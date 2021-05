Les impôts augmenteront probablement pour les riches quels que soient les projets du président Biden

Anna Moneymaker | Actualités Getty Images | Getty Images

Le président Joe Biden veut augmenter les impôts des ménages riches pour financer une partie de son programme d'infrastructure. Mais certaines de ces hausses d'impôts sont sur le point de se produire même si la poussée législative de Biden échoue. Cela est dû à la manière dont les législateurs ont structuré la loi de 2017 sur les réductions d'impôt et l'emploi. Cette loi a largement réduit les impôts des particuliers – par exemple, en abaissant le taux d'imposition le plus élevé et en exonérant davantage de successions de l'impôt. Les avantages revenaient en grande partie aux 1% les plus riches, selon la Fondation fiscale.

Les étudiants protestent contre les vaccinations obligatoires contre Covid dans les collèges Mais les dispositions fiscales pour les particuliers devraient expirer après 2025 et revenir à la loi antérieure. Cela signifie que les impôts augmenteraient probablement pour l’intervention du Congrès absent et riche. (La loi a réduit le taux d’imposition des sociétés, à 21% au lieu de 35%, est permanente.) « Cela se produira si tout reste comme prévu », a déclaré Paul Auslander, un planificateur financier certifié et directeur de la planification financière chez Clearwater, en Floride, ProVise Management Group, de l’inversion.

Expiration des réductions d’impôts

En 2026, le taux marginal d’imposition sur le revenu le plus élevé passerait à 39,6% des 37% actuels – l’une des propositions politiques de Biden en matière d’infrastructure. De plus, les successions de contribuables célibataires qui dépassent environ 5,5 à 6 millions de dollars seraient assujetties à l’impôt fédéral, soit environ la moitié du seuil actuel. Une réduction de l’impôt minimum de remplacement expirerait, tout comme une nouvelle déduction fiscale de 20% pour les entreprises intermédiaires. Un doublement du crédit d’impôt pour enfants à 2 000 $ par enfant deviendrait également caduc.

Les 1% les plus riches ont connu la plus forte croissance du revenu après impôt en raison de la loi sur les réductions d’impôt et l’emploi, selon la Fondation pour la fiscalité. Leurs revenus ont augmenté de 3,8%, en moyenne, en 2018, selon le Analyse. Ceux du cinquième inférieur ont vu le leur augmenter de 0,8% cette année-là.

Plan fiscal Biden

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., mentionné la semaine dernière, l’annulation de l’une des réductions d’impôts de 2017 pour financer le programme d’infrastructure de Biden est une «ligne rouge». Le plan américain pour les familles de Biden vise à collecter 1,5 billion de dollars sur une décennie via des impôts plus élevés sur les 1% les plus riches. Les revenus financeraient des initiatives telles que l’éducation élargie, la garde d’enfants et les congés payés, qui, selon les démocrates, sont pris en compte dans l’infrastructure américaine. Le plan porterait le taux d’imposition le plus élevé à 39,6%. Cela doublerait également à peu près le taux d’imposition que les millionnaires paient sur les actions appréciées et autres actifs – la soi-disant taxe sur les gains en capital. Il imposerait également un impôt sur les gains en capital sur certains transferts d’actifs au décès. Selon l’Institut sur la fiscalité et la politique économique, les deux tiers des contribuables des 1% les plus riches verraient leurs impôts augmenter à la suite de la proposition Biden. (Ce groupe a un revenu moyen de 2,2 millions de dollars, selon l’analyse.)

Cependant, le plan de Biden fait face à des vents contraires au Congrès. En cas d’échec, les 1% les plus riches verront leur revenu après impôt baisser légèrement de 0,1%, en moyenne, en raison de l’expiration des dispositions de la loi sur les réductions d’impôt et l’emploi, selon la Fondation fiscale. Les riches ne sont pas les seuls à voir une augmentation d’impôt – tous les groupes de revenu verraient leur revenu après impôt chuter dans une mesure similaire en raison de l’expiration des dispositions. Et toutes les dispositions expirées n’augmenteraient pas nécessairement les impôts des riches. Un plafond de 10 000 $ sur la déduction fiscale de l’État et locale, par exemple, serait également abrogé, par exemple. Certains experts fiscaux pensent qu’il est possible que le Congrès choisisse d’étendre les allégements fiscaux temporaires. « Les politiciens veulent généralement prolonger les réductions d’impôts », a déclaré Steven Rosenthal, chercheur principal au Centre de politique fiscale d’Urban-Brookings. «Il est difficile, une fois que vous introduisez temporairement une réduction d’impôt, de ne pas la prolonger de façon permanente.

Planification financière