Les impressionnants écouteurs et écouteurs Sony sont jusqu’à 29% de réduction pour le Memorial Day

Si vous recherchez un ensemble d’écouteurs de haute qualité, il existe de nombreuses options. Mais si vous ne voulez pas payer le gros prix, ne vous inquiétez pas. Sony propose un certain nombre d’excellents écouteurs et oreillettes – et à l’heure actuelle, Amazon propose certains modèles à prix réduit jusqu’à 29 %, ce qui facilite un peu la tâche de votre portefeuille. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Les meilleurs écouteurs antibruit de Sony sont le WH-100XM5, qui a dépassé nos meilleurs écouteurs pour le tour d’horizon 2023. Ces écouteurs sans fil supra-auriculaires offrent un son puissant et offrent d’excellentes performances d’appel vocal, ainsi qu’une connexion multipoint, ce qui en fait une paire d’écouteurs idéale pour ceux qui travaillent à domicile. Vous obtiendrez jusqu’à 30 heures par charge et une suppression du bruit avec une optimisation automatique qui s’adapte à votre environnement. Régulièrement 400 $, ils sont réduit à 348 $ tout de suite.

Le WF-1000XM4 a également fait la coupe en tant que meilleurs écouteurs sans fil que Sony a à offrir et a remporté un prix du choix des éditeurs en 2020. Ils restent un excellent ensemble d’écouteurs sans fil grâce à leur suppression du bruit et leur qualité sonore de premier ordre. Et ils sont également un bon choix pour les appels vocaux. Vous pouvez vous attendre à environ huit heures d’autonomie avec suppression du bruit – et cette paire offre également une connexion multipoint. Alors que ce modèle coûte généralement 280 $, Amazon le propose pour seulement 198 $ actuellement – c’est une remise de 29%.

Cependant, si vous êtes un fan d’écouteurs compacts, vous préférerez peut-être les LinkBuds S, qui ont également mérité une place sur notre meilleure liste. Ces écouteurs peuvent être plus confortables pour certaines personnes en raison de leur légèreté, de plus ils sont protégés contre les éclaboussures IPX4 et offrent jusqu’à six heures d’autonomie par charge. Normalement, ils coûtent 200 $, mais vous pouvez prenez une paire pour 148 $ en ce moment.

Il existe de nombreux autres modèles en vente qui valent le détour, alors assurez-vous de magasiner le toute la sélection sur Amazon pour trouver la bonne solution pour vos besoins. Et si vous recherchez une marque différente, consultez notre tour d’horizon des meilleures offres d’écouteurs et d’écouteurs en cours.