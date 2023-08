Les incendies de forêt à Hawaï font au moins 96 morts et plus de 5 milliards de dollars de dégâts

Le nombre de morts, maintenant à 96, des incendies de forêt catastrophiques à Hawaï devrait augmenter considérablement dans les prochains jours alors que les équipes de recherche se frayent un chemin à travers l’épave dans la ville dévastée de Lahaina.

Le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, a déclaré que les équipes de recherche trouveraient probablement 10 à 20 corps par jour au cours d’une opération qui devrait durer 10 jours. Quelque 1 300 personnes sont toujours portées disparues, a déclaré Green.

« Il y aura d’autres décès à venir », a déclaré Green à CBS dans une interview diffusée lundi. « Le feu était si chaud que ce que nous trouvons est la découverte tragique que vous imaginez. Il est difficile de reconnaître qui que ce soit, mais ils sont capables de déterminer si quelqu’un a péri. »

Les incendies de forêt ont fait au moins 96 morts jusqu’à présent et causé 5,6 milliards de dollars de dégâts lors de la pire catastrophe naturelle de l’histoire de l’État et de l’incendie le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle.