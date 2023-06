Les incendies de forêt alimentent l’éco-anxiété, mais prendre des mesures pour le climat peut aider, selon les experts

Lorsque Jennifer Austin s’est réveillée mardi matin, sa maison d’Ottawa sentait la fumée, même si toutes les fenêtres étaient fermées.

« Je me sentais un peu assiégée », a-t-elle déclaré. « C’était un peu une bataille à chaque fois que la porte d’entrée s’ouvrait, alors j’y ai mis l’un des filtres à air. »

Dehors, « c’était comme une lueur orange et les rues avaient l’air enfumées ».

Inquiète de son propre asthme et des risques pour la santé auxquels ses trois adolescents pourraient être confrontés, Austin a installé plusieurs purificateurs d’air à l’intérieur et a essayé de réduire au minimum le temps passé à l’extérieur.

« Il y avait le sentiment immédiat de devoir agir pour essayer de protéger ma santé et celle de ma famille », a-t-elle déclaré. « Mais il y a aussi la préoccupation à plus long terme du fait que c’est réel et que cela se produit et que ce ne sera pas la dernière fois et juste l’épuisement mental qui en résulte. »

Comme de nombreux autres Canadiens qui ont trouvé leurs communautés enveloppées dans la fumée des incendies de forêt dévastateurs en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Écosse au cours des dernières semaines, Austin éprouve ce que l’on appelle souvent «l’éco-anxiété» ou «l’anxiété climatique».

L’anxiété climatique est «un sentiment de désespoir face à l’environnement actuel et à ce qui se passe en termes de problème de changement climatique, mais aussi à l’avenir», a déclaré le Dr Lindsay McCunn, psychologue de l’environnement à l’Université de l’île de Vancouver à Nanaimo, en Colombie-Britannique.

« C’est comme cette épée d’anxiété à double tranchant où vous êtes anxieux à propos de ce qui se passe maintenant et vous vous sentez désespéré à l’idée que cela change. Alors vous êtes inquiet pour l’avenir parce que vous ne pouvez pas imaginer que suffisamment de changements se produiront pour le rendre meilleur.

L’ampleur des incendies de forêt et les distances parcourues par la fumée ont amené la crise climatique « près de chez eux » pour beaucoup et ont probablement provoqué une augmentation de l’anxiété climatique, a déclaré McCunn.

« C’est en quelque sorte double. Si vous souffriez auparavant de sentiments d’anxiété climatique et d’éco-anxiété, j’imagine que les incendies de forêt rendent cela un peu plus saillant et émotionnel », a-t-elle déclaré.

Si les gens ne ressentaient pas déjà d’anxiété climatique mais étaient « à la limite de l’inquiétude », les incendies de forêt pourraient « vous faire basculer vers une inquiétude et une émotion beaucoup plus grandes », a déclaré McCunn.

Jeunesse, J’écoute a enregistré une augmentation de 30 % des conversations par SMS avec les conseillers ce mois-ci par rapport au mois dernier, a déclaré Alisa Simon, vice-présidente exécutive de la transformation de la cybersanté mentale et directrice de la jeunesse de l’organisation.

Bien qu’on ne sache pas quelle part de cette augmentation peut être attribuée à l’anxiété climatique, les jeunes « voient les nouvelles, ils voient l’air, ils entendent les messages de leurs enseignants et beaucoup d’entre eux subissent directement ces incendies de forêt », a déclaré Simon.

« Ces augmentations de conversations reflètent absolument le fait que les jeunes ressentent plus d’anxiété ou une conscience ou une peur accrue de ce qui se passe au Canada.

Après le début des incendies de forêt en Alberta en mai, Jeunesse, J’écoute a utilisé les médias sociaux pour rejoindre les communautés touchées, a déclaré Simon.

L’organisation a également créé une page Web dédiée à faire savoir aux jeunes comment obtenir un soutien en santé mentale, qui comprenait également des conseils sur la façon de faire face aux sentiments de détresse, de désespoir, de culpabilité et de colère qu’ils peuvent ressentir face au changement climatique.

L’une des choses les plus importantes à dire aux personnes souffrant d’anxiété climatique est « vous n’êtes pas seul », a déclaré Simon.

La première étape consiste à aider les jeunes anxieux à se calmer s’ils sont dans un état de panique, en utilisant souvent des exercices de respiration, de relaxation et de pleine conscience, ainsi qu’en les aidant à identifier leurs sentiments, a-t-elle déclaré.

Après cela, cela aide certains jeunes à prendre des mesures « qui leur donnent l’impression d’avoir un certain contrôle… afin qu’ils n’aient pas l’impression que quelque chose comme le changement climatique est en train de se produire et qu’ils doivent s’asseoir et faire face aux ramifications ». « , a déclaré Simon.

Le site Web de Jeunesse, J’écoute propose des actions allant de la conservation de l’énergie à la plantation d’un jardin communautaire en passant par le bénévolat auprès d’un groupe de défense du climat.

L’un des éléments clés à retenir pour faire face à l’anxiété climatique est qu’il « n’est pas un problème pathologique », a déclaré le Dr Joe Vipond, médecin urgentiste à Calgary et ancien président de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement (ACEP). .

« C’est une réponse normale au fait de voir des menaces qui pèsent essentiellement sur la civilisation et notre existence et qui ne sont pas traitées », a déclaré Vipond.

«Pour beaucoup de gens, cela peut être le premier vrai moment« Oh mon Dieu »où ils voient cette fumée envelopper leurs villes. Cela semble très apocalyptique.

Vipond ressent « des éléments d’éco-anxiété depuis des décennies », a-t-il déclaré.

« La façon de gérer, de traverser ces périodes de réveil de la position fœtale de deux heures du matin est de vraiment commencer à s’impliquer (dans les mouvements climatiques) », a-t-il déclaré.

« Je ne connais pas vraiment d’autre thérapie pour cela. Comme s’il n’y avait aucun médicament que vous puissiez prendre pour une menace existentielle.

Pour Jennifer Austin, il a été essentiel d’agir pour faire face aux retombées mentales de la fumée des incendies de forêt.

« Quand quelque chose se passe comme ça, la seule façon pour moi de gérer l’anxiété que j’éprouve est de faire quelque chose pour essayer d’avoir un certain contrôle dessus », a-t-elle déclaré.

« Pour moi, cela signifiait sceller toutes mes fenêtres et faire fonctionner mes purificateurs d’air, changer le filtre de ma fournaise, sortir les masques et surveiller les chiffres (de qualité de l’air). »

Mais Austin, qui a emmené deux de ses enfants à un rassemblement de grève climatique en 2019, a déclaré que la crise actuelle pourrait inciter à une action à plus long terme.

« Cela me donne une pause pour réfléchir, ‘Que puis-je faire d’autre de manière proactive?' »