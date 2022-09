Les incendies de forêt alimentés par le climat aggravent le danger pour les poissons en difficulté

AMALIA, NM (AP) – Le biologiste Bryan Bakevich a dévissé le haut d’un seau en plastique et a retiré une truite fardée du Rio Grande qui s’est tortillée de sa prise et s’est laissée tomber sur la rive herbeuse de Middle Ponil Creek.

“Il veut rentrer chez lui”, a déclaré Bakevich, amenant le poisson dans le ruisseau froid et étroit – la dernière étape d’une odyssée de trois mois et de 750 milles (1 207 kilomètres) pour ce coupe-gorge et 107 autres cueillis en juin d’un autre ruisseau dans le nord montagneux du Nouveau-Mexique.

Le plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans l’État avait rugi dangereusement près de leur ancienne maison, incendiant des arbres et des sous-bois sur les pentes voisines. La saison de la mousson d’été approchait et de fortes pluies pouvaient entraîner de la boue cendreuse dans le ruisseau, obstruant les branchies des poissons et étouffant les fonds de gravier où ils se nourrissent et fraient.

Les équipes d’État et fédérales se sont précipitées à la rescousse, utilisant des engins de pêche électrique pour étourdir et capturer autant de fardées que possible. Ils ont été transportés par camion au sud de Las Cruces et conservés dans des réservoirs à l’Université d’État du Nouveau-Mexique jusqu’à ce que Middle Ponil Creek soit prêt à les accueillir.

Aujourd’hui, les agences de la faune du sud-ouest des États-Unis considèrent que des missions comme celle-ci sont essentielles, car le changement climatique entraîne des incendies de forêt plus fréquents et plus chauds, alimentés par une sécheresse prolongée et des infestations d’insectes tueurs d’arbres. Les truites fardées du Rio Grande et les truites gila sont particulièrement vulnérables, des espèces rares que l’on trouve principalement dans les petits cours d’eau à haute altitude.

«Avec chaque incendie, une plus grande partie de leurs populations est touchée», a déclaré Jill Wick, responsable du programme sur les poissons indigènes pour le Département du gibier et du poisson du Nouveau-Mexique. « Leur habitat a souvent disparu, emporté par le ruisseau. Il n’y a aucun endroit où ils peuvent se cacher et se rafraîchir. Leur nourriture est également décimée.

Le danger monte ailleurs. Des dizaines de milliers de saumons, de truites et d’autres poissons ont péri en août lorsqu’une crue soudaine a balayé une zone brûlée dans le nord de la Californie, envoyant un panache de boues dans la rivière Klamath.

Le nombre de truites a chuté jusqu’à 80% dans des sections de la rivière Cache la Poudre du Colorado après les inondations et les coulées de boue de l’été 2021, selon une enquête. Le plus grand incendie de forêt de l’histoire de l’État avait brûlé 326 milles carrés (844 kilomètres carrés) dans cette région l’année précédente.

L’EMPLACEMENT COMPTE

Le feu n’est pas toujours mauvais pour les poissons. De nombreuses espèces ont évolué pour bénéficier de «l’inégalité et de la diversité» que les feux de forêt apportent aux paysages et aux voies navigables, a déclaré Dan Isaak, un scientifique des pêches du US Forest Service dans l’Idaho.

Le coup de feu et les pluies torrentielles sont moins fréquents dans les régions du nord. Les cendres ont tendance à rester en place dans les neiges hivernales et à s’infiltrer dans le sol ou à ruisseler dans les cours d’eau lors du dégel printanier. Il fournit des nutriments aux algues mangées par les insectes qui deviennent de la nourriture pour les poissons. Les arbres brûlés se renversent dans les ruisseaux, créant des bassins et des rapides pour se nourrir et frayer.

Mais plus au sud, des incendies de plus en plus importants incinèrent tellement de feuillage retenant le sol en place que de lourds flux de débris provoquent des proliférations d’algues surdimensionnées qui peuvent étouffer les poissons.

Leur santé dépend également des caractéristiques environnantes telles que l’inclinaison des pentes, la vie végétale et les types de sol, a déclaré Christopher Clare, biologiste de la protection de l’habitat au Département de la pêche et de la faune de l’Oregon. Et, a déclaré Clare, le changement climatique réchauffe les cours d’eau, un problème qui s’aggrave lorsque le feu prive les berges d’arbres d’ombrage.

Rebecca Flitcroft, une biologiste des poissons du US Forest Service à Corvallis, dans l’Oregon, a modélisé le danger que représente le feu pour le saumon quinnat et l’omble à tête plate dans le système de la rivière Wenatchee à Washington qui alimente le fleuve Columbia.

Bien que les deux espèces soient en péril, les résultats suggèrent que les truites sont moins bien loties parce qu’elles occupent des eaux d’amont froides et isolées. L’intensité des incendies y est plus élevée que dans les parties inférieures des systèmes fluviaux préférés par Chinook pour un accès plus facile au Pacifique, a déclaré Flitcroft.

Les modifications apportées par l’homme aux voies navigables et aux paysages rendent plus difficile la survie des poissons pendant et après les incendies, a-t-elle déclaré. Les détournements d’eau ont réduit l’habitat. Les faibles niveaux causés par la sécheresse, ainsi que les ponceaux, les routes et les barrages, empêchent les poissons de fuir vers des endroits plus frais.

“Nous sommes actuellement à un endroit critique avec des incendies très intenses, aggravés par des systèmes très perturbés qui ne permettent pas la connectivité et le mouvement”, a déclaré Flitcroft.

Les coupe-gorge en difficulté

Le fardée du Rio Grande, le poisson d’État du Nouveau-Mexique, est depuis longtemps en déclin. La sécheresse et les barrages ont perturbé son habitat. La truite brune et la truite mouchetée non indigènes, stockées pour la pêche sportive, se disputent la nourriture. La truite arc-en-ciel introduite se croise avec la fardée, diluant sa génétique.

Nommé d’après les barres obliques rougeâtres sous sa mâchoire inférieure, le fardée coloré occupe environ 12% de son aire de répartition historique au Nouveau-Mexique et au Colorado, selon une étude de 2019 qui prévoyait un déclin continu.

Le Nouveau-Mexique comptait 92 populations de fardées du Rio Grande au début de cette année.

Le US Fish and Wildlife Service a rejeté en 2014 une requête visant à placer le fardée sur la liste fédérale des espèces en voie de disparition, mais a été rejetée par un juge fédéral et est en train de reconsidérer. Le Centre pour la diversité biologique à but non lucratif avait intenté une action en justice pour la désignation, affirmant que la truite “s’accrochait à peine”.

Mais une liste pourrait entraîner des restrictions d’utilisation des terres que beaucoup trouveraient impopulaires, a déclaré Toner Mitchell, coordinateur de l’eau et de l’habitat du Nouveau-Mexique pour Trout Unlimited.

“Il y a un risque de diaboliser ou de vilipender l’égorgeur du Rio Grande”, a déclaré Mitchell. “Cela pourrait entraîner n’importe quoi, du vandalisme aux efforts purs et simples pour exterminer les poissons, alors que dans l’ensemble, les résidents de longue date les apprécient.”

Les équipes ont sauvé des truites fardées et gila des ruisseaux du Nouveau-Mexique plus de deux douzaines de fois depuis la fin des années 1980.

“Avant ces méga-incendies, il pouvait y avoir une ou deux populations en difficulté à la fois”, a déclaré Wick. “Maintenant, c’est deux ou trois fois plus.”

Neuf ruisseaux fardées se trouvaient dans l’incendie de Calf Canyon-Hermits Creek cet été, qui a commencé par deux incendies pour nettoyer les sous-bois mais a échappé à tout contrôle, consommant plus de 530 milles carrés (1 373 kilomètres carrés).

Ash a anéanti les coupe-gorge d’au moins un ruisseau. Des truites ont été récupérées sur trois autres. Parmi eux se trouvait Rito Morphy, une crique sinueuse bordée d’arbres dans la chaîne de montagnes Sangre de Cristo.

Les 190 poissons de là-bas n’ont pas tous survécu au stress de deux voyages en voiture et d’un séjour de plusieurs mois dans des bassins universitaires. Mais l’effort est resté le plus vivant jusqu’à ce qu’un nouvel habitat puisse être préparé à Middle Ponil Creek, à environ 58 miles de Rito Morphy.

Cela nécessitait d’empoisonner la truite arc-en-ciel dans la section du ruisseau où les poissons seraient placés. “Nous voulons nous assurer que le fardée reste génétiquement pure”, a déclaré Alyssa Radcliff, biologiste du US Forest Service.

Il est écologiquement important de préserver une souche rare de poisson, a déclaré Radcliff. Un autre objectif est de rendre plus disponible pour les pêcheurs. “Beaucoup de gens ont été emmenés par leurs grands-pères et leurs grands-mères dans ces ruisseaux pour attraper ces poissons”, a-t-elle déclaré.

ENFIN LIBRE

Lors d’un récent après-midi ensoleillé et balayé par le vent, une camionnette s’est arrêtée le long d’un chemin de terre dans la forêt nationale de Carson. Les travailleurs ont creusé des coupe-gorge de quatre à huit pouces (10 à 20 centimètres) de long d’une grande glacière dans plusieurs seaux de cinq gallons (19 litres), les ont attachés à des sacs à dos et les ont traînés à travers un pré jusqu’au ruisseau bordé de broussailles et parsemé de rochers. .

Lorsque les seaux étaient inclinés dans le ruisseau, les poissons libérés s’élançaient dans l’eau claire et remuaient la queue dans le fond sablonneux. Leurs nouvelles fouilles s’étendaient du cours supérieur du ruisseau à une barrière de fil de fer et de roche à 12,8 kilomètres en aval pour empêcher la truite arc-en-ciel d’entrer.

Ce fut une fin rapide pour une mission qui a duré tout l’été, a déclaré Bakevich, le superviseur de la pêche indigène de l’État.

“Après avoir fait tout le travail acharné et être venu ici”, a-t-il dit, “c’est la meilleure partie.”

___

Flesher a rapporté de Traverse City, Michigan.

___

Suivez John Flesher sur Twitter : @JohnFlesher.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

John Flesher et Brittany Peterson, The Associated Press