Les incendies de forêt à Maui déclenchent un avis de voyage pour les Canadiens

Affaires mondiales Canada a émis un avis contre les voyages non essentiels à Maui, à Hawaï, alors que des incendies de forêt historiques font rage sur l’île.

Les incendies de forêt qui se propagent rapidement détruisent des sections de l’île et ont forcé des évacuations dans certaines régions, y compris le site touristique populaire de Lahaina.

Jérémie Bérubé, porte-parole d’Affaires mondiales Canada, a déclaré à CTVNews.ca que le ministère fédéral surveille de près les incendies de forêt à Hawaï et que les responsables consulaires sont en contact avec les Canadiens et les membres de leur famille touchés.

«Il est fortement conseillé aux Canadiens de faire preuve de prudence, de surveiller les nouvelles locales et les bulletins météorologiques et de suivre les instructions des autorités locales, y compris les ordres d’évacuation», a déclaré Bérubé dans un communiqué écrit.

Des responsables à Hawaï ont averti jeudi que le nombre de morts – déjà à 36 – pourrait augmenter, les incendies brûlant toujours et les équipes de recherche et de sauvetage se déployant pour fouiller les zones carbonisées.

Jusqu’à présent, Affaires mondiales Canada n’est « au courant d’aucun Canadien tué ou blessé à la suite de ces incendies de forêt », a déclaré Bérubé.

Jeudi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a publié une déclaration de soutien à toutes les personnes touchées par les incendies à Hawaï.

« Au nom de tous les Canadiens, j’offre nos plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu leur famille et leurs amis et je souhaite à ceux qui ont été blessés un prompt rétablissement », a déclaré Joly dans le communiqué.

« Nos pensées vont au peuple d’Hawaï en cette période pénible. »

Joly a ajouté que les États-Unis sont «l’ami et l’allié le plus important» du Canada et que le Canada se tient «à leurs côtés alors que les deux pays combattent des incendies de forêt sans précédent».

Le Service météorologique national a déclaré que l’ouragan Dora, qui passe au sud de la chaîne d’îles à une distance de sécurité, était en partie responsable des vents violents, qui alimentent les flammes, coupent l’électricité et immobilisent les hélicoptères de lutte contre les incendies.

Les Canadiens ayant besoin d’une assistance consulaire d’urgence peuvent contacter le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence d’Affaires mondiales en appelant le +1 613 996 8885, en envoyant un SMS au +1 613-686-3658, via Telegram à Canada Emergency Abroad, via WhatsApp au +1 613-909- 8881, ou via Signal au +1-613-909-8087.

De l’aide est également disponible par courriel à [email protected].