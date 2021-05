Les imprimantes 3D Relativity Space réinventent les fusées et la fabrication

La société de Long Beach, en Californie, a connu une croissance rapide depuis sa création il y a cinq ans. La vérification de l’approche d’impression 3D était suffisamment forte pour construire sa fusée Terran 1. Il a emménagé dans «l’usine du futur» l’année dernière et a levé un «trésor de guerre» de 500 millions de dollars. Les investisseurs, dont Tiger Global Management, Fidelity, Baillie Gifford, Jared Leto et Mark Cuban, évaluent désormais la société à 2,3 milliards de dollars.

« Nous réinventons les fondements non seulement de la construction de fusées, mais aussi de la manière dont vous concevez, développez, construisez et faites évoluer une entreprise », a déclaré Ellis à CNBC.

L’entreprise achève maintenant les travaux sur la première fusée qu’elle prévoit de mettre en orbite d’ici la fin de cette année. De plus, Relativity a dévoilé en février son intention de construire une fusée plus grande et réutilisable appelée Terran R, conçue pour affronter la fusée Falcon 9 qui est devenue le cheval de bataille de SpaceX d’Elon Musk.

Relativity possède déjà les plus grandes imprimantes 3D du monde, capables de fabriquer une seule pièce de métal jusqu’à 32 pieds de haut. Environ 95% des pièces de sa fusée Terran 1 sont imprimées en 3D, un processus qui, selon Ellis, rend la fusée beaucoup moins complexe que les fusées traditionnelles. De plus, Relativity dit que son processus plus simple sera finalement capable de transformer la matière première en une fusée sur la rampe de lancement en moins de 60 jours.

« Alors que Relativity a inventé nos propres imprimantes 3D … ce n’est pas la chose la plus innovante, en fait », a déclaré Ellis. «Je pense que la chose la plus innovante de Relativity est que nous sommes la première société d’impression 3D de produits finis au monde. Nous ne construisons pas seulement l’imprimante et la vendons, et nous ne concevons pas seulement le produit et achetons quelqu’un. d’autres imprimantes – nous intégrons en fait les deux ensemble. «