Les incendies de forêt à Hawaï rasent une station balnéaire sur l’île de Maui, tuant des dizaines de personnes

Un incendie de forêt qui a balayé la pittoresque station balnéaire de Lahaina sur l’île de Maui à Hawaï a tué au moins 36 personnes, ont annoncé les autorités, laissant des ruines fumantes dans son sillage et forçant des milliers de personnes à fuir la dévastation.

Des séquences vidéo ont montré des quartiers et des entreprises rasés et des véhicules incendiés à travers le côté ouest de l’île américaine alors que les incendies de forêt coupaient la plupart des routes hors de Lahaina, l’ancienne capitale historique du royaume hawaïen.

La ville est l’une des principales attractions de Maui, attirant 2 millions de touristes sur l’île chaque année, soit environ 80% de ses touristes.

La cause à Maui n’a pas encore été déterminée, mais le National Weather Service a déclaré que les incendies étaient alimentés par un mélange de végétation sèche, de vents forts et d’une faible humidité.

Jeudi, Dustin Kaleiopu, un résident de Maui, a déclaré que sa famille, désormais relocalisée de l’autre côté de l’île, n’avait eu que quelques minutes pour évacuer et avait perdu deux maisons familiales générationnelles dans les flammes.

« Il y a encore tellement de personnes avec lesquelles nous ne pouvons pas entrer en contact, et cela reste vrai pour de nombreuses familles ici », a déclaré Kaleiopu dans une interview à l’émission « Today » de NBC News. « Tout le monde que je connais est maintenant sans abri. »

De la fumée s’échappe des bâtiments détruits à Lahaina alors que des incendies de forêt brûlent à Maui, à Hawaï. Richard Olsten/AFP

De telles scènes de dévastation ne sont devenues que trop familières ailleurs dans le monde. Les incendies de forêt, souvent causés par une chaleur record cet été, ont forcé l’évacuation de dizaines de milliers de personnes en Grèce, en Espagne, au Portugal et dans d’autres parties de l’Europe. Dans l’ouest du Canada, une série d’incendies exceptionnellement graves ont envoyé des nuages ​​de fumée sur de vastes étendues des États-Unis, polluant l’air.

Le changement climatique d’origine humaine, entraîné par l’utilisation de combustibles fossiles, augmente la fréquence et l’intensité de ces événements météorologiques extrêmes, affirment les scientifiques, après avoir averti depuis longtemps que les pays doivent réduire leurs émissions pour éviter une catastrophe climatique.

Trois flammes distinctes

À Maui, les pompiers combattaient trois incendies distincts sur l’île, ont déclaré des responsables mercredi soir, sans fournir plus de détails.

Des responsables ont déclaré mercredi que les incendies avaient également détruit des parties de Kula, une zone résidentielle de la région montagneuse de l’arrière-pays. Des incendies affectaient également Kihei dans le sud de Maui.

Le lieutenant-gouverneur d’Hawaï, Sylvia Luke, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi soir que les autorités évaluaient toujours les dégâts.

« Ce sera un long chemin vers la guérison », a-t-elle déclaré.

Barack Obama, le seul président américain né à Hawaï, a publié un lien vers un fonds de secours en cas de catastrophe dans un message sur X, le site de médias sociaux anciennement connu sous le nom de Twitter.

Il a dit:

Il est difficile de voir certaines des images sortir d’Hawai’i – un endroit si spécial pour beaucoup d’entre nous », a-t-il déclaré dans le message, ajoutant que lui et l’ancienne première dame Michelle Obama « pensaient à tous ceux qui ont perdu un être cher ou dont la vie a été bouleversée.

Les incendies ont commencé mardi soir alors que les vents puissants de l’ouragan Dora, à des centaines de kilomètres au sud-ouest, ont attisé les flammes. Jeudi, les vents forts s’étaient largement calmés.

Quelque 271 structures ont été endommagées ou détruites, a rapporté le Honolulu Star-Advertiser, citant des rapports officiels de survols effectués par la US Civil Air Patrol et le Maui Fire Department.

Environ 11 000 foyers et entreprises étaient privés d’électricité à Maui tôt jeudi, selon le site de suivi Poweroutage.us.

Les incendies de forêt se sont rapidement propagés dans les zones peuplées de Lahaina, une ville d’environ 13 000 habitants. Certaines personnes ont sauté dans l’océan Pacifique pour échapper aux conditions de fumée et d’incendie, incitant les garde-côtes américains à les secourir, selon un communiqué de presse du comté de Maui.

Julius Limbaga, 38 ans, s’est réveillé d’une sieste mardi lorsqu’il a senti de la fumée dans son appartement de Lahaina, a rapporté le Honolulu Star-Advertiser.

« Le feu a été si rapide et en un clin d’œil, il était partout », a déclaré Limbaga.

Il a dit au journal qu’il s’était aspergé d’eau et avait couru vers le port de Lahaina, ses pantoufles en caoutchouc fondant pendant qu’il courait. La Garde côtière l’a sauvé des eaux du port et l’a emmené pour être soigné pour des brûlures aux pieds et aux jambes.

Plus de 11 000 voyageurs ont été évacués de Maui, a annoncé mercredi soir Ed Sniffen du ministère des Transports d’Hawaï. Bien qu’au moins 16 routes aient été fermées, l’aéroport fonctionnait pleinement et les compagnies aériennes baissaient les tarifs et offraient des dérogations pour faire sortir les gens de l’île, avait déclaré Sniffen plus tôt dans la journée.

Southwest Airlines a déclaré jeudi qu’elle augmentait ses vols vers Hawaï en raison des efforts d’évacuation.

Une évacuation massive par bus vers l’aéroport de Kahului pour les visiteurs de West Maui devait reprendre à 08h30 jeudi, ont indiqué des responsables.

La Garde nationale, la marine américaine, les Marines et les garde-côtes ont été mobilisés, tandis que le département américain des Transports a aidé les efforts d’évacuation, a déclaré le président Joe Biden.