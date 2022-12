Les impôts de Trump : drapeaux rouges, grosses pertes et une aubaine de son père

Le nouveau matériel, obtenu par le comité des voies et moyens de la Chambre après une bataille juridique d’un an, a soulevé une multitude de questions sur les méthodes que M. Trump avait employées alors qu’il était président pour réduire ses impôts sur le revenu, et sur les échecs de l’Internal Revenue Service à enquêter pleinement. ces déductions.

Le Comité mixte du Congrès sur la fiscalité, un groupe bipartisan connu pour examiner l’impact de la législation fiscale et doté d’un personnel possédant une expertise approfondie en droit fiscal, a examiné les déclarations de Trump et a trouvé des dizaines de drapeaux rouges qui, selon lui, nécessitaient une enquête plus approfondie.

L’un concernait des transactions avec ses enfants. Selon les données fiscales, M. Trump a reçu chaque année des dizaines de milliers de dollars en revenus d’intérêts de trois de ses enfants adultes – Donald Jr., Ivanka et Eric – de l’argent qui découlait de ce que ses déclarations décrivaient comme des prêts personnels. Le comité s’est demandé si les prêts “étaient en réalité des cadeaux déguisés” pour échapper aux droits de donation et permettre aux enfants d’annuler les paiements d’intérêts à leur père.

Le rapport du Congrès indique que l’IRS a exploré si M. Trump avait correctement déduit les 21 millions de dollars qu’il avait payés pour régler une série de plaintes pour fraude contre l’Université Trump, aujourd’hui disparue. Il n’était pas clair, selon le rapport, si M. Trump avait reçu un produit d’assurance compensant une partie du règlement. Le résultat de cet examen n’était pas connu.