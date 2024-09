Les incendies à l’est de Los Angeles et au sud de Reno menacent les maisons et forcent des milliers de personnes à évacuer

HIGHLAND, Californie — Des incendies incontrôlables dans les contreforts d’une forêt nationale à l’est de Los Angeles et dans une zone de loisirs au sud de Reno, au Nevada, ont menacé des bâtiments et forcé des centaines d’habitants à fuir au milieu d’une vague de chaleur de plusieurs jours avec des températures à trois chiffres.

En Californie, le soi-disant Ligne de feu Un incendie s’est déclaré le long de la lisière de la forêt nationale de San Bernardino, à environ 105 kilomètres à l’est de Los Angeles. Lundi matin, l’incendie avait calciné environ 83 kilomètres carrés d’herbe et de chaparral et recouvert la zone d’un épais nuage de fumée noire.

Le feu n’a pas été maîtrisé, menaçant plus de 36 000 structures, dont des maisons individuelles et multifamiliales et des bâtiments commerciaux, a indiqué le service forestier américain.

À environ 32 kilomètres de Reno, dans le Nevada, l’incendie de Davis, qui a débuté dimanche après-midi, s’est étendu à environ 26 kilomètres carrés. Il a pris naissance dans le parc régional de Davis Creek, dans la vallée de Washoe, et brûlait dans des forêts denses et des broussailles, ont indiqué les pompiers. Lui aussi n’a pas été maîtrisé.

Une déclaration d’urgence émise pour le comté de Washoe par le gouverneur Joe Lombardo dimanche a indiqué qu’environ 20 000 personnes ont été évacuées des quartiers, des entreprises, des parcs et des terrains de camping. Une partie du sud de Reno restait sous avis d’évacuation lundi, ont déclaré les pompiers, et certaines maisons, entreprises et feux de circulation de la région étaient privés d’électricité.

L’incendie de Californie a brûlé si fort samedi qu’il a créé ses propres systèmes météorologiques de type orageux de nuages ​​pyroculumus, qui peuvent créer des conditions plus difficiles telles que des rafales de vent et des coups de foudre, selon le service météorologique nationalLes pompiers ont travaillé sur un terrain escarpé à des températures supérieures à 100 degrés (38 degrés Celsius), limitant leur capacité à contrôler l’incendie, ont indiqué les autorités. Les pompiers de l’État a déclaré que trois pompiers avaient été blessés.

Des évacuations ont été ordonnées samedi soir pour Running Springs, Arrowbear Lake, les zones à l’est de l’autoroute 330 et d’autres régions.

Steven Michael King, un habitant de Running Springs, a déclaré qu’il avait prévu de rester pour combattre l’incendie et aider ses voisins jusqu’à dimanche matin, lorsque l’incendie s’est intensifié. Il avait préparé sa maison pour éviter les dégâts causés par l’incendie, mais a décidé de partir par crainte que la fumée ne l’empêche de trouver une issue plus tard.

« La question était de savoir ce qui était le pire : être coincé ou être dans un abri ? », a déclaré King dimanche devant un centre d’évacuation. « Lorsque les conditions ont changé, j’ai dû prendre une décision rapide : il suffisait de quelques paquets et tout cela tenait dans un caddie. »

Joseph Escobedo a déclaré que sa famille vivait à Angelus Oaks depuis environ trois ans et n’avait jamais eu à évacuer les lieux à cause d’un incendie de forêt. Sa famille, avec trois jeunes enfants, faisait partie des rares personnes qui n’étaient pas parties dimanche après-midi.

« C’est assez effrayant de penser à la possibilité de perdre sa maison et tout ce pour quoi nous avons travaillé si dur », a déclaré Escobedo alors que sa famille préparait ses affaires essentielles pour partir. « C’est difficile de partir et de ne pas savoir si on va pouvoir revenir. »

La zone touchée se situe à proximité de petites villes de montagne dans la forêt nationale de San Bernardino, où les habitants de Californie du Sud skient en hiver et font du VTT en été. Running Springs se trouve sur la route menant à la station de ski populaire de Big Bear.

La fumée recouvrait déjà le centre-ville de San Bernardino, où Joe Franco, un employé du restaurant Noah’s, a déclaré que ses amis des zones d’évacuation environnantes se préparaient à partir à tout moment.

« Ils s’accrochent un peu et préparent leurs affaires pour le déménagement », a déclaré Franco. « Normalement, ils sont là, mais beaucoup de gens ne viennent pas aujourd’hui. »

Le district scolaire unifié de Redlands a annulé lundi les cours pour environ 20 000 élèves et le gouverneur Gavin Newsom a proclamé l’état d’urgence pour le comté de San Bernardino.

Parallèlement, un petit incendie de végétation, d’une superficie de moins de 2,6 km², a brûlé au moins 30 maisons et bâtiments commerciaux et détruit 40 à 50 véhicules dimanche après-midi à Clearlake City, à 117 km au nord de San Francisco, ont indiqué les autorités. Environ 4 000 personnes ont été contraintes d’évacuer les lieux en raison de l’incendie de Boyles, qui était contenu à environ 10 % lundi matin.

La journaliste de l’Associated Press Kathy McCormack dans le New Hampshire a contribué à cet article.