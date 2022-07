Les incendies brûlent la France, l’Espagne ; les décès liés à la température montent en flèche

Deux énormes incendies qui ravagent des forêts de pins depuis six jours juste au sud de la ville de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, ont forcé l’évacuation de quelque 14 000 personnes, dont beaucoup devaient passer leurs vacances dans des campings.

PARIS – Les pompiers ont eu du mal dimanche à contenir les incendies de forêt qui faisaient rage en France et en Espagne alors que l’Europe se flétrit sous une vague de chaleur inhabituellement extrême que les autorités associent à une augmentation de la surmortalité.

En Espagne, les pompiers appuyés par les brigades d’urgence des forces armées tentent d’éradiquer plus de 30 incendies qui ravagent les forêts réparties dans tout le pays. Le ministère espagnol de la Défense nationale a déclaré que “la majorité” de ses avions de lutte contre les incendies ont été déployés. De nombreuses zones sont des terrains accidentés et vallonnés qui rendent l’accès difficile pour les équipes au sol.

En France, l’incendie de La Teste-de-Buch près de la côte atlantique a contraint 10 000 personnes à fuir. Le gouvernement régional de la Gironde a déclaré dimanche que “la situation reste défavorable” en raison de rafales de vent qui, combinées à des conditions chaudes et sèches, ont attisé davantage de poussées dans la nuit.

Certains des incendies les plus inquiétants d’Espagne sont concentrés dans les régions occidentales d’Estrémadure et de Castille et León. Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a annoncé un commandement conjoint qui prendra en charge la coordination des efforts de lutte contre les incendies actifs dans les régions voisines.