Les incendies de forêt au Canada menacent Yellowknife, certaines parties de la Colombie-Britannique – NBC New York

Les pompiers ont tenu les incendies de forêt à distance près de la capitale des Territoires du Nord-Ouest du Canada ainsi que d’une ville menacée de la Colombie-Britannique, bien que personne n’ait revendiqué la victoire alors que les prévisionnistes ont averti qu’un temps plus sec et plus venteux arrivait.

Pour samedi au moins, le temps était plus clément, aidant les équipes de pompiers qui luttaient pour contenir les flammes de la pire saison des incendies jamais enregistrée au Canada, qui a détruit des structures, souillé l’air d’une épaisse fumée et provoqué des ordres d’évacuation pour des dizaines de milliers de résidents.

Les responsables ont déclaré qu’un énorme feu de forêt avait de nouveau été empêché d’avancer à moins de 15 kilomètres (9 miles) de Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest qui a été laissée pratiquement vide lorsque presque tous ses 20 000 habitants ont fui pour se mettre en sécurité.

« Nous ne sommes pas encore tirés d’affaire », a déclaré Mike Westwick, responsable de l’information sur les incendies de forêt pour la ville, à l’Associated Press. «Nous avons toujours une situation grave. Ce n’est pas sûr de revenir.

Au sud, en Colombie-Britannique, des flammes déchaînées ont également été tenues à l’écart de Kelowna, une ville de 30 000 habitants située à environ 150 kilomètres (90 miles) au nord de la frontière américaine.

L’incendie de Kelowna fait partie des plus de 380 incendies à travers la province, dont 150 sont devenus incontrôlables. L’incendie près de Yellowknife est l’un des 237 incendies de forêt qui brûlent dans les Territoires du Nord-Ouest.

Lors d’une conférence de presse samedi soir, Shane Thompson, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique des Territoires du Nord-Ouest, a déclaré que les incendies près de Yellowknife n’avaient pas beaucoup augmenté au cours des derniers jours grâce aux pauses météorologiques.

« Mais je veux être clair, un peu de pluie ne signifie pas qu’il est sûr de rentrer à la maison », a-t-il déclaré. D’autres ont averti que le temps chaud entrant rendrait la bataille plus difficile.

La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, a encouragé les résidents à rester à l’écart pour assurer leur sécurité et participer aux efforts de lutte contre les incendies. Elle a assuré aux gens que des patrouilles surveillaient les rues et les maisons pour se protéger contre le pillage.

La ville est devenue une ville fantôme virtuelle depuis que les habitants ont fui suite à un ordre d’évacuation émis mercredi soir. De longues caravanes de voitures ont étouffé l’autoroute principale et les gens ont fait la queue pour des vols d’urgence pour échapper à l’incendie. Les 39 derniers patients hospitalisés ont été transportés vendredi soir dans un avion des Forces canadiennes, ont indiqué des responsables.

Samedi, des responsables ont déclaré que la voie d’évacuation de Yellowknife était sûre, pour le moment. Environ 2 600 personnes sont restées dans la ville, dont des équipes d’urgence, des pompiers, des travailleurs des services publics et des policiers, ainsi que des habitants qui ont refusé de partir.

Charlotte Morritt faisait partie de ceux qui sont partis jeudi, prenant cette décision en raison de la fumée insupportable qu’elle craignait d’être malsaine pour son fils de 4 mois.

Morritt, journaliste au Réseau de télévision des peuples autochtones, et son fils ont pris un vol d’évacuation à environ 1 500 kilomètres (950 milles) à l’ouest pour se mettre en sécurité à Whitehorse, au Yukon, tandis que son partenaire est resté sur place pour surveiller leur propriété et aider à créer des pare-feu et à combattre les incendies.

« Nous savions que ce n’était qu’une question de temps », a déclaré Morritt, qui avait suivi les mises à jour des médias et les images satellites des incendies de forêt qui approchaient.

Des avions-citernes ont largué de l’eau et un produit ignifuge pour éloigner les flammes de Yellowknife. Une ligne d’incendie de 10 kilomètres (6 milles) a été creusée et les pompiers ont déployé 20 kilomètres (12 milles) de tuyau et une pléthore de pompes.

Le Canada a connu cette année un nombre record d’incendies de forêt qui ont causé de la fumée suffocante dans certaines parties des États-Unis. l’autre, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada.

Toute la Colombie-Britannique était en état d’urgence samedi. Environ 35 000 personnes avaient reçu l’ordre d’évacuer les zones de feu de forêt à travers la province et 30 000 personnes supplémentaires étaient sous alerte d’évacuation, ce qui signifie qu’elles devraient être prêtes à partir, a annoncé le premier ministre David Eby.

Les responsables canadiens des Territoires du Nord-Ouest ont ordonné aux résidents de Yellowknife d’évacuer alors que des incendies de forêt brûlent juste à l’extérieur des frontières de la ville.

Eby a déclaré aux journalistes samedi que la situation était « sombre » et a averti que « la situation change très rapidement ».

Il a déclaré qu’il restreignait les déplacements non essentiels dans les zones touchées par les incendies afin de libérer des logements tels que des hôtels, des motels et des terrains de camping pour les résidents déplacés et les pompiers.

Ian Stewart et sa femme ont pris vendredi la décision « anxiogène » d’évacuer Kelowna avec leur border collie de 4 ans et de parcourir 335 kilomètres (210 milles) jusqu’à la ville de Clearwater, en Colombie-Britannique.

« La fumée était vraiment oppressante et il y avait de gros morceaux de cendres qui tombaient partout », a-t-il déclaré samedi. Ils ont emballé quelques valises, passeports, ordinateurs portables et nourriture pour chiens, et ont conduit dans la circulation pare-chocs à pare-chocs pour s’échapper.

Un changement de vent a transporté de la fumée et de la brume de la Colombie-Britannique dans la région de Seattle samedi, a déclaré Dustin Guy, météorologue au National Weather Service. La région de Puget Sound se remettait à peine d’une chaleur record et la qualité de l’air pourrait atteindre des niveaux malsains de samedi soir à lundi, a déclaré Guy.

___

Sharp a rapporté de Portland, Maine, et Bellisle a rapporté de Seattle. La journaliste d’Associated Press Andrea Thomas à Chicago a contribué à ce rapport.