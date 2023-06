Les incendies de forêt au Canada entraînent de la fumée aux États-Unis, sans relâche prévue bientôt

Selon un météorologue du National Weather Service des États-Unis, le système météorologique à l’origine de la fumée canado-américaine en cours – un système à basse pression au-dessus du Maine et de la Nouvelle-Écosse – « perdra probablement au moins pendant les prochains jours ».

« Les conditions resteront probablement malsaines, du moins jusqu’à ce que la direction du vent change ou que les incendies soient éteints », a déclaré Brian Ramsey du NWS. « Puisque les incendies font rage – ils sont vraiment importants – ils vont probablement continuer pendant des semaines. Mais ce ne sera vraiment qu’une question de changement de vent. »

Cela signifie au moins un autre jour, ou plus, d’un détour de style dystopique qui a chassé les joueurs des terrains de balle, les acteurs des scènes de Broadway, retardé des milliers de vols et déclenché une résurgence du port de masque et du travail à distance – tout en soulevant des inquiétudes concernant la santé effets d’une exposition prolongée à un air aussi mauvais.

Dans tout l’est des États-Unis, les autorités ont averti les résidents de rester à l’intérieur et de limiter ou d’éviter à nouveau les activités de plein air jeudi, prolongeant les alertes de qualité de l’air « Code rouge » à certains endroits pour une troisième journée consécutive alors que les prévisions montraient que les vents continuaient à pousser l’air enfumé vers le sud.

Des panaches de particules fines ont été observés aussi loin au sud que la Caroline du Nord. Les responsables de la santé du Vermont à la Caroline du Sud et aussi loin à l’ouest que l’Ohio et le Kansas ont averti les résidents que passer du temps à l’extérieur pourrait causer des problèmes respiratoires en raison des niveaux élevés de particules fines dans l’atmosphère.

On ne prévoit pas beaucoup d’amélioration de la qualité de l’air demain, car la fumée des incendies de forêt dans l’est du Canada continue de filtrer vers le sud.

À Washington, DC, le maire Muriel Bowser a ordonné aux écoles d’annuler jeudi les récréations en plein air, les sports et les sorties éducatives. Dans la banlieue de Philadelphie, les autorités ont mis en place un abri d’urgence afin que les personnes vivant à l’extérieur puissent se réfugier dans la brume.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré que l’État fabriquait un million de masques N95 – le type répandu au plus fort de la pandémie de COVID-19 – disponibles dans les installations de l’État, dont 400 000 à New York. Elle a également exhorté les habitants à rester sur place.

« Vous n’avez pas besoin de sortir et de vous promener. Vous n’avez pas besoin de pousser le bébé dans la poussette », a déclaré Hochul mercredi soir. « Ce n’est pas un moment sûr pour faire ça. »

Plus de 400 feux brûlent

Le message passe peut-être. Jusqu’à présent, des responsables ont déclaré mercredi que la ville de New York n’avait pas encore vu d’augmentation des appels au 911 liés à des problèmes respiratoires et des arrêts cardiaques.

Plus de 400 incendies qui ont brûlé à travers le Canada ont déplacé 20 000 personnes. Les États-Unis ont envoyé plus de 600 pompiers et de l’équipement au Canada, parmi les pays qui aident à maîtriser les incendies.

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau s’est entretenu par téléphone avec le président américain Joe Biden. Le bureau de Trudeau a déclaré qu’il remerciait Biden pour son soutien et que les deux dirigeants « reconnaissaient la nécessité de travailler ensemble pour faire face aux effets dévastateurs du changement climatique ».

Biden a également exhorté les résidents concernés à suivre les directives établies par les autorités locales pour rester en sécurité.

« Il est essentiel que les Américains confrontés à une pollution atmosphérique dangereuse, en particulier ceux qui ont des problèmes de santé, écoutent les autorités locales pour se protéger et protéger leurs familles », a déclaré Biden sur Twitter.

Vols cloués au sol, jeux et spectacles reportés

La fumée des incendies s’est propagée aux États-Unis depuis le mois dernier, mais s’est intensifiée avec les récents incendies au Québec, où une centaine d’incendies ont été considérés comme hors de contrôle mercredi.

« Je peux goûter l’air », a déclaré le Dr Ken Strumpf dans un message Facebook depuis Syracuse, NY, où le ciel a pris le surnom coloré de l’université locale : Orange.

REGARDER | Évitez les efforts à l’extérieur, portez un N95 si possible, selon un expert : Masquer (encore) et autres moyens de se protéger de l’air enfumé Avec la fumée des feux de forêt enveloppant de grandes parties de l’Ontario et du Québec, nous examinons certaines façons de vous protéger, y compris en vous masquant. De plus, une séance de questions-réponses des téléspectateurs avec le pneumologue Dr Samir Gupta.

L’est du Québec a reçu de la pluie mercredi, mais le météorologue montréalais d’Environnement Canada, Simon Legault, a déclaré qu’aucune pluie significative n’était prévue pendant des jours dans les régions éloignées du centre du Québec où les incendies de forêt sont plus intenses.

Aux États-Unis, les autorités fédérales ont suspendu mercredi certains vols à destination de l’aéroport LaGuardia de New York et ralenti les avions vers Newark et Philadelphie parce que la fumée limitait la visibilité.

Découvrez ce laps de temps presque incroyable de fumée de feu de forêt consommant le World Trade Center et la ligne d’horizon de New York. Les personnes vulnérables à la mauvaise qualité de l’air, y compris les personnes âgées et les jeunes enfants, devraient limiter le temps passé à l’extérieur si possible.< br>

Les Yankees de New York et les Phillies de Philadelphie de la Ligue majeure de baseball ont vu leurs matchs reportés. À Broadway, Hamilton et Camelot annulé les représentations du mercredi et À première vue La star Jodie Comer a quitté une matinée après 10 minutes en raison de difficultés respiratoires. L’émission a redémarré avec une doublure, ont déclaré les publicistes de l’émission.

Ce ne devait pas non plus être sur la scène extérieure de Central Park. Shakespeare in the Park a annulé ses représentations du jeudi et du vendredi de Hamletdisant qu’il n’est pas plus noble dans l’esprit de souffrir les frondes et les flèches de l’air misérable.