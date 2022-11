Les impressionnantes capacités de capture de mouches de ce dragon barbu vous laisseront bouche bée

Les vidéos d’interaction homme-animal sont devenues extrêmement populaires sur Internet ces derniers temps. Certains d’entre eux montrent des propriétaires en train de câliner leurs animaux de compagnie, tandis que d’autres les montrent en train de jouer avec leurs compagnons animaux. Une de ces vidéos est récemment devenue virale sur Instagram, montrant un homme utilisant un dragon barbu comme moucherolle.

La vidéo a été partagée par une page Instagram populaire nommée “Viral Hog” le 22 novembre. Sous-titrée “Le travail d’équipe à son meilleur”, elle mettait en scène un homme tenant un dragon barbu près de sa fenêtre. Il dirigea ensuite le reptile vers diverses mouches posées sur sa vitre. Le reptile n’hésitait pas à engloutir les mouches les unes après les autres à l’aide de sa langue collante.

La vidéo est devenue virale peu de temps après avoir été partagée sur Instagram. Dans la section des commentaires, les gens se sont dits ravis de voir le dragon barbu être extrêmement efficace pour attraper des mouches.

Un utilisateur a commenté : “Fantastique contrôle des mouches !” Un autre a fait remarquer: “Je veux ça pour les mouches, mais je pleurerai pour ma chère vie s’il commence à courir après moi.” “Hahaha! Aimer!” a jailli un troisième utilisateur. La vidéo a laissé beaucoup d’autres personnes divisées, qui ont exprimé la même chose en utilisant des emojis rieurs dans la section des commentaires de la publication.

Selon PetSmart, les dragons barbus sont d’excellents animaux de compagnie. Huit espèces différentes de ce reptile peuvent être trouvées en Australie. Les mâles et les femelles ont des barbes, qu’ils gonflent pour paraître plus gros à leurs prédateurs. Ils communiquent avec d’autres dragons barbus en agitant et en hochant la tête, ce qui est très similaire à la façon dont nous, les humains, nous saluons.

Souhaitez-vous garder un dragon barbu comme animal de compagnie pour vous aider à attraper des mouches à la maison aussi ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici