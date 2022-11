Les improbables vainqueurs géopolitiques de la guerre russe en Ukraine

L’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a plus de huit mois a tué des dizaines de milliers de civils, détruit le réseau électrique du pays, déplacé des millions de personnes et exacerbé la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant.

Mais un petit groupe de nations a trouvé des avantages financiers et géopolitiques dans les cendres du carnage, des sanctions et de la dislocation économique.

Les bénéficiaires, dans de nombreux cas, ne sont pas responsables de la violence ; leurs gains sont liés à la géographie, aux exportations d’énergie ou à une confluence diplomatique unique.

Pour d’autres, l’assaut de la Russie a été une chance de réaffirmer leur poids politique et de récolter activement des bénéfices économiques. Les pays et les entreprises du secteur de l’énergie ont sans doute été parmi les plus grands bénéficiaires, car la guerre a contribué à faire grimper les prix du pétrole et du gaz naturel à des niveaux presque records.

“Les économies dépendantes des importations de pétrole verront des déficits budgétaires et commerciaux plus importants et une pression inflationniste accrue”, a-t-il ajouté. économistes au Fonds monétaire international a noté plus tôt cette année, “bien que certains exportateurs tels que ceux du Moyen-Orient et d’Afrique puissent bénéficier de prix plus élevés”.

Des ports de plaisance de Dubaï aux couloirs diplomatiques d’Ankara et aux champs pétrolifères d’Arabie saoudite, ce sont quelques-uns des bénéficiaires alors que la guerre se prolonge en hiver et que le nombre de morts s’alourdit.

REGARDER | Les forces russes se sont retirées de Kherson, selon Moscou: Les forces russes se sont retirées de Kherson, selon Moscou Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, le Kremlin affirme que tout son équipement et ses troupes ont été déplacés hors de Kherson. Cette retraite s’ajoute aux critiques de l’Ukraine à l’égard des troupes russes, le député ukrainien Oleksiy Goncharenko déclarant en partie “La Russie a perdu cette guerre”.

Emirats Arabes Unis

Avec ses hôtels opulents, ses marinas et ses terrains de golf désertiques, les Émirats arabes unis ont connu une forte augmentation du tourisme et des investissements russes depuis le début de l’invasion de l’Ukraine le 24 février.

Les oligarques qui amarraient autrefois leurs yachts sur la côte amalfitaine en Italie, faisaient la fête dans des boîtes de nuit britanniques ou achetaient des maisons d’une valeur de dizaines de millions de dollars dans ce que les critiques ont surnommé “Londongrad” ont déménagé aux Émirats arabes unis face aux sanctions occidentales, selon des analystes et des courtiers immobiliers.

Les Russes sont devenus les principaux acheteurs de biens à Dubaï, le plus connu des sept émirats qui composent les Émirats arabes unis, selon un rapport publié le mois dernier par le cabinet de conseil immobilier Betterhomes.

Le Nirvana, un superyacht de 88 mètres de long d’une valeur d’environ 300 millions de dollars américains, est amarré au terminal de Port Rashid à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en juin. Le yacht appartient à Vladimir Potanin, un milliardaire russe qui dirige le plus grand producteur mondial de nickel et de palladium raffinés. Il rejoint une liste croissante de ceux qui transfèrent ou naviguent leurs précieux actifs vers Dubaï face aux sanctions occidentales. (Kamran Jebreili/Associated Press)

“Conflits mondiaux”, le Rapport Betterhomes a déclaré, “ont placé les Russes au sommet de notre classement en tant que premier acheteur non-résident à Dubaï”.

Avec la moitié des appartements de la ville qui changent de mains dans le cadre de transactions entièrement en espèces, selon le cabinet de conseil, Dubaï offre une opportunité de blanchiment parfaite pour les acheteurs fortunés exclus des banques traditionnelles par les sanctions occidentales.

Alors que les compagnies aériennes européennes et américaines suspendaient leur service vers la Russie, Emirates, l’un des principaux transporteurs des Émirats arabes unis, continue de fonctionner 17 vols hebdomadaires entre Moscou et Dubaï.

Les Émirats arabes unis, un important producteur de pétrole, ont également bénéficié d’une hausse des prix de l’énergie due à la guerre. Et son système financier, considéré par les critiques occidentaux comme une plaque tournante du blanchiment d’argent, a permis aux riches Russes de contourner les sanctions européennes et américaines.

Des invités dansent lors d’une soirée privée sur un bateau face à l’horizon du Marina Waterfront, à Dubaï en 2015. Le soleil de Dubaï toute l’année lui donne une ambiance estivale tout au long des mois d’hiver. Le week-end, des bateaux de fête transportent des expatriés russes et occidentaux sur le canal. (Kamran Jebreili/Associated Press)

Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est positionné comme un médiateur entre la Russie de Vladimir Poutine et ses anciens alliés de l’OTAN en Occident, récoltant des bénéfices économiques dans le processus.

La Turquie a refusé de se joindre aux autres membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord pour sanctionner la Russie. Au lieu de cela, Ankara a aidé à négocier des accords avec Moscou pour permettre à l’Ukraine d’exporter ses céréales, atténuant potentiellement une crise alimentaire en cours pour les plus pauvres du monde.

Longtemps une destination de plage et de soleil populaire, quatre millions de Russes ont passé leurs vacances en Turquie au cours des neuf premiers mois de cette année, selon données citées par le Carnegie Endowment for International Peace – et cette tendance devrait s’intensifier à mesure que les touristes russes perdent l’accès aux destinations européennes.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, à gauche, serre la main de Poutine lors de leur rencontre en marge de la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie, à Astana, Kazakhstan, le 13 octobre. La Turquie a refusé de se joindre à d’autres membres de l’OTAN en sanctionnant la Russie pendant la guerre, et est devenu un conduit pour le commerce russe. (Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool Photo/Associated Press)

La Turquie est également devenue un canal d’exportation et d’importation pour le commerce russe, car Moscou est coupée de ses fournisseurs traditionnels en Europe.

“Le chiffre d’affaires commercial entre la Russie et la Turquie a doublé au cours des neuf premiers mois de cette année par rapport à l’année précédente pour atteindre 47 milliards de dollars”, a noté le 8 novembre Alexandra Prokopenko, analyste travaillant pour le Carnegie Endowment for International Peace.

“La Turquie pourrait bien être devenue l’un des trois principaux partenaires commerciaux de la Russie.”

Alors que la Suède et la Finlande souhaitent rejoindre l’OTAN à la lumière de l’agression de la Russie, la Turquie a exercé son droit de veto sur les nouveaux membres rejoignant l’alliance de sécurité, exigeant que Stockholm et Helsinki sévissent contre les militants kurdes opérant depuis leur territoire qu’Ankara considère comme une menace pour la sécurité.

Le cargo Razoni traverse le détroit du Bosphore à Istanbul en août. C’était le premier cargo à quitter l’Ukraine depuis l’invasion russe en février. (Khalil Hamra/Associated Press)

Venezuela

La guerre en Ukraine a aidé le président vénézuélien Nicolas Maduro à renouer des liens avec de vieux ennemis.

Considérés comme un usurpateur non élu par Ottawa et Washington – qui sont allés jusqu’à reconnaître un politicien rival comme le dirigeant légitime du Venezuela – les responsables américains semblent maintenant vouloir ramener Caracas dans leur giron.

Le Venezuela contrôle les plus grandes réserves de pétrole du monde, selon la US Energy Information Administration, et les sociétés énergétiques et les décideurs américains souhaitent reconstruire sa production pour aider à faire baisser les prix mondiaux.

Caracas et Washington ont récemment négocié un échange de prisonniers très médiatisé, libérant sept Américains et deux neveux de la femme de Maduro qui avaient été emprisonnés aux États-Unis pour trafic de drogue.

Avec les compagnies pétrolières américaines, en particulier Chevrondésireuses de commencer à exploiter davantage le brut vénézuélien, les deux parties ont discuté de l’assouplissement des sanctions et d’autres rapprochements.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro, à gauche, et son épouse, Cilia Flores, assistent à une marche de la Journée de la jeunesse à Caracas en février. Le Venezuela contrôle les plus grandes réserves de pétrole du monde, et les sociétés énergétiques et les décideurs américains souhaitent reconstruire sa production pour aider à faire baisser les prix mondiaux. (Matias Delacroix/Associated Press)

Arabie Saoudite

En campagne électorale en 2020, Joe Biden a promis de faire du prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman (MBS), un “paria” après qu’une équipe de tueurs à gages – prétendument sur ordre du jeune royal – ait assassiné et démembré le journaliste Jamal Khashoggi avec un scie à os.

Cependant, cette conversation difficile n’a pas empêché le président américain de se rendre à Riyad en juillet pour une séance photo à coups de poing afin de demander à MBS d’augmenter la production de pétrole avant les élections de mi-mandat de ce mois-ci.

Exerçant ses muscles à essence, l’Arabie saoudite a fait le contraire. Selon des responsables américainsil a poussé l’OPEP+, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, à réduire la production en octobre, ce qui a entraîné une hausse des prix et une manne financière de plus en plus rapide pour le royaume.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, à droite, salue le président américain Joe Biden avec un coup de poing à Djeddah, en Arabie saoudite, en juillet. Lors de la campagne électorale de 2020, Biden a promis de faire de MBS un « paria », mais les prix élevés du pétrole liés à la guerre en Ukraine ont renforcé le poids politique de l’Arabie saoudite. (Agence de presse saoudienne/Associated Press)

Selon le données du Fonds monétaire international publié en août, par rapport à ce qui était attendu si la Russie n’avait pas envahi l’Ukraine.

“La guerre de la Russie en Ukraine, combinée à l’inflation dans le pays, a contribué à une forte hausse des prix de l’énergie, renouvelant ainsi l’attention sur l’Arabie saoudite comme l’un des principaux producteurs de pétrole au monde, et le seul à avoir une capacité significative pour augmenter rapidement sa production. ,” c’est noté un rapport du Council on Foreign Relations un groupe de réflexion basé aux États-Unis.

L’Arabie saoudite a maintenu des relations cordiales avec la Russie tout au long de la guerre en Ukraine, ont déclaré des analystes.

Les prix élevés du pétrole dus à la guerre ont également permis au royaume d’augmenter la pression sur Washington en tant qu’acteur à prendre au sérieux, ont déclaré des analystes, malgré son bilan médiocre en matière de droits de l’homme et sa contribution au changement climatique.