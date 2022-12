Les impôts fonciers de Kelowna augmentent légèrement dans le budget 2023

En ce qui concerne les augmentations d’impôt foncier, Kelowna reste fermement dans le milieu de gamme des municipalités de la Colombie-Britannique avec une population de plus de 75 000 habitants.

Le Conseil a obtenu un aperçu du budget préliminaire de 2023 lors de sa réunion du 5 décembre. Le plan financier de la Ville est composé de trois volumes budgétaires : préliminaire, reporté et définitif.

Un rapport du personnel indique que la demande fiscale nette est estimée à 173,8 millions de dollars. Cela nécessite une augmentation proposée de 4,01% sur la partie municipale de la facture de taxes d’un propriétaire foncier et comprend un prélèvement de 1% pour la sécurité communautaire.

Le rapport a montré que la facture moyenne d’impôt foncier (2022) pour la Colombie-Britannique était de 2 839 $, tandis qu’à Kelowna, elle était de 2 579 $. L’augmentation pour 2023 ajoutera 91,68 $ pour l’année pour une maison individuelle à prix médian à Kelowna.

Le personnel a déclaré au conseil que plusieurs facteurs économiques remettaient en cause le budget 2023, notamment l’inflation, les pénuries de main-d’œuvre et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Le Conseil et le personnel examineront en détail le document final lors des délibérations budgétaires du jeudi 8 décembre.

