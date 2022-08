Les incendies de forêt à Terre-Neuve «tournent un coin» alors que les équipes s’efforcent de contenir le périmètre, selon le premier ministre

Vendredi, les équipes continuent de lutter contre les points chauds de fumée et de flammes dans la région de Paradise Lake et sur la route de la baie d’Espoir dans le centre de Terre-Neuve. (Darrell Roberts/CBC)

Des déclarations spéciales sur la qualité de l’air ont été levées dans les zones touchées par les incendies de forêt dans le centre de Terre-Neuve, alors que le premier ministre Andrew Furey a déclaré que la province entre dans la prochaine étape de la lutte contre les flammes.

Furey a fait ces commentaires dans une vidéo publiée sur ses pages de médias sociaux aux côtés du ministre des Forêts Derrick Bragg. Il dit qu’une série de conditions météorologiques favorables et de meilleurs niveaux de qualité de l’air que prévu initialement ont aidé les pompiers à lutter contre les incendies dans la région de Paradise Lake et au large de l’autoroute Bay d’Espoir.

« En raison du travail acharné des femmes et des hommes au sol et dans les airs, nous avons l’impression que le feu prend un tournant. Cela signifie que le risque d’évacuation pour Grand Falls-Windsor et Bishop’s Falls est assez faible en ce moment », a déclaré Furey dans la vidéo publiée jeudi.

“Le niveau de menace a diminué, mais il est toujours là.”

‼️ Mise à jour sur les feux de forêt du jeudi 11 août avec min. Bragg. En savoir plus : https://t.co/MipUMeRW7c pic.twitter.com/3Ejx7YBIhM —@FureyAndrew

L’officier de service des incendies de forêt, Jeff Motty, a déclaré que les deux incendies majeurs restaient stables vendredi matin, mais n’a pas été en mesure de fournir des chiffres exacts sur la taille avant un briefing plus tard dans la matinée.

Les deux incendies sont toujours jugés hors de contrôle vendredi. L’incendie de Paradise Lake a été signalé pour la dernière fois sur une superficie de 17 233 hectares, tandis que l’incendie de l’autoroute Bay d’Espoir s’étendait sur 5 614 hectares jeudi matin.

“D’après les notes d’hier soir, nous n’avons jamais vu d’augmentation de la taille de nos incendies de forêt … Ainsi, le périmètre ou l’empreinte réelle de l’incendie reste à peu près stable”, a déclaré Motty à CBC News vendredi.

“[Firefighters] fait beaucoup de progrès. .. Ils ont commencé à sortir les tuyaux d’arrosage et commencent à vraiment se déplacer autour de cet incendie et à faire des travaux sur les périmètres de l’incendie.”

Des bombardiers à eau comme ceux-ci continueront d’être utilisés dans la lutte contre les incendies pendant le week-end. (Henrike Wilhelm/CBC)

Motty a déclaré que les équipages continueront de combattre les flammes à pied au cours du week-end en plus d’utiliser des hélicoptères et des bombardiers à eau. Il dit que les pompiers commencent également à s’éloigner de la phase d’attaque initiale pour travailler sur les points chauds – et sur des mesures préventives comme les coupe-feu pour l’avenir.

“On dirait vraiment que nous faisons cette transition de l’attaque initiale à une action plus soutenue”, a déclaré Motty.

“Nous sommes un peu comme au point où nous avons empêché toute nouvelle croissance de l’incendie, et maintenant il s’agit juste de travailler pour les contenir. C’est une action soutenue ou un nettoyage, donc beaucoup de travail à venir avant nous.”

Les conditions météorologiques seront ensoleillées et chaudes avec des vents légers dans la région de Grand Falls-Windsor alors que les équipages continuent de combattre les flammes. Une température élevée d’environ 22 degrés est attendue avec un humidex de 27 et des vents légers d’environ 10 à 20 km/h du nord.

Le météorologue d’Environnement Canada, Mike Vandenberg, a déclaré que les résidents de la communauté pourraient sentir de la fumée dans l’air tôt ce matin, mais que cela se dissipera probablement dans l’après-midi.

Il surveille également le prochain système météorologique en direction de la région, qui pourrait apporter de 5 à 10 millimètres de pluie de samedi soir à dimanche matin.

Furey et Bragg ont tous deux encouragé les résidents à rester prêts si la situation des incendies changeait, car tout petit facteur pourrait modifier le niveau de menace pour la région. L’autoroute de la Baie d’Espoir demeure ouverte à partir de vendredi matin avec une mise à jour sur l’état de la route attendue plus tard dans la matinée.

“Notre incendie est toujours répertorié comme incontrôlable. Lorsque nous avons vu qu’il était hors de contrôle il y a quatre ou cinq jours, il y avait des flammes dans le ciel”, a déclaré Bragg.