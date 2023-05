Les incendies de forêt au Canada ralentissent, permettant aux évacués de revenir, mais le temps chaud et sec arrive

Alors que les températures se refroidissaient au Canada, des dizaines de milliers de personnes évacuées pourraient rentrer chez elles.

Les incendies de forêt ont forcé 30 000 personnes à fuir leurs foyers en quatre jours.

Les responsables ont averti des conditions chaudes et sèches d’ici vendredi.

Des températures plus fraîches et des pluies légères ont apporté un soulagement qui a permis à certaines personnes évacuées par des incendies de forêt de rentrer chez elles dans la province canadienne de l’Alberta mardi, mais plusieurs incendies étaient toujours incontrôlables et une forte augmentation à venir du mercure pourrait retarder les efforts pour maîtriser les incendies.

Les autorités ont levé les ordres d’évacuation pour une poignée de communautés après avoir repoussé les flammes, mais une fumée suffocante remplit toujours l’air – portée par les vents à travers le continent jusqu’à l’Arctique et la côte atlantique américaine.

Le nombre d’incendies de forêt qui ont forcé 30 000 personnes à fuir au cours des quatre derniers jours est passé d’un pic de 110 à 81, dont 24 sont toujours répertoriés comme incontrôlables.

Mais les responsables ont averti qu’un retour à des conditions chaudes et sèches était attendu d’ici vendredi et persisterait tout au long du week-end.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a fait remarquer que 30 000 hectares (74 000 acres) dans la province sont généralement consumés par des incendies de forêt chaque année. « Nous avons déjà brûlé 390 000 hectares. C’est donc déjà 10 fois l’année d’incendie typique et nous ne faisons que commencer », a-t-elle déclaré aux journalistes.

« C’est un événement extraordinaire (et) sans précédent, et je pense que c’est ce à quoi nous devons nous préparer à l’avenir. »

« Pour le moment, tout est sur le pont », a-t-elle déclaré, notant que plus de 700 pompiers sont actuellement déployés et qu’une demande a été faite pour 1 100 renforts supplémentaires du reste du pays.

Le chef des pompiers du comté à l’ouest d’Edmonton, Brian Cornforth, a déclaré que son équipe de plus de 60 pompiers « était épuisée ». « Nous y travaillons depuis plus d’une semaine et cet incendie continue (se propage) à de nouvelles zones. »

Un panneau juste à côté de l’autoroute 16 est représenté entouré d’herbe et d’arbres brûlés dans la région du comté de Yellowhead, Alberta, Canada, le 9 mai 2023. Le 8 mai 2023, le Canada a lutté pour contrôler les incendies de forêt qui ont forcé des milliers de personnes à fuir. AFP Megan Albou

Il a décrit comment un feu d’herbe dans la région s’était propagé sur 90 kilomètres (56 miles) « en quelques heures ».

« Nous avons besoin de nouvelles ressources et de pompiers supplémentaires maintenant », a-t-il déclaré à l’AFP.

« Au cours des prochains jours, nous allons le voir devenir de plus en plus sec et de plus en plus chaud, et ces deux choses jouent contre nous pour la lutte contre les incendies. »

« Voir ce qui peut être récupéré »

Autour de la ville d’Entwistle, à 120 kilomètres (75 milles) à l’ouest d’Edmonton, des forêts et des prairies entières ont été noircies et de la fumée s’est échappée du sol.

Un cimetière local semble avoir été épargné, mais ses pierres tombales étaient couvertes de suie et de cendre. Ailleurs, des camions incendiés et des immeubles effondrés bordaient les routes menant à la ville, a constaté un journaliste de l’AFP.

Cheryl Harris, 58 ans, est revenue pour trouver un énorme tas de débris calcinés à la place de ce qui était autrefois une entreprise florissante de tubes fluviaux.

Dit-elle:

Nous avons eu beaucoup de pluie il y a deux jours et cela a aidé à régler les choses, et nous recevons un peu d’eau aujourd’hui, j’espère que nous aurons la pluie qu’ils demandent, mais nous avons encore besoin de beaucoup (pour éteindre) les incendies de forêt.

« Aujourd’hui, il s’est suffisamment refroidi pour que nous puissions passer en revue et voir ce qui peut être récupéré », a-t-elle déclaré.

Examinant les dégâts, Harris a déclaré à l’AFP: « C’est difficile de voir 16 ans de travail (détruits) », s’arrêtant alors qu’elle pleurait. « Mais mon mari, mes enfants et mes animaux de compagnie sont en sécurité. C’est plus important que des trucs. »

Les températures devraient monter jusqu’à 30 degrés Celsius (86 Fahrenheit) d’ici dimanche.

« Le court terme ne s’annonce pas si bien », a averti Terri Lang, météorologue d’Environnement Canada à Saskatoon, en Saskatchewan.

« Les prévisions à long terme pour mai ne sont pas bonnes non plus avec des températures supérieures à la moyenne et des précipitations inférieures à la moyenne », a-t-il déclaré.

« Toute cette pluie qui est tombée ces derniers jours va rapidement s’évaporer à nouveau une fois que nous serons dans ces conditions chaudes et sèches (à nouveau). »

Des arbres brûlés sont photographiés juste à côté de l’autoroute 16 dans la région du comté de Yellowhead, en Alberta, au Canada, le 9 mai 2023. Le 8 mai 2023, le Canada a eu du mal à contrôler les incendies de forêt qui ont forcé des milliers de personnes à fuir. AFP Megan Albou

Au cours des dernières années, l’Ouest canadien a été frappé à plusieurs reprises par des phénomènes météorologiques extrêmes, dont l’intensité et la fréquence ont augmenté en raison du réchauffement climatique.

Les incendies de forêt dans la région des sables bitumineux du Canada en 2016 ont perturbé la production et chassé 100 000 résidents de Fort McMurray, écrasant l’économie du pays.

Plus récemment, en 2021, la Colombie-Britannique a subi des températures record au cours de l’été qui ont tué plus de 500 personnes, ainsi que des incendies de forêt qui ont détruit une ville entière.

Cela a été suivi par des inondations dévastatrices et des coulées de boue.