Les incendies de forêt au Canada forcent des milliers de personnes à fuir alors que l’état d’urgence est déclaré | Nouvelles du monde

Des milliers de personnes ont fui leurs maisons alors que d’énormes incendies de forêt brûlaient près de la capitale des Territoires du Nord-Ouest du Canada.

Environ 19 000 personnes ont quitté Yellowknife en moins de 48 heures, dont environ 15 000 ont fui en voitures et 3 800 partant sur des vols d’urgenceont annoncé vendredi des responsables.

Sur les 2 600 restants, 1 000 d’entre eux étaient des travailleurs essentiels.

Des milliers d’autres ont également reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons en Colombie-Britannique, alors que les pompiers luttaient contre les incendies croissants dans la région.

Image:

Personnes évacuant Yellowknife. Photo : AP





Image:

La fumée des incendies de Yellowknife d’en haut. Photo : AP





« C’est une ville fantôme », a déclaré Kieron Testart, tout en surveillant les habitants des communautés autochtones voisines de Dettah et NDilo.

L’incendie, causé par la foudre il y a plus d’un mois, se trouve à environ 15 km (neuf milles) de la périphérie de Yellowknife et « ne disparaîtra pas de sitôt », a déclaré l’agent d’information sur les incendies Mike Westwick.

Alimentés par le temps sec et les forêts denses, plus de 1 000 incendies de forêt brûlaient à travers le pays, dont plus de la moitié étaient hors de contrôle, vendredi matin.

Malgré des températures plus fraîches et une humidité plus élevée aidant les pompiers dans leurs efforts pour empêcher les incendies de se propager, les responsables des urgences craignent que les conditions météorologiques ne changent et ne propulsent le feu vers les limites de la ville.

Au sud de Yellowknife, l’état d’urgence a été déclaré dans la province de la Colombie-Britannique.

La ville de West Kelowna a ordonné l’évacuation de 2 400 propriétés et a alerté 4 800 maisons supplémentaires pour qu’elles soient prêtes à partir alors que la situation s’aggravait.

Image:

Une brume au-dessus de la Colombie-Britannique pendant les incendies. Photo : AP





Image:

Le feu de forêt de McDougall Creek brûle à flanc de montagne à West Kelowna. Photo : AP





Certaines personnes ont été forcées de sauter dans des lacs pour éviter les flammes, mais aucune victime n’a été signalée.

« J’ai été profondément horrifié d’être témoin des images affligeantes émergeant de West Kelowna », a déclaré Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences de la province.

« Les dernières 24 heures ont été incroyablement difficiles pour les gens de toute la province. »

Image:

Un feu de forêt brûle à flanc de montagne au-dessus des maisons de West Kelowna. Photo : AP





Image:

Le feu de forêt de McDougall Creek brûle au-dessus des maisons au bord du lac à West Kelowna. Photo : AP





Alors que le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré que les prochains jours seront « extrêmement difficiles ».

Environ 6 800 personnes dans huit autres communautés des Territoires du Nord-Ouest ont déjà évacué leurs maisons, y compris la petite communauté d’Enterprise, qui a été en grande partie détruite.

Image:

La fumée s’élevant des flammes à West Kelowna. Photo : AP





Tout le monde s’est mis en sécurité, ont déclaré des responsables.

Le Canada a connu une nombre record d’incendies de forêt cette année – contribuant au déplacement de la fumée dans certaines parties des États-Unis.

Plus de 5 700 incendies ont brûlé plus de 137 000 kilomètres carrés (53 000 milles carrés) d’un bout à l’autre du Canada, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada.