Les imposteurs de Brad Pitt arrêtés pour avoir escroqué des femmes

Les autorités espagnoles ont récemment annoncé que cinq personnes ont été arrêtées cette année et font face à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent après s’être fait passer pour Brad Pitt en ligne et avoir escroqué deux femmes de plus de 350 000 dollars. Le New York Times rapports. Les arrestations ont été annoncé dans un communiqué Le ministère espagnol de l’Intérieur a arrêté trois escrocs en ligne le 23 septembre dernier, et deux autres en juillet.

Par Le New York Times« Le communiqué indiquait que l’accusé avait contacté les femmes via une page de fan en ligne dédiée à M. Pitt et s’était fait passer pour l’acteur américain oscarisé. Les autorités ont déclaré que l’accusé avait ensuite échangé des messages instantanés et des courriels avec leurs victimes, qui pensaient correspondre directement avec M. Pitt. »

Les escrocs en ligne « ont réussi à faire croire à ces femmes qu’elles étaient devenues si proches du célèbre acteur américain qu’elles pensaient avoir une relation amoureuse avec lui », ajoute le communiqué. Les autorités ont déclaré que les imposteurs de Pitt leur ont ensuite demandé de l’argent. Une femme leur a envoyé environ 168 000 dollars, et une autre environ 195 500 dollars. Seuls 94 000 dollars ont été récupérés jusqu’à présent dans le cadre de l’enquête.

Matthew Hiltzik, attaché de presse de Brad Pitt, a fait une déclaration au Times : « C’est terrible que des arnaqueurs profitent des liens étroits qu’entretiennent les fans avec les célébrités. Mais c’est un rappel important qu’il ne faut pas répondre aux sollicitations en ligne non sollicitées, en particulier de la part d’acteurs qui n’ont pas de présence sur les réseaux sociaux. »

L’acteur de « Once Upon a Time in Hollywood » reste hors ligne et n’a pas de compte officiel sur les réseaux sociaux sur des plateformes telles qu’Instagram, X (anciennement Twitter), Instagram et plus encore.

Pitt a récemment fait le tour de la presse pour soutenir sa comédie policière « Wolfs », qui sera diffusée le 27 septembre sur Apple TV+.