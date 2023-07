Les incendies à la décharge de Kelowna ne sont pas rares, mais préoccupants

Bien que la cause de deux incendies récents à la décharge de Glenmore n’ait pas été déterminée, le directeur des opérations de l’installation a une assez bonne idée de la façon dont ils ont commencé.

« Nous avons des incendies qui éclatent, c’est un problème de gestion des déchets », a déclaré Scott Hoekstra, responsable des opérations d’enfouissement et de compostage. « Probablement 80 % du temps, la source est soit une batterie de voiture, soit des batteries au lithium. »

Les incendies se sont produits les 10 et 19 juillet.

Hoekstra a ajouté que les personnes qui pensent qu’il est acceptable de jeter des appareils électroniques à la poubelle, tels que des téléphones portables, des appareils mobiles et des appareils Bluetooth sans fil, doivent les apporter à un centre de recyclage désigné.

« C’est en partie l’éducation, en partie les gens qui doivent s’en soucier suffisamment. Les gens doivent savoir que c’est un problème et qu’ils doivent prendre le temps de le gérer de manière appropriée.

Même le plus petit des appareils peut être dangereux, a expliqué Hoekstra.

«Il y a deux ans, nous avions 500 ou 600 e-cigs et stylos vape mélangés dans une charge, évidemment d’un magasin qui avait été nettoyé, ce qui a déclenché un petit incendie qui a été éteint en quelques minutes. Nous avons retiré tous ceux-ci et les avons gérés de manière appropriée.

Hoekstra a ajouté que les batteries au lithium peuvent être trouvées dans de nombreuses choses auxquelles les gens ne pensent tout simplement pas.

« C’est un vrai défi dans l’industrie de la gestion des déchets. »

Hoekstra a déclaré que la décharge de Glenmore voit environ huit petits incendies par an liés à des batteries et à d’autres articles tels que des bouteilles de gaz comprimé et de gaz et des réservoirs de propane.

« En parlant avec d’autres dans l’industrie de taille similaire, ils obtiennent également un nombre similaire. Il y a tellement de choses que les gens mettent dans ces poubelles qui pourraient potentiellement être un allume-feu. »

Alors que les batteries de voiture sont acceptées gratuitement à la décharge, les appareils avec des batteries au lithium ne le sont pas. Ils doivent être déposés dans un centre de recyclage approprié.

Des informations sur le recyclage des piles au lithium et autres déchets ménagers dangereux sont disponibles sur ces sites Web :

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

City of KelownafireDéchetsRecyclage