatiles causées par le changement climatique et une augmentation de l’intensité des incendies. Au Canada, l’institut Sawyer a publié une série de rapports sous le titre Le coût du changement climatique qui ont trouvé des effets similaires en utilisant des données d’assurance de partout au pays.

La base de données fédérale sur les catastrophes remonte à 1971, tandis que le Bureau d’assurance du Canada publie les sinistres assurés à partir de 1983.

« Ce que nous voyons est un pic », a déclaré Sawyer, qui a ajusté les dommages-intérêts en fonction de la valeur croissante des actifs canadiens au cours de cette période. « Donc, les fréquences ont augmenté et les dégâts ont explosé. »

ÉCOUTEZ | Les incendies deviennent plus intenses et plus coûteux : Brûleur avant28:39Plus chaud, plus rapide, plus destructeur : la nouvelle réalité des incendies de forêt Les Albertains subissent une saison de feux de forêt sans précédent. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées hors du chemin des incendies massifs. Partout dans la province, le ciel est enfumé et la qualité de l’air est mauvaise. L’auteur John Vaillant le regarde se dérouler avec une compréhension terrifiante de la science de ces super incendies et à quel point ils peuvent être dangereux. Il a passé des années à enquêter sur ce qui s’est passé en 2016 lorsque des parties de Fort McMurray ont brûlé. Son nouveau livre, « Fire Weather: The Making of a Beast », explique pourquoi les incendies que nous combattons aujourd’hui sont plus chauds, plus rapides et plus destructeurs que les incendies d’avant. Il rejoint Alex Panetta pour une conversation sur l’avenir du feu dans notre climat changeant. Pour les transcriptions de cette série, veuillez visiter : https://www.cbc.ca/radio/frontburner/transcripts

Compter le coût

Le Canada et les États-Unis se sont récemment concertés pour mettre à jour ce qu’ils appellent « le coût social du carbone », une tentative de quantifier les pertes causées par des choses comme les incendies de forêt. L’idée est que si les incendies, les tempêtes et les inondations sont un coût pour l’économie canadienne, il y a une valeur à dépenser pour réduire ces dommages.

L’effet devrait augmenter avec les températures moyennes mondiales. Cette semaine, l’Association météorologique mondiale a déclaré que nous nous dirigeons vers le réchauffement redouté de 1,5 ° C en moyenne dans le monde d’ici cinq ans – un seuil que les accords internationaux sur le climat se sont engagés à rester en dessous pour éviter les pires conséquences du changement climatique.

Mais transformer ces coûts et avantages économiques en chiffres concrets dans les comptes publics reste un cauchemar, comme l’a expliqué le directeur parlementaire du budget Yves Giroux devant un comité parlementaire le mois dernier.

Les chiffres budgétaires ne comptent pas les « bénéfices de la réduction des émissions de carbone parce que ceux-ci sont très difficiles, il est très difficile de quantifier en dollars le bénéfice d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Giroux en réponse à la question d’un membre du comité.

L’incendie de Stoddart Creek, qui a brûlé samedi au nord-ouest de Fort St. John, en Colombie-Britannique, a conduit à l’évacuation de centaines de maisons. (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

« S’il y avait un moyen de quantifier ces avantages d’ici 2030 de la réduction des émissions de carbone, nous serions heureux de les considérer et de les inclure », a déclaré le directeur parlementaire du budget, qui relève du Parlement et non du gouvernement. « Mais les avantages en dollars de la transition vers une économie plus verte d’ici 2030 sont très très difficiles à évaluer. »

Selon Sawyer, il y a un certain nombre de raisons compliquées à cela.

L’un est le « sophisme de la fenêtre cassée », un phénomène bien connu en économie où casser toutes les fenêtres de votre maison contribue en fait à la croissance économique mesurée par le PIB, car la demande de nouvelles fenêtres augmente. En d’autres termes, les incendies de forêt apparaissent dans le PIB comme une augmentation de l’activité économique alors que les gouvernements dépensent de l’argent pour des hélicoptères et des bombardiers à eau et pour trouver un logement aux victimes déplacées.

Ainsi, les dépenses élevées pour faire face à une catastrophe climatique pourraient, économiquement, sembler perversement bonnes.

L’épaisse fumée des incendies de forêt du nord de l’Alberta se dirige vers le sud pour recouvrir la région de la rivière Bow. (Léa Hennel/Reuters)

Une richesse d’air pur et de forêts

Une autre difficulté, a déclaré Sawyer, dans le calcul de ce qui est perdu – ou de ce qui pourrait être gagné par l’action – est la question de ce que les économistes appellent stock et flux.

Le stock est la richesse naturelle qui comprend de l’air et de l’eau purs, des forêts et des maisons non brûlées et des terres non inondées. Pendant que ce compte bancaire est tiré, nous n’avons aucun moyen de comptabiliser le solde en baisse.

« Nous ne tenons pas compte de l’épuisement de cette richesse », a-t-il déclaré. « Nous regardons simplement le flux de revenus qui en découle. »

Sawyer a déclaré qu’il s’agit d’un problème fondamental de comptabilité nationale que nous pouvons voir lorsque nous regardons les forêts brûler et s’étouffer avec l’air sale qui en résulte.

« Le problème, c’est que nous sommes en train d’éliminer la merde du stock – plus de dégâts, plus d’incendies de forêt », a déclaré Sawyer. « Et nous ne comprenons pas vraiment à long terme comment notre richesse est impactée. »