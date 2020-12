La transition du président élu Joe Biden a annoncé mercredi que son fils, Hunter, faisait l’objet d’une enquête pour ses impôts par le bureau du procureur américain du Delaware.

Hunter Biden a fait l’objet de plaintes républicaines lors de la campagne pour les relations commerciales avec l’Ukraine et la Chine. Mais Hunter Biden n’a pas été inculpé et deux comités du Congrès dirigés par les républicains en septembre n’ont trouvé aucun acte répréhensible de la part de Joe Biden.

Des adversaires politiques, dont le président Donald Trump, ont accusé l’ancien vice-président de profiter des affaires de son fils. Mais Joe Biden a nié toute transaction illégale ou contraire à l’éthique avec son fils.

Hunter Biden a déclaré mercredi avoir appris mardi que les procureurs fédéraux enquêtaient sur ses affaires fiscales.

« Je prends cette question très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec le bénéfice de conseillers fiscaux professionnels », a déclaré Hunter Biden dans un communiqué.

Le bureau de transition de Biden a déclaré dans un communiqué que le président élu «est profondément fier de mon fils, qui a lutté contre des défis difficiles, y compris les attaques personnelles vicieuses de ces derniers mois, pour en sortir plus fort».

L’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, a déclaré dans les dernières semaines de la campagne qu’un ordinateur portable récupéré dans un atelier de réparation du Delaware aurait révélé une mine de preuves contre Hunter Biden. Mais le FBI enquêtait sur l’ordinateur portable en tant que désinformation potentielle de la part de la Russie pour influencer les élections.

Un article du 14 octobre dans le New York Post a accusé le fils de Biden de corruption en raison de son travail de conseiller auprès de la société énergétique ukrainienne Burisma.

Mais l’histoire – basée sur le matériel de l’ordinateur portable – a été critiquée pour s’appuyer sur des sources et des documents douteux.

Un point central de l’article fait référence à un e-mail de Vadym Pozharskyi, un conseiller de Burisma, qui a remercié Hunter Biden pour «avoir donné l’occasion de rencontrer votre père et passé (sic) du temps ensemble». Si cela est vrai, l’affirmation irait à l’encontre des affirmations répétées de Joe Biden selon lesquelles il n’a jamais parlé à son fils de relations commerciales en Ukraine.

Mais la campagne Biden a catégoriquement nié qu’une réunion se soit jamais produite. «Ils n’ont jamais eu de réunion», a déclaré Andrew Bates, un porte-parole de la campagne, à USA TODAY. « Je n’ai littéralement jamais entendu parler de ce type de ma vie », a déclaré Amos Hochstein, un ancien membre du personnel de Biden, à Politico.

Le représentant Ken Buck, R-Colorado, avait exhorté lundi le ministère de la Justice à nommer un avocat spécial pour enquêter sur Hunter Biden sur l’ordinateur portable. «Cela doit être étudié sans interférence politique», Buck a dit dans un tweet. «Peu importe qui est à la Maison Blanche.»

La Chambre a destitué Trump et le Sénat l’a acquitté des accusations d’abus de pouvoir et d’obstruction au Congrès après une enquête basée en partie sur un appel que Trump a lancé en 2019 au président de l’Ukraine, l’exhortant à enquêter sur les Bidens.

Les démocrates du Congrès ont poursuivi les accusations dans le but de forcer Trump à quitter ses fonctions et ont qualifié la demande d’enquête de calomnie de l’opposant politique de Trump.

Trump a nargué Biden à plusieurs reprises au cours de la campagne sur l’ordinateur portable. «Joe Biden est un politicien corrompu, et tout le monde le sait» Trump a dit dans un tweet. «L’ordinateur portable est dévastateur!» Trump a déclaré dans un autre tweet.

Biden a déclaré aux journalistes qu’il n’avait aucune réponse aux accusations dans les jours qui ont suivi l’histoire du New York Post. « Une autre campagne de dénigrement », a déclaré Biden. «Juste dans ta ruelle.»

Lors du premier débat présidentiel sur Fox News, Trump a accusé Hunter Biden d’avoir été expulsé de l’armée pour usage de cocaïne et plus tard payé des millions en Ukraine et en Chine sans travailler. Mais Biden a déclaré que son fils n’avait pas été libéré de manière déshonorante et que les accusations contre lui avaient été démystifiées.

«Mon fils, comme beaucoup de gens à la maison, avait un problème de drogue», a déclaré Joe Biden. «Il l’a réparé. Il a travaillé dessus. Et je suis fier de lui. Je suis fier de mon fils.

L’ancien vice-président a récemment évoqué des informations selon lesquelles Trump aurait un compte bancaire secret en Chine. «Il parle de moi prenant de l’argent en Chine? Je n’ai pris un sou d’aucun pays. Déjà. Déjà. Déjà. »

« Rien n’était contraire à l’éthique », a déclaré Joe Biden à propos du rôle de Hunter Biden au conseil d’administration de la société énergétique ukrainienne Burisma. « Mon fils n’a pas gagné d’argent avec la Chine. Le seul gars qui a gagné de l’argent avec la Chine est ce gars », a-t-il déclaré. dirigeant ses commentaires vers Trump.