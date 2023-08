Les incendies de forêt au Canada provoquent une augmentation des visites aux urgences pour l’asthme aux États-Unis

NEW YORK –

La fumée des incendies de forêt canadiens qui s’est propagée jusqu’aux États-Unis a entraîné une augmentation du nombre de personnes asthmatiques se rendant aux urgences, en particulier dans la région de New York.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont publié jeudi deux études sur les effets sur la santé de la fumée, qui a enveloppé les toits des villes d’une brume orange à la fin du printemps. Une revue médicale a également publié une étude cette semaine.

Lorsque la qualité de l’air se détériore, « un asthmatique le ressent avant tout le monde », a déclaré le Dr Adrian Pristas, un pneumologue basé à Hazlet, dans le New Jersey, qui se souvient d’un flot d’appels de patients en juin, aux jours de la plus forte fumée.

Les personnes asthmatiques ont souvent une respiration sifflante, sont essoufflées, ont une oppression thoracique et toussent la nuit ou tôt le matin.

« Je n’ai aucun doute sur le fait que tous les asthmatiques présentaient une légère augmentation de leurs symptômes », a déclaré Pristas. « Certains ont pu s’en sortir seuls, mais d’autres ont dû appeler à l’aide. »

Chacune des études a porté sur différentes zones géographiques : l’une était nationale, l’autre spécifique à l’État de New York et la dernière s’est concentrée sur la ville de New York.

À l’échelle nationale, les visites aux urgences liées à l’asthme ont été 17 % plus élevées que la normale pendant les 19 jours de fumée des incendies de forêt survenus entre fin avril et début août, selon une étude qui a tiré des données d’environ 4 000 hôpitaux américains.

Le trafic hospitalier a augmenté de façon plus spectaculaire dans certaines régions du pays lors des incendies de forêt : 46 pour cent de plus à New York et au New Jersey.

Une deuxième étude publiée par le CDC s’est concentrée uniquement sur l’État de New York, et non sur la ville de New York, car l’État et la ville disposent de bases de données hospitalières distinctes, a déclaré l’un des auteurs.

Elle a révélé que les visites aux urgences liées à l’asthme ont bondi de 82 % dans tout l’État lors de la pire journée de qualité de l’air, le 7 juin. L’étude indique également que la partie centrale de l’État de New York a connu la plus forte augmentation des visites aux urgences, soit plus de deux fois plus élevée.

La troisième étude, publiée par l’American Journal of Respiratory and Critical Medicine, s’est concentrée uniquement sur la ville de New York. L’étude a révélé une augmentation de plus de 50 pour cent des visites aux urgences liées à l’asthme le 7 juin, a déclaré l’auteur principal de l’étude, George Thurston de l’Université de New York.

Aucune des études n’a examiné d’autres mesures de la santé, telles que l’augmentation des crises cardiaques ou des décès.

La fumée des incendies de forêt contient de minuscules particules, appelées PM2,5, qui peuvent s’incruster profondément dans les poumons et causer de graves problèmes aux asthmatiques. Mais aussi problématique que soit la fumée des incendies de forêt, une analyse a montré qu’elle contenait des quantités inférieures de certains éléments toxiques présents dans la pollution de l’air urbain, a déclaré Thurston.

La troisième étude a également tenté de comparer l’augmentation des visites aux urgences pendant la fumée des incendies de forêt avec ce qui se produit au plus fort d’une mauvaise saison pollinique – et les incendies de forêt ont entraîné environ 10 % de visites aux urgences supplémentaires.

« C’est rassurant. Cela n’a peut-être pas été aussi grave qu’il y paraissait », a déclaré Thurston.

Jeffrey Acquaviva, un asthmatique de 52 ans vivant à Holmdel, dans le New Jersey, a eu du mal à avaler cette conclusion.

« Oui, c’est vrai », a déclaré Acquaviva, qui travaille dans une entreprise de construction familiale.

Alors que la fumée empirait en juin et que l’air de son jardin devenait épais et « doré », Acquaviva a changé les filtres de ses climatiseurs et est resté à l’intérieur pendant 2 jours et demi.

Ses symptômes se sont encore aggravés – sa respiration était dangereusement difficile – et finalement il a été transporté en ambulance à l’hôpital où il est resté trois jours.

Pristas, le médecin d’Acquaviva, a rappelé à quel point la fumée était envahissante : « Il n’y avait nulle part où se cacher ».



——



Le département de santé et des sciences d’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.