Les incendies de forêt à Hawaï ont causé jusqu’à 6 milliards de dollars de pertes économiques

Des maisons et des voitures détruites sont présentées, dimanche 13 août 2023, à Lahaina, Hawaï. Les responsables d’Hawaï exhortent les touristes à éviter de se rendre à Maui, car de nombreux hôtels se préparent à héberger des évacués et des premiers intervenants sur l’île où un incendie de forêt a démoli une ville historique et tué des dizaines de personnes.

Les incendies de forêt catastrophiques à Maui, à Hawaï, ont causé de 4 à 6 milliards de dollars de pertes économiques, selon une estimation de Moody’s RMS mardi.

L’estimation a examiné les dommages matériels et les interruptions d’activité dans les actifs résidentiels, commerciaux, industriels et d’infrastructure, selon la société, qui modélise les risques liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles.

Le coût réel de l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle est presque certainement plus élevé que les dommages matériels estimés.

Les milliards de dollars de pertes estimées ne tiennent pas compte de l’impact de l’incendie sur le produit intérieur brut d’Hawaï, des dépenses gouvernementales en réponse à la catastrophe ou du coût social des incendies, selon Moody’s.

Et la reconstruction sera coûteuse car l’inflation fait grimper les prix pendant le long processus de reprise, selon Moody’s. Les marchandises sont déjà plus chères à Maui en raison de l’éloignement de l’île et les coûts de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction sont élevés.