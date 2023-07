Les incendies de forêt au Canada frappent durement les communautés autochtones, menaçant leur terre et leur culture

EAST PRAIRIE METIS Settlement, Alberta (AP) – Carrol Johnston a compté ses bénédictions alors qu’elle se tenait sur le site aride où sa maison a été détruite par un incendie de forêt qui l’a forcée à fuir sa communauté du nord de l’Alberta il y a deux mois.

Sa famille s’en est sortie indemne, bien que son chat bien-aimé, Missy, ne s’en soit pas sorti avant qu’une « boule de feu » ne tombe sur la maison début mai. Mais les buissons de pivoines transmis par sa défunte mère ont survécu et l’arbre noirci du 1er mai planté à la mémoire de son partenaire de longue date produit de nouvelles pousses – des signes encourageants alors qu’elle se prépare à recommencer dans l’établissement métis d’East Prairie, à environ 240 milles (385 kilomètres). ) au nord-ouest d’Edmonton.

« Je ne peux tout simplement pas partir », a déclaré Johnston, 72 ans, qui partageait une maison avec son fils et sa belle-fille. « Pourquoi voudrais-je laisser de si beaux souvenirs ? »

La pire saison des incendies de forêt de l’histoire du Canada déplace les communautés autochtones de la Nouvelle-Écosse vers la Colombie-Britannique, les recouvrant d’une épaisse fumée, détruisant des maisons et des forêts et menaçant d’importantes activités culturelles comme la chasse, la pêche et la cueillette de plantes indigènes.

Jusqu’à présent, des milliers d’incendies ont brûlé plus de 42 000 milles carrés (110 000 kilomètres carrés) à travers le pays. Mardi, près de 900 incendies brûlaient, la plupart incontrôlables, selon le site Web du Centre interservices des feux de forêt du Canada.

Les incendies ne sont pas rares sur les terres autochtones, mais ils se produisent maintenant sur une zone si étendue que beaucoup plus de personnes les subissent en même temps – et certaines pour la première fois – attisant les craintes de ce qu’un avenir plus chaud et plus sec apportera , en particulier pour les communautés où les traditions sont profondément ancrées.

«Je n’ai jamais rien vu de tel», a déclaré Raymond Supernault, président de l’East Prairie Métis Settlement, où il a déclaré que plus de 85% de la colonie de 129 milles carrés (334 kilomètres carrés) avait brûlé lors du premier incendie de forêt. là depuis plus de 60 ans. Quatorze maisons et 60 autres structures ont été détruites par l’incendie intense et rapide qui a entraîné l’évacuation de près de 300 personnes et décimé les terres boisées.

«En un clin d’œil, nous avons tellement perdu… c’était dévastateur. Je ne saurais trop insister là-dessus », a déclaré Supernault, qui a déclaré n’avoir vu aucun wapiti ou orignal, deux sources de nourriture importantes, depuis l’incendie.

« Nous ne nous contentons pas de sauter dans la voiture et d’aller au IGA », pour l’épicerie, a déclaré Supernault. « Nous allons dans la brousse. »

Au Canada, 5 % de la population s’identifie comme autochtone — Première Nation, Métis ou Inuit — et un pourcentage encore plus faible vit dans des communautés à prédominance autochtone. Pourtant, plus de 42 % des évacuations de feux de forêt proviennent de communautés qui sont plus de la moitié autochtones, a déclaré Amy Cardinal Christianson, spécialiste autochtone des incendies à Parcs Canada.

Depuis la semaine dernière, près de 23 000 personnes de 75 établissements autochtones ont dû être évacuées cette année, selon Services aux Autochtones Canada. Plus de 3 600 personnes de 15 réserves des Premières Nations dans cinq provinces ont été évacuées jeudi, a indiqué l’agence.

Il n’est pas rare que les communautés autochtones évacuent à plusieurs reprises, a déclaré Christianson. Une analyse récente de la base de données canadienne sur l’évacuation des incendies de forêt a révélé que 16 communautés ont été évacuées cinq fois ou plus entre 1980 et 2021 – toutes sauf deux réserves des Premières Nations, a déclaré Christianson, qui a participé à l’analyse du Service canadien des forêts.

Les incendies sont maintenant « si dangereux et si rapides » que les évacuations sont de plus en plus nécessaires, un défi dans certaines communautés éloignées où il peut y avoir une seule route ou aucune route du tout, a déclaré Christianson, qui est Métis.

Ken McMullen, président de l’Association canadienne des chefs de pompiers et chef des pompiers de Red Deer, en Alberta – une province où environ 7 600 milles carrés (19 800 kilomètres carrés) ont déjà brûlé, comparativement à un peu plus de 695 milles carrés (1 800 kilomètres carrés) en tout de 2022 – a déclaré que certains endroits brûlant à nouveau cette année ne se sont pas complètement remis des incendies précédents.

« Cela va prendre beaucoup de temps », a déclaré McMullen, qualifiant cela de la pire saison des incendies de l’histoire du Canada. « Ce sont des événements qui changent la vie. »

Christianson a déclaré que les effets se feront sentir pendant des générations, car la chaleur intense brûle le sol et rend difficile la régénération des arbres et des autres plantes.

Elle a déclaré que les communautés autochtones sont de plus en plus vulnérables parce qu’elles sont souvent exclues des décisions concernant la gestion des forêts et l’intervention en cas d’incendie, et qu’elles n’ont souvent pas les moyens d’embaucher des gestionnaires d’urgence. De plus, lorsque les incendies affectent les centres urbains en même temps, la suppression des incendies se déplace vers les plus grandes communautés.

Les communautés autochtones « veulent vraiment être des leaders dans la gestion des incendies sur leur territoire », y compris un retour au brûlage préventif longtemps réprimé par le gouvernement, a déclaré Christianson.

Les Algonquins du lac Barrière, dans le nord du Québec, ont été évacués en juin en raison de l’épaisse fumée des incendies de forêt qui se sont produits à moins de 15 kilomètres et ont presque encerclé la réserve où vivent environ 350 à 400 personnes, souvent à des kilomètres les unes des autres, a déclaré le chef Casey Ratt, qui jamais connu un incendie de forêt avant cette année.

« L’année dernière, ma femme et moi parlions du nombre d’incendies qu’il y avait en Alberta, puis boum ! Il y en avait tellement au Québec cette année », a déclaré Ratt. « J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, maintenant nous avons affaire à des incendies de forêt comme s’ils étaient dans l’ouest.' »

Mais ce n’était pas non plus une surprise totale, a déclaré Ratt, car la chaleur estivale est plus intense et la glace se forme plus tard en hiver et fond plus rapidement au printemps. Cela diminue leur capacité à pêcher sur la glace et à chasser l’orignal et le castor, ce qui nécessite souvent de traverser un lac pour se rendre sur une île.

« Il se passe quelque chose », a déclaré Ratt, qui pense que le changement climatique est en grande partie responsable. « Je pense que ce sera la norme à l’avenir. »

La plus grande préoccupation est de savoir si les traditions culturelles qui ont été transmises par des générations d’aînés survivront dans le futur, a déclaré Supernault, de l’East Prairie Métis Settlement.

« Notre terre change… et notre mode de vie traditionnel est maintenant mis en veilleuse », a déclaré Supernault. « Vous ne pouvez pas mettre un prix sur la culture et la perte traditionnelle. »

Webber a rapporté de Fenton, Michigan.

Tammy Webber et Noah Berger, Associated Press