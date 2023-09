Les importations de céréales ukrainiennes deviennent un enjeu clé de la campagne électorale en Pologne

Le 19 septembre, le grain est transféré dans un camion depuis la ferme de Wieslaw Gryn à Rogow, en Pologne. (Karolina Jonderko pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

ROGOW, Pologne — Il y a tellement de céréales dans la ferme de Wieslaw Gryn, dans l’est de la Pologne – la ferme que sa famille exploite depuis deux siècles – que les grains de blé s’échappent de la grange de stockage et se retrouvent dans la cour. « Il n’y a pas de place dans les silos », a déclaré Gryn, 65 ans, en tapant sur l’une des tours métalliques contenant le grain récolté dans les champs qui s’étendent vers la frontière ukrainienne. « Plein », dit-il. « Tout plein. »

Dans cette région agricole, certains agriculteurs comme Gryn affirment avoir du mal à vendre leurs céréales à des prix qui couvriraient leurs coûts, ce qui entraîne le débordement des silos et des entrepôts. Ils attribuent leurs malheurs en partie à l’afflux de céréales ukrainiennes l’année dernière, importations qui ont reçu le feu vert de l’Union européenne pour aider Kiev à contourner le blocus russe.

Cette décision, qui a amené du blé ukrainien bon marché sur le marché de l’UE, a provoqué une surabondance en Pologne et fait chuter les prix locaux, provoquant la colère des agriculteurs. Les apaiser est une priorité pour le parti au pouvoir en Pologne, Droit et Justice, à l’approche des élections du 15 octobre, même si cela risque de nuire durablement à l’alliance avec l’Ukraine.

Le parti populiste de droite, arrivé au pouvoir il y a huit ans, distribue des milliards en subventions et en maintenant de manière controversée un embargo expiré soutenu par l’UE sur les graines de blé, de maïs, de colza et de tournesol. Les experts estiment que la querelle sur les céréales pourrait être le signe de nouvelles frictions à venir alors que les agriculteurs européens se sentent menacés par les vastes exploitations agricoles ukrainiennes.

« Nous fermons les frontières afin de défendre les agriculteurs polonais, car défendre les intérêts des agriculteurs polonais est notre impératif le plus important », a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki lors d’un événement de campagne à Tomaszow Lubelski, à 40 km au sud de la ferme de Gryn. dans la province orientale de Lublin, au début du mois.

L’Ukraine est l’un des plus grands producteurs mondiaux de blé, exportant environ 20 millions de tonnes par an avant la guerre, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Ce chiffre équivaut à plus d’un tiers des exportations totales de céréales de l’UE et éclipse également les 4 millions de tonnes que la Pologne vend à l’étranger chaque année.

Cette dispute menace d’anéantir la bonne volonté que Varsovie a bâtie avec Kiev depuis que la Russie a lancé son invasion en 2022. La Pologne a été un fervent partisan de l’Ukraine face à l’agression russe et a accueilli quelque 1,4 million de réfugiés ukrainiens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a laissé entendre que la Pologne créait un « théâtre politique » sur la question des céréales et faisait le jeu de la Russie. L’Ukraine a annoncé la semaine dernière qu’elle déposait une plainte contre la Pologne auprès de l’Organisation mondiale du commerce, déclenchant encore davantage de fureur à Varsovie.

Mais les enjeux sont importants au niveau national pour Droit et Justice, qui se positionne également comme un défenseur des valeurs familiales chrétiennes traditionnelles. Et les villages qui parsèment les champs sillonnés près de la ferme de 900 hectares de Gryn pourraient faire ou défaire sa victoire aux élections.

Alors que la campagne bat son plein, les banderoles de Droit et Justice dominent les clôtures et les panneaux d’affichage dans cette partie de la campagne polonaise. Au niveau national, l’alliance du parti obtient 35 pour cent des sondages, ce qui ne lui permettrait pas d’atteindre les 231 sièges au Parlement dont elle a besoin pour former un gouvernement, selon un récent sondage du parti polonais. Institut d’études marchandes et sociales (IBRiS) pour Onet.

Le bloc d’opposition de centre-droit connu sous le nom de Plateforme civique a obtenu 26 pour cent des voix dans le même sondage, tandis que le parti d’extrême droite Confédération a atteint 10 pour cent. Cela donnerait potentiellement à la Confédération, qui refuse d’entrer dans une coalition avec l’un ou l’autre des principaux partis, le pouvoir de gâcher les négociations pour un nouveau gouvernement.

Les analystes affirment que pour le parti Droit et Justice, retenir les électeurs ruraux de l’Est, qui ont massivement voté pour le parti en 2019, est essentiel pour remporter un troisième mandat.

« Gagner dans ces circonscriptions est la chose la plus importante pour qu’ils aient une chance de conserver le pouvoir au niveau national », a déclaré Maciej Onasz, professeur adjoint à l’Université de Lodz, spécialisé dans le comportement électoral. « Ils n’ont pas besoin de se concentrer sur les grandes villes, ils n’ont pas besoin de se concentrer sur l’ouest ; ils se battent pour les gens de l’Est qui ont voté pour eux [in the] dernières élections. »

Et dans un pays qui abrite 1,4 million d’exploitations agricoles, le récent chaos céréalier est au centre des préoccupations des gens.

L’interdiction actuelle est « irrationnelle », a déclaré Jerzy Plewa, ancien vice-ministre de l’Agriculture. Depuis son introduction, les prix des céréales ont encore baissé car ils suivent les marchés internationaux où les prix ont été impactés par des récoltes exceptionnelles, a-t-il expliqué. Les experts affirment que le marché du blé s’est largement stabilisé, même si certains agriculteurs pourraient avoir du mal à vendre avec profit.

« Ils promettent de les protéger contre les céréales ukrainiennes, mais c’est une promesse vide de sens », a-t-il déclaré.

Pourtant, cela contribue à éloigner les agriculteurs de la rue. De retour au bureau de la ferme céréalière familiale, Gryn rit en disant : regardé des vidéos d’une manifestation il a été le fer de lance plus tôt cette année lorsque des centaines d’agriculteurs se sont rassemblés autour du ministre de l’Agriculture de l’époque, Henryk Kowalczyk, lors d’une foire commerciale.

Gryn, qui vote pour la Plateforme civique d’opposition, pense toujours que le gouvernement ne s’attaque pas aux problèmes à long terme ni à la capacité des chemins de fer et des ports à gérer les exportations supplémentaires. Mais pour le moment, les manifestations sont suspendues.

Le conflit céréalier survient dans un contexte de frictions croissantes avec l’Ukraine, même si les responsables polonais affirment que l’alliance sous-jacente reste solide. La lassitude de la guerre et l’inflation rampante ont donné un coup de pouce à la Confédération, incitant le droit et la justice à adopter une rhétorique davantage « la Pologne d’abord », selon les analystes.

La Confédération a adopté une ligne plus dure à l’égard de l’Ukraine, appelant à la fin du soutien financier aux réfugiés et se demandant ouvertement si la Pologne devrait continuer à envoyer autant d’aide militaire à Kiev.

Droit et Justice « constatent que certains de leurs électeurs sont sceptiques quant à l’aide polonaise et veulent que ces électeurs reviennent », a déclaré Onasz.

Mais certains craignent que ce discours ne cause des dommages durables aux relations avec l’Ukraine. Les deux pays partagent déjà une histoire amère et complexe – et ces derniers mois, les demandes polonaises d’excuses de la part de l’Ukraine pour le massacre d’environ 100 000 Polonais survenu pendant la Seconde Guerre mondiale se sont intensifiées.

« Il y a plus d’un an, nous avons invité un million d’Ukrainiens, nous avons ouvert nos cœurs, nous avons créé une amitié », a déclaré Dariusz Szymczycha, vice-président de la Chambre de commerce polono-ukrainienne. « Mais maintenant, nous envoyons des signaux négatifs avec l’égoïsme polonais, et cela pourrait détruire quelque chose. »

La campagne électorale enflammée pourrait s’apaiser après les élections, mais davantage de diplomatie sera nécessaire pour faciliter l’entrée d’un poids lourd de l’agriculture comme l’Ukraine sur le marché européen, estiment les experts.

Selon Plewa, il est dans l’intérêt de la Pologne que l’Ukraine soit intégrée le plus rapidement possible à l’UE. L’Ukraine peut actuellement vendre en franchise de droits sur une grande partie du marché européen, a-t-il expliqué, mais n’est pas soumise aux mêmes restrictions en matière de pesticides, d’antibiotiques, d’engrais et de bien-être animal, ce qui signifie que le coût pour les agriculteurs ukrainiens est inférieur à celui de ceux de Pologne. Agriculteurs des autres secteurs se plaignent déjà.

Dans une ferme céréalière près de la frontière ukrainienne, Ewa Belina-Wawryk, candidate au Parlement sur la liste de la Plateforme civique, a déclaré que les sympathies pour l’Ukraine changeaient. Belina-Wawryk est également agricultrice – et elle souhaite voir des négociations immédiates entre la Pologne, l’Ukraine et l’UE sur l’agriculture.

À moins que cela ne se produise, a-t-elle déclaré, « la Pologne se dirige vers un affrontement avec un iceberg ».