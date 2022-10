Les incendies dans le Nebraska et l’Iowa stimulent les évacuations et détruisent des maisons

LINCOLN, Neb. (AP) – Les incendies dans les prairies poussés par des conditions sèches et des vents dépassant 60 mph (96 km / h) ont entraîné des évacuations dans l’est du Nebraska et l’ouest de l’Iowa et détruit des maisons et blessé deux pompiers au sud de Lincoln, la capitale du Nebraska, responsables a dit.

Au moins deux incendies de prairie ont été signalés pour la première fois dimanche après-midi au sud de Lincoln et se sont propagés rapidement lorsque les vents ont commencé à se lever et à pousser les incendies vers le nord, a rapporté le bureau du shérif du comté de Lancaster.

Les près de 300 habitants de Hallam, à environ 20 miles (32 kilomètres) au sud de Lincoln, ont reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons, et les résidents ruraux du sud du comté de Lancaster et du nord du comté de Gage ont été invités à évacuer à cause des incendies.

Les responsables ont également demandé aux agriculteurs d’allumer des pivots d’irrigation ou d’autres sources d’eau pour aider à combattre les incendies, qui ont été maîtrisés dimanche soir, à l’aide d’averses de pluie qui se sont déplacées dans la région. Les responsables ont déclaré que trois maisons et plusieurs dépendances avaient été détruites dans le comté de Lancaster.

Deux pompiers ont également été blessés, dont un grièvement. Les responsables n’avaient pas publié leurs noms ni mis à jour leurs conditions médicales tôt lundi matin.

Dans le sud-ouest du comté de Lancaster, les habitants ont prévu de déplacer du bétail et d’autres objets de valeur vers la ferme de Christopher Smith au sud des incendies.

“Tout le monde essaie juste d’aider”, a déclaré Smith. Pendant ce temps, le propriétaire d’une ferme s’est efforcé d’asperger d’eau le porche arrière de la maison et d’installer des gicleurs au cas où le feu se rapprocherait.

Des incendies près de Wisner dans le nord-est du Nebraska et des comtés de Harrison et Montgomery dans l’ouest de l’Iowa ont également forcé de brèves évacuations, mais il n’y a eu aucun rapport de blessés ou de maisons endommagées.

La pluie se déplaçant dans la région lundi avec un front froid en provenance du nord devrait aider à réduire le risque d’incendies dans la région.

