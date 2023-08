Les incendies de forêt à Maui devraient être la deuxième catastrophe la plus coûteuse de l’histoire d’Hawaï. Suivez les mises à jour en direct

Suivez les mises à jour en direct sur les incendies de forêt qui ont dévasté des parties de Maui à Hawaï cette semaine, détruisant une ville historique et forçant des évacuations. Le Service météorologique national a déclaré que l’ouragan Dora, qui est passé au sud de la chaîne d’îles, était en partie responsable des vents violents qui ont initialement alimenté les flammes, coupant l’électricité et immobilisant les hélicoptères de lutte contre les incendies.

MAUI WILDFIRES PROJETÉ POUR ÊTRE LA 2ÈME CATASTROPHE LA PLUS COÛTEUSE DE L’HISTOIRE D’HAWAÏ

Les incendies de forêt de cette semaine devraient être la deuxième catastrophe la plus coûteuse de l’histoire d’Hawaï, juste après les dommages causés par l’ouragan Iniki de 1992, selon un communiqué publié vendredi par une importante société de modélisation des catastrophes et des risques.

Karen Clark & ​​Company a déclaré dans le communiqué qu’environ 3 500 structures se trouvaient dans le périmètre de l’incendie qui a incendié la ville touristique populaire de Lahaina dans l’ouest de Maui.

Des responsables ont déclaré jeudi que des flammes rapides avaient détruit 1 000 bâtiments et tué 55 personnes, bien que les deux chiffres devraient augmenter.

LE MAIRE DU COMTÉ DE MAUI APPELLE WILDFIRE UNE «SITUATION IMPOSSIBLE»

Le maire du comté de Maui, Richard Bissen Jr., a déclaré vendredi qu’il ne pouvait pas commenter un rapport de l’Associated Press selon lequel les dossiers de gestion des urgences de l’État ne montraient aucune indication que les sirènes d’avertissement aient retenti avant que les gens ne soient forcés de fuir.

« Je pense que c’était une situation impossible », a déclaré Bissen à l’émission Today de NBC. « Les incendies se sont déclarés si rapidement et ils se sont propagés si vite. »

Pendant ce temps, le comté a déclaré que les résidents munis d’une pièce d’identité et les visiteurs munis d’une preuve de réservation d’hôtel pourraient retourner dans certaines parties de Lahaina à partir de vendredi midi. Ils ne seront pas autorisés à entrer dans une zone restreinte de la partie historique de Lahaina.

Le comté a déclaré dans un communiqué qu’un couvre-feu, destiné à protéger les résidences et les biens, sera en place à partir de ce soir de 22 heures à 6 heures du matin.

LES RÉSIDENTS SERONT AUTORISÉS À RETOURNER À LAHAINA DUrement touchée

Le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, a déclaré que les résidents de Lahaina seront autorisés à revenir vendredi pour vérifier leur propriété et que les personnes qui se sont accroupies chez elles pourront sortir pour aller chercher de l’eau et accéder à d’autres services.

Une annonce officielle viendra plus tard vendredi du bureau du maire du comté de Maui, a déclaré Green à Hawaii News Now.

« La reprise va être extraordinairement compliquée, a-t-il dit, mais nous voulons que les gens rentrent chez eux et fassent ce qu’ils peuvent pour évaluer en toute sécurité car c’est assez dangereux. »

MAUI HUMANE SOCIETY CHERCHE DES FOYERS D’ACCUEIL ET DES DONS POUR LES ANIMAUX BLESSÉS

La Maui Humane Society dit qu’elle recherche des dons pour aider à soigner des centaines de chiens, chats et autres animaux qui ont été blessés ou séparés de leurs familles humaines à cause des incendies de forêt à Maui.

Le refuge indique que de nombreux animaux ont besoin de soins intensifs en raison de l’inhalation de fumée.

Le groupe a déclaré qu’il s’attend à une inondation d’animaux perdus. Il recherche des foyers d’accueil d’urgence, de la nourriture et de la litière pour animaux de compagnie, ainsi que des dons en espèces pour fournir des soins médicaux aux animaux blessés et pour garder les animaux de compagnie dans leurs maisons.

Vendredi matin, l’organisation avait levé plus de la moitié de son objectif de 300 000 $ via Facebook.

DES MILLIERS QUITTENT MAUI ALORS QUE LES OFFICIELS ÉVACUENT LES VISITEURS

Les autorités d’Hawaï s’efforcent d’évacuer les personnes de Maui alors que les pompiers s’efforcent de contenir les incendies de forêt et d’éteindre les flambées.

Le comté de Maui a déclaré vendredi matin que 14 900 visiteurs avaient quitté Maui par avion jeudi.

Les compagnies aériennes ont ajouté des vols supplémentaires pour accueillir les visiteurs quittant l’île. Le comté a informé les visiteurs qu’ils peuvent réserver des vols pour Honolulu et continuer sur un autre vol vers leur destination.

L’Agence de gestion des urgences d’Hawaï a appelé les résidents et les visiteurs à suspendre les déplacements inutiles vers l’île pour faire de la place aux premiers intervenants et aux bénévoles qui s’y rendent pour aider les résidents. Les visiteurs effectuant des voyages non essentiels ont été invités à quitter l’île, selon l’Autorité du tourisme d’Hawaï.

LE MAIRE DE MAUI DIT QUE LAHAINA NE RESSEMBLE PAS À LA VILLE QU’IL CONNAISSAIT

Bissen a examiné les dégâts à Lahaina jeudi et a déclaré que la ville historique qui a été réduite à des véhicules calcinés et des cendres ne ressemble pas à l’endroit qu’il a connu en grandissant.

« La chose la plus proche à laquelle je pense pouvoir la comparer est peut-être une zone de guerre, ou peut-être qu’une bombe a explosé », a-t-il déclaré vendredi à « Good Morning America » ​​sur ABC. « C’était des voitures dans la rue, portes ouvertes, fondues au sol. La plupart des structures n’existent plus.

En ce qui concerne les efforts de recherche et de sauvetage, il a déclaré que des chiens cadavres étaient arrivés vendredi.

LE PAPE ENVOIE SES CONDOLÉANCES ET LE GOLFER COLLECTE DE L’ARGENT DE SECOURS

Le pape François a envoyé un télégramme de condoléances au peuple d’Hawaï, offrant des prières pour les victimes, les personnes blessées ou déplacées par les incendies de forêt et les intervenants d’urgence qui apportent une aide aux victimes.

La note indique que François a été attristé d’apprendre la destruction et « a exprimé sa solidarité avec tous ceux qui souffrent de cette tragédie, en particulier ceux dont les proches sont morts ou portés disparus ».

Le golfeur professionnel Collin Morikawa s’est engagé à soutenir les efforts de lutte contre les incendies en faisant un don de 1 000 $ pour chaque birdie qu’il réalise lors des trois prochains événements du PGA Tour. Morikawa a déclaré que ses grands-parents étaient nés à Lahaina et qu’il avait encore de la famille à Maui.

LE NOMBRE DE MORTS AUGMENTE

Le comté de Maui a confirmé jeudi soir que le nombre de décès était passé à 55.

Les autorités ont déclaré dans un communiqué que le nombre de décès avait augmenté de deux au total à cause des incendies de Lahaina, Pulehu et Upcountry.

L’incendie de Lahaina était toujours actif, selon le communiqué.

LA PATIENCE, LES PRIÈRES ET LA PERSÉVÉRANCE SONT EXIGÉES ALORS QUE LA RECHERCHE DE CORPS SE POURSUIT

Bissen a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi après-midi que les autorités tentaient toujours de localiser et d’identifier les personnes décédées à Lahaina lorsque l’incendie a traversé la ville.

« Les personnes dont les maisons ne sont pas endommagées – vous pouvez rentrer chez vous dès que nous aurons récupéré ceux qui ont péri », a-t-il déclaré. « S’il vous plaît, permettez-nous de terminer ce processus. »

Des équipes de recherche et de sauvetage de Californie et de l’État de Washington, formées aux compétences en cas de catastrophe, y compris l’utilisation de chiens pour trouver des restes humains, ont été déployées à Maui pour aider au processus, ont déclaré des responsables.

Le chef de la police de Maui, John Pelletier, a demandé de la patience, des prières et de la persévérance.

« Nous devons respecter le fait que nous avons des êtres chers sur cette terre », a-t-il dit, « et nous devons les faire sortir. »

Les gens doivent également rester à l’écart de la zone brûlée car elle reste très dangereuse, a déclaré le chef des pompiers Brad Ventura, qui a déclaré que certaines personnes avaient été blessées par la chute de poteaux téléphoniques.

Bissen a déclaré que 29 poteaux électriques abattus avec des fils sous tension encore attachés ont ajouté au chaos en coupant deux routes importantes de Lahaina à Wailuku et à l’aéroport. Seule l’autoroute étroite vers Kahakuloa a été laissée ouverte, contribuant aux embouteillages alors que les gens tentaient de fuir.

LES PROCHES SONT ANXIEUX DE MOT DE CEUX PROCHES

Kimberly Buen, résidente de Palmdale, en Californie, a déclaré qu’elle ne pouvait pas joindre son père, Maurice « Shadow » Buen, un pêcheur sportif à la retraite de 79 ans qui ne peut pas voir ou bien marcher.

« Il n’a aucune issue », a déclaré Buen. « J’ai vérifié toutes les listes, tous les médias sociaux et suivi toutes les personnes dans les refuges. J’ai déjà appelé la Croix-Rouge. Et je ne sais tout simplement pas quoi faire d’autre.

Marcia Reynolds, de Natick, Massachusetts, avait déchiffré les feuilles de connexion manuscrites des abris publiées en ligne pour les signes de sa sœur, Regina Campisi, 77 ans, qui se remet d’une opération. Elle a ensuite été retrouvée en sécurité, a déclaré Reynolds.

« Nous sommes tous tellement soulagés », a-t-elle déclaré.

Les responsables de Maui ont ouvert un centre d’assistance familiale au centre communautaire de Kahului pour les personnes à la recherche de personnes portées disparues. L’Agence de gestion des urgences de Maui distribuera des formulaires et aidera à localiser les disparus.

LE NOMBRE DE MORTS AUGMENTE À 53, DIT LE GOUVERNEUR D’HAWAÏ

Le nombre de morts dans les incendies de forêt dévastateurs à Maui est passé à 53 jeudi, a déclaré Green à l’AP.

« Nous parlons de la plus grande catastrophe naturelle de cette génération à Hawaï », a déclaré Green. « Nous avons le cœur malade qu’il y ait plus que les 36 d’origine qui sont décédés. »

Il s’attend à ce que le nombre augmente à mesure que les équipages continuent de rechercher des survivants et a déclaré qu’il semble que plus de 1 000 structures aient été détruites.

« Lahaina, à quelques rares exceptions près, a été incendiée », a déclaré Green après avoir parcouru la ville jeudi matin avec Bissen. « Sans aucun doute, on a l’impression qu’une bombe a été larguée sur Lahaina. »

FAITES UN DON À DES GROUPES AYANT DES LIENS LOCAUX PROFOND, CONSEILS D’EXPERTS EN PHILANTHROPIE

Les experts en philanthropie recommandent aux personnes cherchant à faire un don aux victimes des incendies de forêt de Maui d’attendre pour le faire, car l’étendue complète des besoins peut ne pas être connue avant une semaine lorsque les pompiers terminent leur intervention.

Regine Webster, vice-présidente du Center for Disaster Philanthropy, a exhorté les donateurs potentiels à soutenir les organisations ayant des liens locaux profonds et des connaissances communautaires.

Les gens peuvent également faire un don via le site de financement participatif GoFundMe, qui examine les collectes de fonds pour ceux qui ont perdu des biens ou ont été blessés et effectue une vérification supplémentaire avant de débloquer les fonds. L’organisation prélève des frais de transaction.

UNE FOIS VIBRANTE ET VIVANTE, LAHAINA MAINTENANT DÉSOLÉE

Des images et des histoires sortant de la ville historique de Lahaina peignent une scène sombre alors que les intervenants d’urgence d’Hawaï travaillent pour sauver les victimes et contrôler les incendies de forêt qui ont ravagé des parties de Maui.

Un survol de la région jeudi a montré des communautés normalement dynamiques réduites au gris. Rue après rue, il n’y avait que des décombres et des fondations, a déclaré le journaliste vidéo AP Ty O’Neil, qui était dans le vol. La route était jonchée de véhicules calcinés et une école primaire a été laissée dans un désordre d’acier effondré.

Tiffany Kidder Winn est arrivée à Lahaina mercredi pour constater les dégâts. Sa boutique de cadeaux, Whalers Locker, a été détruite avec de nombreuses autres sur Front Street. La scène est devenue horrible, a-t-elle dit, lorsqu’elle est tombée sur une file de véhicules incendiés, certains avec des corps carbonisés à l’intérieur.

« On aurait dit qu’ils essayaient de sortir mais qu’ils étaient coincés dans la circulation », a-t-elle déclaré.

Plus tard, elle a repéré un corps appuyé contre une digue. Il avait réussi à grimper mais était mort avant de pouvoir atteindre l’océan en échappant aux flammes, a-t-elle supposé.

« Le feu s’est propagé si rapidement qu’il n’y a pas eu d’avertissement », a-t-elle déclaré. « Je pense que beaucoup de gens n’ont tout simplement pas eu le temps de sortir. »

LE PRÉSIDENT PROMET UNE AIDE IMMÉDIATE AUX SURVIVANTS DE MAUI WILDFIRE

Le président Joe Biden s’est entretenu avec Green par téléphone et a présenté ses condoléances pour les vies perdues et les terres détruites par les incendies de forêt, selon la Maison Blanche, qui a annoncé plus tôt jeudi que le président avait approuvé une déclaration de catastrophe pour l’État, ouvrant la voie à une catastrophe fédérale. aide.

Il a promis de l’aide pour s’assurer que « toute personne qui a perdu un être cher, ou dont la maison a été endommagée ou détruite, obtiendra de l’aide immédiatement ». Le financement comprendra des subventions pour des logements temporaires et des réparations domiciliaires, des prêts à faible coût pour couvrir les biens non assurés endommagés et d’autres programmes pour les résidents et les entreprises de Maui subissant des pertes.

Biden a promis de rationaliser les demandes d’aide fédérale et a déclaré que l’Agence fédérale de gestion des urgences « envoyait du personnel d’urgence » à Maui. Il a ordonné à tout le personnel disponible de la Garde côtière et de l’Armée de l’air sur l’île de travailler avec la Garde nationale d’Hawaï.

« Nos prières accompagnent le peuple d’Hawaï, a-t-il déclaré. « Mais pas seulement nos prières. Tous les actifs dont nous disposons seront à leur disposition.

Le journaliste d’Associated Press Mark Thiessen a contribué à cette histoire d’Anchorage, en Alaska; Ty O’Neil de Lahaina, Maui; Christopher Weber a contribué depuis Los Angeles; Audrey McAvoy, Claire Rush et Jennifer Kelleher d’Honolulu ; Christopher Megerian a contribué de Salt Lake City, Utah; Bobby Caina Calvan de New York ; Caleb Jones de Concord, Massachusetts ; et Janie Har de San Francisco.

Rebecca Boone, l’Associated Press