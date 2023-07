Les incendies de forêt au Canada continueront de brûler cet été

Des conditions de sécheresse et des températures supérieures à la normale devraient provoquer des incendies de forêt anormalement intenses à travers le Canada en juillet et en août, a annoncé jeudi le gouvernement fédéral.

« La sécheresse est un facteur contributif majeur affectant certaines parties de toutes les provinces et territoires et s’intensifiant dans certaines régions », a déclaré Michael Norton, directeur général du Centre de foresterie du Nord de Ressources naturelles Canada, lors d’une séance d’information technique.

« Lorsqu’il est associé aux prévisions de températures supérieures à la normale dans la majeure partie du pays, il est prévu que de nombreuses régions du Canada continueront de connaître une activité de feu supérieure à la normale. »

En juillet, les conditions chaudes et sèches devraient augmenter le risque d’incendie de forêt de la Colombie-Britannique et du Yukon à travers le pays jusqu’à l’ouest du Labrador.

Le risque d’incendie devrait diminuer légèrement en août, mais il s’étendra toujours de la Colombie-Britannique jusqu’à l’ouest du Québec.

Mercredi, il y avait eu un total de 3 412 incendies de forêt dans le pays cette saison, bien au-dessus de la moyenne décennale de 2 751.

Les incendies brûlent simultanément d’un océan à l’autre. Actuellement, il y a 649 incendies actifs au Canada, dont 353 sont hors de contrôle.

UNE SAISON DES FEUX RECORD

La saison des feux de forêt sans précédent a établi plusieurs nouveaux records.

Le 27 juin, le Canada a dépassé son record historique connu pour la superficie totale brûlée par les incendies de forêt en une saison. Jeudi, 8,8 millions d’hectares – ou 88 000 kilomètres carrés – ont brûlé, soit près de 11 fois la moyenne décennale de la superficie totale brûlée à cette date.

Le précédent record avait été établi en 1989, lorsque 7,6 millions d’hectares – ou 76 000 kilomètres carrés – de superficie avaient été brûlés. La moyenne sur 10 ans est de 805 196 hectares – ou 8 051,96 kilomètres carrés – brûlés.

La saison des incendies de forêt 2023 a déjà connu le plus grand nombre d’évacuations au cours d’une année donnée par rapport aux quatre dernières décennies, avec plus de 155 000 personnes forcées d’évacuer leur domicile en raison du feu et de la fumée à ce jour.

Le Canada a également le plus grand nombre de ressources internationales de lutte contre les incendies au pays cette année – et de plus de pays que jamais auparavant. À ce jour, 3 258 pompiers et autres membres du personnel de 11 pays sur six continents ont soutenu le Canada, dont environ 1 765 actuellement dans le pays.

Le pays a jusqu’à présent reçu l’aide de l’Australie, de l’Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, du Chili, du Costa Rica, du Mexique, de la France, de l’Espagne, du Portugal, de la Corée du Sud et de l’Union européenne. Et le gouvernement cherche activement à identifier d’autres partenaires possibles pour lutter contre les flammes intenses de cette année.

« La saison des incendies de 2023 est et continuera d’être record à plusieurs égards », a déclaré Norton.

« Et nous ne sommes qu’à peu près à mi-chemin de la saison des incendies. »

La saison des incendies de forêt au Canada s’étend historiquement d’avril à septembre, mais le gouvernement fédéral a déclaré à plusieurs reprises que les saisons des incendies commencent plus tôt et durent plus longtemps dans de nombreuses régions du pays.

COMBIEN COÛTERA CETTE SAISON DES FEUX DE FORÊT AU CANADA ?

Le coût total de cette saison des incendies de forêt n’a pas encore été déterminé, mais Norton a déclaré qu’il serait « très important ».

Le coût moyen de la lutte contre les incendies au Canada augmente chaque année et « approche facilement » le milliard de dollars par an, a-t-il déclaré. Norton s’attend à ce que le chiffre en dollars associé à la suppression des incendies de forêt de cette année atteigne un nouveau sommet.

« L’ampleur de l’activité de cette année et le fait qu’il reste environ trois mois, je veux dire, il ne fait aucun doute dans mon esprit que le coût direct de la suppression sera un nouveau record », a-t-il déclaré.

Le coût total des incendies de forêt pour l’économie et la société est une question beaucoup plus importante, sur laquelle Norton a déclaré que les économistes étudient activement.

« C’est difficile à quantifier, mais c’est quelque chose sur lequel un certain nombre de personnes travaillent activement pour mieux comprendre », a-t-il déclaré.

Les impacts des incendies de Fort McMurray en 2016 sur la ville, le secteur de l’énergie du Canada, ainsi que la santé individuelle et publique ont été « vraiment importants », et une étude a estimé le coût total de cet incendie à près de 10 milliards de dollars, a noté Norton.