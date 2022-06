Les importations chinoises de pétrole russe atteignent un nouveau record

Les importations de pétrole russe, y compris les approvisionnements pompés via l’oléoduc de Sibérie orientale dans l’océan Pacifique et les expéditions maritimes depuis les ports russes d’Europe et d’Extrême-Orient, ont totalisé près de 8,42 millions de tonnes, selon les données de l’Administration générale des douanes chinoises.

Cela équivaut à environ 1,98 million de barils par jour (bpj) et en hausse d’un quart par rapport à 1,59 million de bpj en avril.

Les données, qui montrent que la Russie a repris le premier rang des fournisseurs du plus grand importateur mondial de pétrole brut après un écart de 19 mois, indiquent que Moscou est en mesure de trouver des acheteurs pour son pétrole malgré les sanctions occidentales, bien qu’elle ait dû réduire les prix. .

Et tandis que la demande globale de pétrole brut de la Chine a été freinée par les restrictions de Covid-19 et le ralentissement de l’économie, les principaux importateurs, y compris le géant du raffinage Sinopec et le négociant Zhenhua Oil, ont intensifié leurs achats de pétrole russe moins cher en plus des approvisionnements sanctionnés de l’Iran et du Venezuela qui permettent à réduire les approvisionnements concurrents en provenance d’Afrique de l’Ouest et du Brésil.