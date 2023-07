Les incendies de forêt au Canada continuent de répandre de la fumée aux États-Unis

Une autre vague de fumée de feux de forêt a dérivé vers les États-Unis, assombrissant le ciel bleu d’été et suscitant des inquiétudes troublantes concernant la fréquence croissante des incendies et leur lien avec le changement climatique.

Plus de 100 millions de personnes sont sous alerte à la qualité de l’air du Wisconsin au Vermont et jusqu’en Caroline du Nord alors que la fumée des incendies de forêt canadiens continue de se propager vers le sud, bien que les conditions devraient s’améliorer lentement pendant le week-end de vacances.

La qualité de l’air des deux côtés de la frontière a été affectée alors que plus de 500 feux de forêt actifs font rage à travers le Canada. Certains incendies sont tellement incontrôlables que les autorités n’ont d’autre choix que de les laisser brûler.

Pendant ce temps, au moins 10 pays ont déployé leurs propres pompiers pour aider le Canada à éteindre ceux qui menacent les communautés dont les habitants se sont empressés d’évacuer.

Les scientifiques continuent de réitérer les avertissements selon lesquels les effets du changement climatique sont arrivés, soulignant que les incendies de forêt et les panaches de fumée toxique qu’ils génèrent deviendront plus fréquents.

Alors que des panaches de fumée s’échappent des forêts canadiennes, certains se demandent peut-être pourquoi de nombreux incendies sont autorisés à brûler sans contrôle.

Voici pourquoi:

CERTAINS DES INCENDIES SONT DANS DES RÉGIONS EXTRÊMEMENT ÉLOIGNÉES

Bien que chaque province canadienne réagisse différemment aux incendies dans sa région, elles ont toutes des lignes directrices communes soulignant l’importance de prioriser les incendies à combattre et ceux à laisser tranquilles.

Les incendies massifs qui brûlent dans des régions éloignées – comme certains de ceux qui brûlent actuellement dans le nord-ouest du Québec – sont souvent trop incontrôlables pour y faire quoi que ce soit.

« Si vous avez des ressources limitées et que vous avez beaucoup d’incendies, ce que vous faites, c’est d’abord protéger la vie humaine et les biens », a déclaré Robert Gray, un écologiste canadien des incendies de forêt, à CNN. « Vous protégez les personnes, les infrastructures, les bassins versants, il y a donc un système de priorisation. »

Il a ajouté: « Si vous avez ces incendies qui brûlent dans les quarante dernières années et qu’ils ne menacent rien immédiatement, alors vous allez devoir les laisser faire leur truc. »

Bien que l’idée d’incendies massifs brûlant des millions d’hectares de forêts puisse sembler insondable, elle n’est pas entièrement nouvelle.

« Il y a toujours eu des incendies que les gestionnaires d’incendie canadiens ne combattent pas. Cela coûte cher, est indésirable sur le plan écologique et ne fait qu’embrouiller la nature », a déclaré Daniel Perrakis, spécialiste des incendies au Service canadien des forêts.

« La fumée est un problème, mais même si nous voulions faire quelque chose à ce sujet, nous ne saurions vraiment comment le faire. Vous parlez de vastes zones où il n’y a pas d’accès routier, pas de communautés dans certains cas.

Sur les 522 incendies qui brûlent actuellement, 262 sont répertoriés comme étant hors de contrôle au Canada, y compris en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec.

Outre l’éloignement et la distance des personnes, le terrain est un autre facteur. Certains des incendies sont autorisés à brûler simplement parce qu’ils sont trop perfides pour que les pompiers tentent même de les combattre.

« Ces incendies sont si importants que vous ne pouvez vraiment pas mettre les gens près d’eux, les vents soufflent, ils se déplacent très vite, ils peuvent commencer devant vous et ils peuvent piéger les équipages », a déclaré Gray.

IL N’Y A PAS ASSEZ DE RESSOURCES POUR COMBATTRE TOUS LES INCENDIES

Des pompiers d’au moins 10 pays, dont les États-Unis, le Mexique, le Costa Rica, le Chili, l’Espagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et la France, ont été déployés pour aider à lutter contre les incendies de forêt au Canada depuis la première semaine de juin.

« Le Canada n’a pas beaucoup de ressources de lutte contre les incendies », a déclaré Gray. «Chaque province a ses propres équipes de sous-traitance, mais elles ont fait venir des milliers de personnes de l’extérieur du pays pour les aider.»

L’un des facteurs contribuant au manque de ressources, évident dans la lutte actuelle contre les incendies incontrôlables, est le financement, a reconnu Gray.

« Ils n’affectent généralement pas beaucoup d’argent à la lutte contre les incendies », a-t-il poursuivi. « Mais une fois que les incendies se sont déclarés, les gouvernements peuvent certainement trouver tout l’argent nécessaire pour les réprimer. »

« Les groupes internationaux n’arrêtent pas de dire que vous devez vous concentrer sur l’atténuation et la prévention initiales afin de dépenser moins d’argent pour la réponse et la récupération », a-t-il ajouté. « C’est ridicule. Nous dépensons des milliards de dollars une fois que l’incendie s’est déclaré, mais nous n’investissons pas l’argent à l’avance pour éviter que les incendies ne se produisent en premier lieu.

PAS ASSEZ DE TACTIQUES DE PRÉVENTION POUR DIMINUER LE NOMBRE D’INCENDIES

Davantage de travail doit être fait pour réduire les risques de futurs incendies de forêt, qui pourraient un jour se terminer par une tragédie catastrophique.

L’une des tactiques de prévention des incendies les plus efficaces consiste à utiliser des brûlages dirigés, qui sont des incendies allumés intentionnellement dans le cadre d’un plan de gestion forestière pour réduire le risque d’incendies plus graves et plus dommageables.

« Nous ne faisons pas assez de brûlages dirigés en Colombie-Britannique », a déclaré Gray. « En ce moment, nous brûlons environ 10 000 hectares par an. L’État du New Jersey brûle plus que nous ici en Colombie-Britannique.

Les brûlages dirigés sont une tradition culturelle et environnementale importante dans les communautés autochtones, qui pendant des milliers d’années ont allumé des feux de faible intensité pour débarrasser la terre des combustibles des feux de forêt comme les débris, les broussailles, les sous-bois et certaines herbes. Un tel carburant s’enflamme facilement, permettant des flammes plus intenses, qui sont plus difficiles à combattre.

Les pratiques de brûlage intentionnel peuvent augmenter la résilience des forêts et réduire la probabilité de futurs incendies de forêt.

Perrakis a fait écho aux sentiments de Gray : « Il serait très utile d’avoir peut-être 10 fois ou 20 fois plus de brûlages dirigés que ce que nous faisons actuellement.

Étant donné que les brûlages dirigés entraînent des problèmes de responsabilité et présentent un risque de se terminer par des incendies accidentels ingérables s’ils ne sont pas effectués correctement et au bon moment, cela nécessitera davantage de financement de la part du gouvernement et une formation appropriée.

« Nous retirerions le carburant du feu avant même qu’il n’y ait un incendie », a déclaré Perrakis. « Il ne serait pas utilisé dans toute la campagne canadienne, mais de manière très stratégique autour des communautés et d’autres valeurs et sera conforme à l’écosystème local. »

En plus des brûlages dirigés, d’autres tactiques, comme l’éclaircissage à grande échelle, doivent être intensifiées, a déclaré Gray.

« Nous avons besoin d’une éclaircie à grande échelle dans ces types de forêts qui ne produisent pas beaucoup de bois d’œuvre, donc il y a beaucoup de petits arbres et nous devons venir faire quelque chose avec eux », a-t-il ajouté. «Nous pouvons les envoyer dans la bioéconomie, produire des marchés de bioénergie, de l’ingénierie, des produits du bois; il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire avec du bois de faible valeur, et c’est une grande partie de ce qui brûle en ce moment.

L’ÉCOSYSTÈME DÉPEND DES INCENDIES ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE LES AGGRAVENT

Les incendies ont toujours servi un objectif écologique vital sur Terre, essentiel pour de nombreux écosystèmes. Ils restaurent les éléments nutritifs du sol, aident à faire germer les plantes et éliminent les matières en décomposition. Sans incendies, le feuillage envahi par la végétation comme les graminées et les arbustes peut préparer le paysage à des poussées plus graves, en particulier pendant les sécheresses extrêmes et les vagues de chaleur.

La majeure partie du Canada est couverte de forêt boréale, le biome le plus vaste et le plus intact au monde. L’écosystème avec des arbres comme l’épicéa, le pin et le sapin représente environ un tiers de toutes les forêts de la planète.

Mais c’est un écosystème dépendant du feu, ce qui signifie que les espèces de la forêt ont évolué en présence du feu, et le feu « est un processus essentiel pour la conservation de la biodiversité », selon Nature Conservancy.

« Nous avons des records aussi loin que les années 1700 et 1800 de ciel jaune et de ciel noir et de ciel enfumé. » il ajouta. « C’est le cycle naturel de la forêt boréale. Il n’y a pas grand-chose que les organismes canadiens de gestion des incendies puissent faire, même s’ils le voulaient.

Alors que les incendies naturels dans le système ont toujours été présents et sont généralement causés par des éléments naturels comme la foudre, le changement climatique les rend plus fréquents, de plus en plus ingérables et beaucoup plus difficiles à prévenir.

Il y a un an, après avoir enduré une température record de 121 degrés, le village de Lytton en Colombie-Britannique a été rasé par un incendie de forêt, attirant l’attention sur les effets du changement climatique.

Les émissions de piégeage de chaleur ont conduit à des conditions plus chaudes et plus sèches, et les incendies de forêt brûlent désormais plus longtemps et deviennent plus chauds dans des endroits où ils se sont toujours produits ; pendant ce temps, des incendies s’allument et se propagent également dans des endroits inattendus.

« Nous savons que la météo est l’élément le plus important du comportement du feu, et le climat et la météo sont liés », a déclaré Perrakis.

Un autre problème est l’augmentation des incendies de forêt causés par le changement climatique et qui aggravent simultanément le changement climatique.

Les forêts boréales sont denses en carbone, libérant 10 à 20 fois plus de pollution par le carbone réchauffant la planète pour chaque unité de surface brûlée par les incendies de forêt que les autres écosystèmes, selon une étude de 2022 publiée dans la revue Science Advances. Au fil des ans, les chercheurs disent que c’est devenu une boucle de rétroaction vicieuse du changement climatique. Les émissions des incendies de forêt contribuent à l’augmentation des températures mondiales, qui à leur tour alimentent encore plus d’incendies de forêt.

« Les choses changent en raison du changement climatique, et cela surprend tout le monde un peu par surprise, même si nous en parlons depuis des décennies », a déclaré Perrakis. « Il faut une grande saison comme celle-ci pour que tout le monde se réveille vraiment à quoi ressemble le changement climatique. C’est assez indéniable.

Alors que les Canadiens près des incendies évacuent pendant que les pompiers tentent de sauver leurs maisons et leurs communautés, d’autres incendies plus importants brûlent librement sans aucun moyen de les contrôler, et les gens aux États-Unis continueront de respirer une fumée malsaine.

Tout cela soulève la question : Quand cela se terminera-t-il ?

« Les gens devraient probablement s’y habituer, car ce n’est pas quelque chose qui est sorti de nulle part », a déclaré Perrakis. « Le changement climatique est indéniable, et maintenant il est temps de penser à l’avenir, dans 10 ou 20 ans, et à ce qu’il faut faire. »